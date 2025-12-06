Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» против «Кей-поп — охотниц» и рыба — Супер Сайян

6 декабря
2025 год

6 декабря 2025
Рекорд Кэнси Ёнэдзу, «Истребитель демонов» против «Кейпоп-охотниц» и «Оглянись» от Корээды: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о психологической драме «Дневник разных стран» или новом трейлере финальной «Пламенной бригады пожарных»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 Netflix готовит подписчикам новогодний подарок: 31 декабря в библиотеке появится не только финал «Очень странных дел», но и спортивная драма «Стометровка». Стриминг-гигант сопроводил анонс свежим трейлером.

🔘 «Бесконечный замок» номинирован на премию голливудских кинокритиков «Астра» как «Лучший полнометражный мультфильм». Соперницами «Истребителя демонов» станут не менее грозные «Кей-поп — охотницы на демонов».

🔘 Японский музыкальный феномен Кэнси Ёнэдзу установил новый рекорд среди мужчин-исполнителей: трек Iris Out из «Человека-бензопилы: Истории Резе» лидирует в национальном чарте Oricon 11 недель подряд. Абсолютный рекорд в 1972-м поставил энка-коллектив Shiro Miya & Pinkara Trio: их сингл Onna no Michi не слезал с первого места 16 недель.

🔘 Милый сай-фай «Галактический экспресс: Млечное метро. Фильм» выйдет в Японии 6 февраля, а пока — тизер:


🔘 По случаю 50-летия в японский прокат возвращаются «Приключения Гамбы» Осаму Дэдзаки — фильм-компиляция кодомо-сериала. Премьера — 9 января 2026 года. Новый трейлер — в наличии.

🔘 Nippon Animation тоже отмечает полувековой рубеж — и выпускает на YouTube все эпизоды «Голубых небес Ромео» в HD-качестве (и без геоблокировки). Аниме доступно к просмотру до 28 декабря.

🔘 Фантастический сёнэн «Импульс мира» получит ребут. Пока есть лишь тизер, подробности — 20 декабря.

🔘 «Адский учитель Нубэ» возвращается со вторым куром уже 7 января.

🔘 «Плач девичьей группы» раздастся в Корее: оригинальное аниме Toei Animation обзаведется вебтун-версией.

🔘 Любимец фестивалей Хирокадзу Корээда взялся за игровую версию «Оглянись». Ранее ваншот Тацуки Фудзимото, создателя «Человека-бензопилы», экранизировал Киётака Осияма. Полнометражное аниме наградили Премией японской академии и Crunchyroll Anime Award.

Читать «Стометровка» — философская спортивная драма от японского вундеркинда

Ждем финал «Золотого Камуя» зимой


Новый трейлер заключительного сезона «Золотого Камуя» анонсировал дату премьеры — 5 января 2026 года. Работу над сериалом продолжают режиссер Сэйки СугавараСыграйте круто, ребята», «Доктор Стоун») и студия Brains BaseДля тебя, Бессмертный», «Запрещенный крот»). Главной темой выбрана «За пределами золота» (Kogane no Kanata) в исполнении Awich и ALI. Композиция ранее звучала в двухсерийном прологе «Пивной завод в Саппоро», связывающем четвертый сезон с предстоящим финалом. Первая часть фильма вышла в японских кинотеатрах 10 октября, вторая — 31 октября.


Герой русско-японской войны Саити Сугимото по прозвищу «Бессмертный» и охотница-айна Асирпа возвращаются с Сахалина на Хоккайдо. Вместе с беглецом Сираиcи они продолжают поиски золота. В дороге им встречается каторжник Пират Ботаро, с которым они заключают временный союз и направляется в Саппоро, где, по их предположению, скрывается опасный беглец Кэйдзи Уэдзи. Тем временем лейтенант Цуруми из седьмого дивизиона продолжает собирать татуированные фрагменты кожи — ключ к расшифровке карты — и отправляет ефрейтора Усами с прапорщиком Кикутой в этот же город для расследования серии жестоких убийств секс-работниц. Аналогичным маршрутом следует и отряд Тосидзо Хидзикаты, бывшего заместителя командира Синсэнгуми. Когда три группы пересекаются, борьба за золото выходит на новый уровень, а события в северных землях стремительно приближаются к развязке.

Читать «Дороро» — мрачное и жестокое путешествие двух связанных судьбой странников

«Суперпринцесса Кагуя!» на Netflix в январе


«Суперпринцесса Кагуя!» хвастает свежим трейлером. Полнометражный дебют Синго Ямаситы, постановщика опенингов «Магической битвы», «Человека-бензопилы» и «Несносных пришельцев», стартует на Netflix 22 января. Аниме станет музыкальной интерпретацией классической «Повести о резчике бамбука», где внутри повествования будут звучать композиции известных вокалоид-продюсеров, написанные специально для проекта. Над фильмом работает молодая студия Chromato вместе со специалистами ColoridoСжечь ведьму», «Моя подруга — демон»).


Старшеклассница Ироха Сакаёри разрывается между учебой и домашними делами. Единственное место, где она может расслабиться, — виртуальный мир Цукуёми, в котором пользователи через клонов воплощают желания и творческие идеи. Привычная жизнь меняется в одно мгновение, когда из светящегося столба появляется новорожденная малышка. Девочка стремительно вырастает в ровесницу Ирохи и намекает, что она — сама Кагуя-химе. В первой части трейлера звучит I Love Myself в исполнении сэйю лунной принцессы Юко Нацуёси (Шеваль Гранд из «Девушек-пони: Славного дерби»). Во второй — главная тема Ex-Otogibanashi от Саори Хаями (Фанора Кристофль из «Ведьмы и чудовища»), которая озвучивает Ятиё — певицу и хранительницу виртуального пространства Цукуёми. Роль её спутника, пушистого морского слизня Фуси, досталась Риэ Кугимие (Момо Нисимия из «Магической битвы 0»).

