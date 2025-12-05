Кино-Театр.Ру
Ушел из жизни звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

5 декабря
2025 год

5 декабря 2025
В возрасте 75 лет ушел из жизни актер Кэри-Хироюки Тагава, игравший в основном отрицательных персонажей в боевиках, в числе которых Шан Цзун во франшизе Mortal Kombat. Актер оставил после себя более 150 ролей в кино и на телевидении, добавляет Deadline.

Ушел из жизни звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
фото: Rolling Stone

Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Японии, и вскоре переехал с отцом в США. Актер играл эпизодические роли в сериалах «Звездный путь: Следующее поколение», «Гром в раю», «Спасатели Малибу». Он также снялся в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «Мемуары гейши», «Хатико: Самый верный друг». В кино играл, как правило, отрицательных персонажей. Среди его немногочисленных положительных ролей — лейтенант Эй Джей Шимамура в сериале «Детектив Нэш Бриджес» и священник Николай Накамура в японо-российском фильме «Иерей-сан. Исповедь самурая».

В 2015 году Тагава принял православное крещение с именем Пантелеимон. В 2016-м актер получил гражданство Российской Федерации.

В 2019 году Кэри-Хироюки Тагава вернулся к роли Шан Цзуна для компьютерной игры Mortal Kombat 11; впервые в игре образ персонажа был фактически срисован с актера.
персоны
Кэри Хироюки Тагава
фильмы
Детектив Нэш БриджесЗвёздный путь: Следующее поколениеИерей-Сан: исповедь самураяМемуары гейшиПерл ХарборСмертельная битваСпасатели МалибуХатико: Самый верный друг

