«Что угодно могло случиться»: Юлия Снигирь, Сергей Гилев и Макар Хлебников в тизер-трейлере семейной драмы «Маяк»

Главный герой Егор учится в колледже, занимается боксом, дружит с девочкой. Обычная жизнь подростка, если бы не больной ДЦП младший брат, уход за которым почти полностью лежит на Егоре. Родители сбегают от проблем в работу: мама берёт дополнительные смены на скорой, отец допоздна засиживается в своём кабинете начальника полиции. Егор посвящает заботам о брате всё свободное время, пока директор колледжа не представляет им нового преподавателя литературы ― молодую девушку, только из института. Егор влюбляется быстро и бесповоротно. Он хочет быть рядом с ней, но родители против: кто же будет присматривать за младшим? Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Но всегда есть маяк ― нужно только уметь его зажечь.
