Алана Чочиева, Алексей Онежен и Александр Робак оказались в горах Осетии

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии «Гордость». Главные роли исполнили Алана Чочиева и Алексей Онежен, а также Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати и другие. За производство проекта отвечает «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. По сюжету главная героиня Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях.
«Во многом эту историю можно назвать личной, потому что мне любопытно порассуждать на тему того, как национальные культуры сталкиваются с современностью. И, конечно же, всегда интересно разобраться в том, как отношения с родителями сегодня повлияют на твою жизнь дальше и как в этом во всем не потерять самого себя, свои интересы и цели, а самое главное, настоящие чувства и мечты», — говорит режиссер-постановщик Сергей Арутюнян.
Съемки картины прошли в Москве и в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе.
«"Гордость" — история про любовь и кучу приключений, которые могут внезапно свалиться на твою голову благодаря этому чувству. Этот проект будет интересен зрителям, потому что он невероятно добрый, теплый и очень светлый, как и сама Осетия, где нам повезло снимать», — добавляет генеральный продюсер проекта, основатель «Студии Видеопрокат» Сергей Бондарчук.
