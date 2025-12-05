Демис Карибидис и Михаил Галустян узнают, что они разлученные братья в трейлере фильма «Королек моей любви»

В сети появился трейлер фильма «Королек моей любви», за производство которого отвечают ТНТ и МайВэйСтудия при поддержке Фонда кино. Как сообщает пресс-служба телеканала, это крупнейший российско-индийский кинопроект года, полностью снятый в Индии и объединяющий болливудскую эстетику с российской комедийной традицией.
«Россия и Индия десятилетиями развивают устойчивые партнерские отношения, и культура всегда была важной частью этого диалога. Мы в "Газпром-Медиа" работаем на опережение: еще до того, как внимание к российско-индийскому сотрудничеству стало глобальным трендом, мы уже создавали в Индии большое кино вместе с международной командой. "Королек моей любви" показывает, как органично могут соединяться творческие традиции двух стран — болливудская эмоциональность, российский юмор и масштабный визуальный язык. Мы уверены, что этот фильм станет одной из самых ярких историй года», — отмечает заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
«Королек моей любви» — музыкальная комедия, действие которой разворачивается в вымышленной восточной вселенной Хурмады. В центре истории — благородный полицейский Рамаш в исполнении Демиса Карибидиса. Он вступает в противостояние с опасным преступником Шамаром, которого играет Михаил Галустян, и неожиданно выясняет, что они — братья, разлученные в детстве. Их воссоединение приводит к расследованию давней семейной тайны и столкновению с влиятельным покровителем города Сандурлаем.
Автором идеи и сценария выступил Демис Карибидис, продюсерами значатся Лика Бланк, Олеся Лубоцкая и Алексей Титов. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».
Проект стал одним из самых масштабных интернациональных российских фильмов последних лет. В съемках участвовали актеры из России и Индии, а также специалисты из Китая, Колумбии и США. Работа велась сразу в трех индийских городах — Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре, что позволило создать полноценную восточную вселенную с музыкальными номерами, масштабными массовыми сценами, хореографией и ярким визуальным стилем.
«Хурмада — вымышленная вселенная, но для того, чтобы она стала живой, нам нужна была настоящая Индия: ее свет, фактура, ритм и эмоциональная насыщенность. Мы работали в плотной связке с индийскими коллегами, и этот творческий диалог стал огромной ценностью для фильма. Их энергия и профессиональная скорость сочетались с нашим юмором и драматургией, и в результате родился мир, в который веришь с первого кадра. Сегодня такие международные проекты становятся естественной частью сотрудничества между нашими странами, и "Королек моей любви" — яркий пример того, как культура может объединять», — говорит продюсер Лика Бланк.