Читать «Ину-О» — древняя легенда, превращенная в музыкальный авангард

Трейлер исторической драмы о пожарных


Премьера сериала «Огнеглотающая птица: Отряд пожарных-оборванцев из Усю», анонсированного весной, состоится 11 января. В основе аниме — роман «Казуар», открывающий исторический цикл Сёго Имамуры. За постановку отвечает Хироси Ясуми под руководством главного режиссера Хадзимэ КамэгакиЦветущая юность», «Детектив Конан»), а за анимацию — студия SynergySPСоло-кемпинг на двоих», «Выходной Господина Злодея»). Смотрим трейлер.


Город Эдо в XVIII веке регулярно переживал разрушительные пожары: из-за плотной деревянной застройкой пламя вспыхивало довольно часто — и мгновенно распространялось. Когда-то Гэнго Мацунага считался лучшим пожарным самураем и носил прозвище «Пожиратель огня», но трагедия пятилетней давности лишила его и положения, и заработка, превратив в бедного ронина. Вскоре Гэнго получает неожиданное приглашение от княжества Синдзё: ему предлагают возглавить и вернуть к жизни почти развалившуюся пожарную дружину. При поддержке жены Миюки он принимает вызов: ему предстоит сплотить своенравный отряд, восстановить утраченное мастерство и завоевать доверие жителей. Тем временем в столице происходит серия подозрительных возгораний, которые горожане прозвали «лисьими огнями». Протагониста озвучивает Юитиро Умэхара (Джокер из «Отряда самоубийц из другого мира»), а его мудрую и бережливую супругу — актриса и модель Аяка Миёси (эпизодическая роль в «Ван-Пис: Золото»).

Читать История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»

Новая авантюра «Дораэмона»


Вышел свежий трейлер «Подводного замка демонических скал» — 45-го полнометражного проекта во франшизе «Дораэмон» и ремейка фильма 1983 года. В ролике звучит трек Honto от рок-группы sumika. В режиссерском кресле – Тэцуо ЯдзимаЛетнее время», «Один на вылет»). За производство отвечает студия Shin-Ei AnimationСведенные кукушкой», «Озорная Такаги»). Премьера запланирована на 27 февраля.


Во время летних каникул Нобита и его друзья никак не могут решить, куда отправиться в поход. Тогда Дораэмон предлагает нестандартное решение — разбить лагерь прямо посреди океана. С помощью диковинных устройств ребята погружаются на самое дно и наслаждаются необычным отдыхом. Во время исследований они натыкаются на затонувший корабль и сталкиваются с юным бойцом по имени Эль из подводной федерации Му. Жители глубин недолюбливают обитателей суши, поэтому детям нелегко заслужить доверие. Напряжение достигает предела, когда поступает тревожная весть о том, что Замок демонических сил пробуждается. Эля озвучивает Сёя Тиба (Тайки Иномата из «Голубой шкатулки»), а говорящий мини-транспорт Багги — одно из фирменных изобретений Дораэмона — Рё Хирохаси (Обсидиан из «Страны самоцветов»).

Читать Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — семейное летнее аниме той же студии

«Черная кошка и класс ведьм» сошлись в новом ролике


Уже в апреле до малых экранов доберется аниме «Черная кошка и класс ведьм» по манге Ёсукэ КанэдыДжульетта из школы-интерната»). О грядущей адаптации стало известно еще летом, а в новом видео студии Liden FilmsБессонница после школы», «Токийские мстители») можно послушать фрагмент опенинга Cusp в исполнении певицы ASCA.


Начинающая ведьма Спика Вирго, вопреки ожиданиям, не владеет магией. Чтобы поступить в престижную академию, ей требуется наставник, но ни средств, ни полезных знакомств у девушки нет. Судьба сводит её с Клодом Сириусом — когда-то великим волшебником, а теперь заколдованным черным котом. Спика обещает выяснить, как снять с него проклятие, если тот обучит чародейскому ремеслу. Клода озвучивает Нобунага Симадзаки (Сэйсиро Наги из «Синей тюрьмы: Блю Лок»), Спику — Каэдэ Хондо (Кирисамэ из «Доктора Стоуна»), а её одноклассницу и давнюю подругу Арию Аквариус — Фука Идзуми (Утэна Хираги из «Становясь волшебницей»).

Читать Пять сериалов о девочках-волшебницах
Бонус: Японские ученые назвали новый вид бычков в честь Супер Сайяна из аниме «Драконий Жемчуг Зет». 77-миллиметровому обитателю «сумеречной зоны» океана присвоили название Vanderhorstia supersaiyan. Рыбку обнаружили у острова Исигаки в префектуре Окинава: ярко-желтые полосы на плавниках сразу напомнили исследователям легендарную форму Гоку. Это уже не первый случай, когда научные открытия сопровождаются аниме-отсылками: недавно появилась пилоносная акула, названная в честь Почиты из «Человека-бензопилы», а также новый вид паука, щеголяющий научным именем по мотивам «Ван-Пис».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью молодого хитмейкера Кэнси Ёнэдзу или историю популярной группы Ling Tosite Sigure, чьи треки звучат во многих известных шоу.
