Виктория Бычкова пострадала от «Стокгольмского синдрома»

По сюжету Анастасия — опытный адвокат, все хорошо в ее жизни: возлюбленный сделал ей предложение. Но ее похищает неизвестный мужчина. Она пытается сбежать, и едва не погибает. Оказалось, что жених Анастасии стал причиной гибели родственников похитителя. Анастасия начинает доверять преступнику и проникается к молодому мужчине симпатией. Неожиданная смертельная опасность заставляет его привезти Анастасию в город. Однако по дороге их перехватывает жених, который пытается убедить всех: Анастасия страдает стокгольмским синдромом, а похититель – опасный преступник.
«Анастасия – женщина с характером. Она амбициозна, целеустремленна, привыкла добиваться своего как в карьере, так и в личной жизни. У нее высокая планка требований и к себе, и к окружающим, она не боится ответственности и стремится быть первой во всем. Но за этой броней скрывается ранимая и уязвимая натура. Во многом в своей героине я узнаю себя. Нас роднят трудолюбие, амбициозность, но главное – сочетание силы, перфекционизма и способности признать ошибки, хваткости и доверчивости», — говорит Виктория Бычкова.
обсуждение >>