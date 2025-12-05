Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Виктория Бычкова пострадала от «Стокгольмского синдрома»

5 декабря
2025 год

Новости кино >>
5 декабря 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Стокгольмский синдром». Главные роли исполнили Виктория Бычкова, Валерий Лаппо и Александр Конев, сообщает пресс-служба телеканала.

Виктория Бычкова пострадала от «Стокгольмского синдрома»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Анастасия — опытный адвокат, все хорошо в ее жизни: возлюбленный сделал ей предложение. Но ее похищает неизвестный мужчина. Она пытается сбежать, и едва не погибает. Оказалось, что жених Анастасии стал причиной гибели родственников похитителя. Анастасия начинает доверять преступнику и проникается к молодому мужчине симпатией. Неожиданная смертельная опасность заставляет его привезти Анастасию в город. Однако по дороге их перехватывает жених, который пытается убедить всех: Анастасия страдает стокгольмским синдромом, а похититель – опасный преступник.

«Анастасия – женщина с характером. Она амбициозна, целеустремленна, привыкла добиваться своего как в карьере, так и в личной жизни. У нее высокая планка требований и к себе, и к окружающим, она не боится ответственности и стремится быть первой во всем. Но за этой броней скрывается ранимая и уязвимая натура. Во многом в своей героине я узнаю себя. Нас роднят трудолюбие, амбициозность, но главное – сочетание силы, перфекционизма и способности признать ошибки, хваткости и доверчивости», — говорит Виктория Бычкова.

Режиссером проекта выступил Валерий Ибрагимов. В мелодраме также сыграли Александра Емельянова, Сергей Сергеев, Ася Прохорова, Виталий Татаринович, Анастасия Смоляниченко и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аксинья Олейник и Сергей Масленников обрели «Дар небес»
Катерина Волк, Сергей Галич и Кира Кауфман ответили на «Звонок из прошлого»
Наталия Колодяжная и Константин Соловьев снялись в мелодраме «Прозрение»
Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната»
Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница»
Елена Аросьева, Юрий Батурин и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Любовь и чашка чая»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Виктория БычковаАлександра ЕмельяноваВалерий ИбрагимовАлександр КоневВалерий ЛаппоАся ПрохороваСергей Сергеев (III)Анастасия СмоляниченкоВиталий Татаринович
фильмы
Стокгольмский синдром

фотографии >>
"Стокгольмский синдром" (2025)
"Стокгольмский синдром" (2025)
"Стокгольмский синдром" (2025)
"Стокгольмский синдром" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.

День рождения >>

Алина Волощук
Сергей Деревянко
Сергей Клановский
Владимир Кузнецов (IX)
Шамиль Мухамедов
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Мехди Дехби
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Фрэнки Мюниц
Пола Паттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен