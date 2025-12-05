Кино-Театр.Ру
«Что угодно могло случиться»: Юлия Снигирь, Сергей Гилев и Макар Хлебников в тизер-трейлере семейной драмы «Маяк»

5 декабря
2025 год

5 декабря 2025
Okko и Продюсерская компания «Среда» представили первый тизер-трейлер драматического сериала «Маяк», рассказывающий непростую историю семьи, воспитывающей ребенка с ДЦП. Главные роли в проекте исполнили Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Марина Васильева, Макар Хлебников и Евгений Кунцевич, сообщает пресс-служба платформы.



Главный герой Егор учится в колледже, занимается боксом, дружит с девочкой. Обычная жизнь подростка, если бы не больной ДЦП младший брат, уход за которым почти полностью лежит на Егоре. Родители сбегают от проблем в работу: мама берёт дополнительные смены на скорой, отец допоздна засиживается в своём кабинете начальника полиции. Егор посвящает заботам о брате всё свободное время, пока директор колледжа не представляет им нового преподавателя литературы ― молодую девушку, только из института. Егор влюбляется быстро и бесповоротно. Он хочет быть рядом с ней, но родители против: кто же будет присматривать за младшим? Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Но всегда есть маяк ― нужно только уметь его зажечь.

Над сценарием сериала работали Михаил Турбин и Михаил Шульман. Режиссером проекта выступила Иля Малахова, а за визуальную составляющую отвечала оператор-постановщик Наталья Макарова. Продюсерами значатся Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Премьерный показ первых эпизодов сериала состоялся в рамках внеконкурсной программы фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике в октябре 2025 года.
