Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алана Чочиева, Алексей Онежен и Александр Робак оказались в горах Осетии

4 декабря
2025 год

Новости кино >>
4 декабря 2025
Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии «Гордость». Главные роли исполнили Алана Чочиева и Алексей Онежен, а также Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие. За производство проекта отвечает «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает пресс-служба платформы.

Алана Чочиева, Алексей Онежен и Александр Робак оказались в горах Осетии
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. По сюжету главная героиня Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях.

«Во многом эту историю можно назвать личной, потому что мне любопытно порассуждать на тему того, как национальные культуры сталкиваются с современностью. И, конечно же, всегда интересно разобраться в том, как отношения с родителями сегодня повлияют на твою жизнь дальше и как в этом во всем не потерять самого себя, свои интересы и цели, а самое главное, настоящие чувства и мечты», — говорит режиссер-постановщик Сергей Арутюнян.

Съемки картины прошли в Москве и в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе.

«"Гордость" — история про любовь и кучу приключений, которые могут внезапно свалиться на твою голову благодаря этому чувству. Этот проект будет интересен зрителям, потому что он невероятно добрый, теплый и очень светлый, как и сама Осетия, где нам повезло снимать», — добавляет генеральный продюсер проекта, основатель «Студии Видеопрокат» Сергей Бондарчук.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Личная жизнь следователя Савельева» >>
«И снова здравствуйте!-2». Актёр о сериале
«Честный развод». Трейлер №2
«Happy End». Трейлер №2
«Компенсация»
«Медвежья шкура». Отрывок

обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   4.12.2025 - 19:37
Звучит как моя любимая романтическая комедия! Особенно радует, что снимали в Осетии — пейзажи наверняка шикарные. Алана Чочиева + Алексей Онежен — уже жду химию между ними! Надеюсь, не будет слишком... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Рустам Ильясов: «В кино нет места назидательности»
Муцениеце, Банщикова и Астапова станут «Химкинскими ведьмами» 10 ноября
Гоша, он же Жора: к финалу новой «Москвы слезам не верит»
Ах, эта свадьба: репортаж со съемок сериала «1000 нет и 1 да»
Поиск по меткам
wink
персоны
Сергей АрутюнянСергей Бондарчук (младший)Алексей ОнеженАлександр РобакЛюбовь ТолкалинаСослан ФидаровАлана Чочиева

фотографии >>
Алана Чочиева, Алексей Онежен и Александр Робак оказались в горах Осетии фотографии
Алана Чочиева, Алексей Онежен и Александр Робак оказались в горах Осетии фотографии
Алана Чочиева, Алексей Онежен и Александр Робак оказались в горах Осетии фотографии
Алана Чочиева, Алексей Онежен и Александр Робак оказались в горах Осетии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.
Дзамболат Царгасов
1 декабря ушёл из жизни актёр Дзамболат Царгасов.
Даврон Надыров
30 ноября ушёл из жизни оператор Даврон Надыров.

День рождения >>

Даниил Белых
Сергей Бызгу
Григорий Гладий
Демис Карибидис
Тыну Карк
Андрей Подошьян
Николай Сергеев
Николай Симонов
Геннадий Ченцов
Джефф Бриджес
Хорст Бухгольц
Энтони ДеСандо
Дина Дурбин
Ронни Корбетт
Мариса Томей
Жерар Филип
все родившиеся 4 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?