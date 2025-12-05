Ушел из жизни звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

В возрасте 75 лет ушел из жизни актер
Кэри-Хироюки Тагава
, игравший в основном отрицательных персонажей в боевиках, в числе которых Шан Цзун во франшизе
Mortal Kombat
. Актер оставил после себя более 150 ролей в кино и на телевидении, добавляет Deadline.
фото: Rolling Stone
Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Японии, и вскоре переехал с отцом в США. Актер играл эпизодические роли в сериалах «
Звездный путь: Следующее поколение
», «
Гром в раю
», «
Спасатели Малибу
». Он также снялся в таких фильмах, как «
Перл-Харбор
», «
Мемуары гейши
», «
Хатико: Самый верный друг
». В кино играл, как правило, отрицательных персонажей. Среди его немногочисленных положительных ролей — лейтенант Эй Джей Шимамура в сериале «
Детектив Нэш Бриджес
» и священник Николай Накамура в японо-российском фильме «
Иерей-сан. Исповедь самурая
».
В 2015 году Тагава принял православное крещение с именем Пантелеимон. В 2016-м актер получил гражданство Российской Федерации.
В 2019 году Кэри-Хироюки Тагава вернулся к роли Шан Цзуна для компьютерной игры Mortal Kombat 11; впервые в игре образ персонажа был фактически срисован с актера.
