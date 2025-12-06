Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» против «Кей-поп — охотниц» и рыба — Супер Сайян

Рекорд Кэнси Ёнэдзу
, «Истребитель демонов
» против «Кейпоп-охотниц
» и «Оглянись
» от Корээды
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о психологической драме
«Дневник разных стран
» или новом трейлере
финальной «Пламенной бригады пожарных
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Netflix
готовит подписчикам новогодний подарок: 31 декабря в библиотеке появится не только финал «Очень странных дел
», но и спортивная
драма «Стометровка
». Стриминг-гигант сопроводил анонс свежим трейлером
.
🔘 «Бесконечный замок
» номинирован на премию голливудских кинокритиков «Астра
» как «Лучший полнометражный мультфильм
». Соперницами «Истребителя демонов
» станут не менее грозные «Кей-поп — охотницы на демонов
».
🔘 Японский музыкальный феномен Кэнси Ёнэдзу
установил новый рекорд среди мужчин-исполнителей: трек Iris Out
из «Человека-бензопилы: Истории Резе
» лидирует в национальном чарте Oricon
11 недель подряд. Абсолютный рекорд в 1972-м поставил энка-коллектив Shiro Miya & Pinkara Trio
: их сингл Onna no Michi
не слезал с первого места 16 недель.
🔘 Милый сай-фай «Галактический экспресс: Млечное метро. Фильм
» выйдет в Японии 6 февраля, а пока — тизер:
🔘 По случаю 50-летия в японский прокат возвращаются «Приключения Гамбы
» Осаму Дэдзаки
— фильм-компиляция кодомо
-сериала. Премьера — 9 января 2026 года. Новый трейлер — в наличии
.
🔘 Nippon Animation
тоже отмечает полувековой рубеж — и выпускает на YouTube все эпизоды «Голубых небес Ромео
» в HD-качестве (и без геоблокировки). Аниме доступно к просмотру
до 28 декабря.
🔘 Фантастический сёнэн
«Импульс мира
» получит ребут. Пока есть лишь тизер
, подробности — 20 декабря.
🔘 «Адский учитель Нубэ
» возвращается со вторым куром уже 7 января.
🔘 «Плач девичьей группы
» раздастся в Корее: оригинальное аниме Toei Animation
обзаведется вебтун-версией.
🔘 Любимец фестивалей Хирокадзу Корээда
взялся за игровую версию «Оглянись
». Ранее ваншот Тацуки Фудзимото
, создателя «Человека-бензопилы
», экранизировал Киётака Осияма
. Полнометражное аниме наградили Премией японской академии и Crunchyroll Anime Award.
Читать
«Стометровка» — философская спортивная драма от японского вундеркинда
Ждем финал «Золотого Камуя» зимой
Новый трейлер заключительного сезона «Золотого Камуя
» анонсировал дату премьеры — 5 января 2026 года. Работу над сериалом продолжают режиссер Сэйки Сугавара
(«Сыграйте круто, ребята
», «Доктор Стоун
») и студия Brains Base
(«Для тебя, Бессмертный
», «Запрещенный крот
»). Главной темой выбрана «За пределами золота
» (Kogane no Kanata) в исполнении Awich
и ALI
. Композиция ранее звучала в двухсерийном прологе «Пивной завод в Саппоро
», связывающем четвертый сезон с предстоящим финалом. Первая часть фильма вышла в японских кинотеатрах 10 октября, вторая — 31 октября.
Герой русско-японской войны Саити Сугимото по прозвищу «Бессмертный» и охотница-айна Асирпа возвращаются с Сахалина на Хоккайдо. Вместе с беглецом Сираиcи они продолжают поиски золота. В дороге им встречается каторжник Пират Ботаро, с которым они заключают временный союз и направляется в Саппоро, где, по их предположению, скрывается опасный беглец Кэйдзи Уэдзи. Тем временем лейтенант Цуруми из седьмого дивизиона продолжает собирать татуированные фрагменты кожи — ключ к расшифровке карты — и отправляет ефрейтора Усами с прапорщиком Кикутой в этот же город для расследования серии жестоких убийств секс-работниц. Аналогичным маршрутом следует и отряд Тосидзо Хидзикаты, бывшего заместителя командира Синсэнгуми
. Когда три группы пересекаются, борьба за золото выходит на новый уровень, а события в северных землях стремительно приближаются к развязке.
Читать
«Дороро» — мрачное и жестокое путешествие двух связанных судьбой странников
«Суперпринцесса Кагуя!» на Netflix в январе
«Суперпринцесса Кагуя!
» хвастает свежим трейлером. Полнометражный дебют Синго Ямаситы
, постановщика опенингов «Магической битвы
», «Человека-бензопилы
» и «Несносных пришельцев
», стартует на Netflix
22 января. Аниме станет музыкальной интерпретацией классической «Повести о резчике бамбука
», где внутри повествования будут звучать композиции известных вокалоид-продюсеров, написанные специально для проекта. Над фильмом работает молодая студия Chromato
вместе со специалистами Colorido
(«Сжечь ведьму
», «Моя подруга — демон
»).
Старшеклассница Ироха Сакаёри разрывается между учебой и домашними делами. Единственное место, где она может расслабиться, — виртуальный мир Цукуёми, в котором пользователи через клонов воплощают желания и творческие идеи. Привычная жизнь меняется в одно мгновение, когда из светящегося столба появляется новорожденная малышка. Девочка стремительно вырастает в ровесницу Ирохи и намекает, что она — сама Кагуя-химе. В первой части трейлера звучит I Love Myself
в исполнении сэйю лунной принцессы Юко Нацуёси
(Шеваль Гранд
из «Девушек-пони: Славного дерби
»). Во второй — главная тема Ex-Otogibanashi
от Саори Хаями
(Фанора Кристофль
из «Ведьмы и чудовища
»), которая озвучивает Ятиё — певицу и хранительницу виртуального пространства Цукуёми. Роль её спутника, пушистого морского слизня Фуси, досталась Риэ Кугимие
(Момо Нисимия
из «Магической битвы 0
»).
