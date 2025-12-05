Кино-Театр.Ру
5 декабря
2025 год

5 декабря 2025
Sony Pictures работает над новым фильмом из вселенной «Людей в черном», сообщает Deadline. Уточняется, что на этот шаг студия решила пойти после успешного перезапуска франшизы «Плохие парни».

По «Людям в черном» снимут новый фильм
фото: Sony Pictures

К работе привлекли сценариста фильма «Плохие парни до конца» Криса Бремнера. Кто будет в актерском составе, пока неизвестно, но сообщается, что Уилл Смит первым получит готовый сценарий. Если актеру понравится новая история, он повторит роль агента Джея, правда, неясно, будет ли этот персонаж на первом плане.

Оригинальный фильм 1997 года, ставший культовым, рассказывал о секретной организации, которая занимается контролем активности пришельцев на Земле. Лента Барри Зонненфельда основана на комиксе Лоуэлла Каннингема и Сэнди Карратерса, мало известном широкой публике. В 2002 и 2012 годах вышли вторая и третья часть картины, а в 2019-м показали спин-офф серии с подзаголовком «Интернэшнл». В ленте сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.