Читать
«Ину-О» — древняя легенда, превращенная в музыкальный авангард
Трейлер исторической драмы о пожарных
Премьера сериала «Огнеглотающая птица: Отряд пожарных-оборванцев из Усю
», анонсированного
весной, состоится 11 января. В основе аниме — роман «Казуар
», открывающий исторический цикл Сёго Имамуры
. За постановку отвечает Хироси Ясуми
под руководством главного режиссера Хадзимэ Камэгаки
(«Цветущая юность
», «Детектив Конан
»), а за анимацию — студия SynergySP
(«Соло-кемпинг на двоих
», «Выходной Господина Злодея
»). Смотрим трейлер.
Город Эдо в XVIII веке регулярно переживал разрушительные пожары: из-за плотной деревянной застройкой пламя вспыхивало довольно часто — и мгновенно распространялось. Когда-то Гэнго Мацунага считался лучшим пожарным самураем и носил прозвище «Пожиратель огня», но трагедия пятилетней давности лишила его и положения, и заработка, превратив в бедного ронина. Вскоре Гэнго получает неожиданное приглашение от княжества Синдзё: ему предлагают возглавить и вернуть к жизни почти развалившуюся пожарную дружину. При поддержке жены Миюки он принимает вызов: ему предстоит сплотить своенравный отряд, восстановить утраченное мастерство и завоевать доверие жителей. Тем временем в столице происходит серия подозрительных возгораний, которые горожане прозвали «лисьими огнями». Протагониста озвучивает Юитиро Умэхара
(Джокер
из «Отряда самоубийц из другого мира
»), а его мудрую и бережливую супругу — актриса и модель Аяка Миёси
(эпизодическая роль в «Ван-Пис: Золото
»).
Читать
История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Новая авантюра «Дораэмона»
Вышел свежий трейлер «Подводного замка демонических скал
» — 45-го полнометражного проекта во франшизе «Дораэмон
» и ремейка фильма
1983 года. В ролике звучит трек Honto
от рок-группы sumika
. В режиссерском кресле – Тэцуо Ядзима
(«Летнее время
», «Один на вылет
»). За производство отвечает студия Shin-Ei Animation
(«Сведенные кукушкой
», «Озорная Такаги
»). Премьера запланирована на 27 февраля.
Во время летних каникул Нобита и его друзья никак не могут решить, куда отправиться в поход. Тогда Дораэмон предлагает нестандартное решение — разбить лагерь прямо посреди океана. С помощью диковинных устройств ребята погружаются на самое дно и наслаждаются необычным отдыхом. Во время исследований они натыкаются на затонувший корабль и сталкиваются с юным бойцом по имени Эль из подводной федерации Му. Жители глубин недолюбливают обитателей суши, поэтому детям нелегко заслужить доверие. Напряжение достигает предела, когда поступает тревожная весть о том, что Замок демонических сил пробуждается. Эля озвучивает Сёя Тиба
(Тайки Иномата
из «Голубой шкатулки
»), а говорящий мини-транспорт Багги — одно из фирменных изобретений Дораэмона — Рё Хирохаси
(Обсидиан из «Страны самоцветов
»).
Читать
Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — семейное летнее аниме той же студии
«Черная кошка и класс ведьм» сошлись в новом ролике
Уже в апреле до малых экранов доберется аниме «Черная кошка и класс ведьм
» по манге Ёсукэ Канэды
(«Джульетта из школы-интерната
»). О грядущей адаптации стало известно
еще летом, а в новом видео студии Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Токийские мстители
») можно послушать фрагмент опенинга Cusp
в исполнении певицы ASCA
.
Начинающая ведьма Спика Вирго, вопреки ожиданиям, не владеет магией. Чтобы поступить в престижную академию, ей требуется наставник, но ни средств, ни полезных знакомств у девушки нет. Судьба сводит её с Клодом Сириусом — когда-то великим волшебником, а теперь заколдованным черным котом. Спика обещает выяснить, как снять с него проклятие, если тот обучит чародейскому ремеслу. Клода озвучивает Нобунага Симадзаки
(Сэйсиро Наги
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»), Спику — Каэдэ Хондо
(Кирисамэ
из «Доктора Стоуна
»), а её одноклассницу и давнюю подругу Арию Аквариус — Фука Идзуми
(Утэна Хираги
из «Становясь волшебницей
»).
Читать
Пять сериалов о девочках-волшебницах
Бонус:
Японские ученые назвали новый вид бычков в честь Супер Сайяна из аниме «Драконий Жемчуг Зет
». 77-миллиметровому обитателю «сумеречной зоны» океана присвоили название Vanderhorstia supersaiyan
. Рыбку обнаружили у острова Исигаки в префектуре Окинава: ярко-желтые полосы на плавниках сразу напомнили исследователям легендарную форму Гоку. Это уже не первый случай, когда научные открытия сопровождаются аниме-отсылками: недавно появилась пилоносная акула
, названная в честь Почиты
из «Человека-бензопилы
», а также новый вид паука
, щеголяющий научным именем по мотивам «Ван-Пис
».
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью молодого хитмейкера Кэнси Ёнэдзу или историю популярной группы Ling Tosite Sigure, чьи треки звучат во многих известных шоу.
обсуждение >>