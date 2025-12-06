Кино-Театр.Ру
Популярная певица Анастасия Крылова спряталась от проблем в глухих лесах

6 декабря
2025 год

6 декабря 2025
Анастасия Крылова, Антон Денисенко и Ян Ильвес сыграли в восьмисерийной мелодраме Юрия Лейзерова «Дорогой сердца», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету сериала спокойная и успешная жизнь популярной певицы Дарьи Железновой трещит по швам. На пике славы она понимает: сцена больше не приносит радости, отношения с гражданским мужем и продюсером Геннадием Подхватилиным давно превратились в мучение, а попытки удержать семью – в бесконечные ссоры. Во время одного из таких скандалов происходит трагедия, после которой Дарья с маленьким сыном в панике бежит из Москвы. Спрятавшись в глухих лесах Тверской области, Дарья чудом спасается и находит убежище у травницы Василисы. Но прошлое не собирается ее отпускать. Подхватилин ищет Дарью. По словам Анастасии Крыловой, «Дарью ждет немало испытаний, но даже в самых трудных обстоятельствах она не теряет своей внутренней чистоты. Жизнь будто подбрасывает ей различные события, чтобы она смогла вернуться к себе настоящей. И она находит этот путь в уединении, в природе, в духовности. Это близко и мне. За 20 лет совместной жизни Дарья и Геннадий пошли через столько, сколько некоторые не проживают и за всю жизнь. С годами в их паре появилось недопонимание, и сам Геннадий начал меняться не в лучшую сторону. Думаю, зритель будет искренне переживать за Дарью. Хочется, чтобы у такой женщины все сложилось хорошо, потому что она этого заслуживает».

«Подхватилин – герой неординарный. Еще на этапе прочтения сценария он для меня сразу выделился своей яркостью, импульсивностью и внутренним огнем. В нем много противоречий: он эмоционален, харизматичен, стремителен в своих решениях. Мне было важно не просто передать эти качества, но и добавить ему глубину, ту самую скрытую тоску, которая прячется за самоуверенной нарциссической маской», — говорит Антон Денисенко.

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Компанию исполнителям главных ролей составили Алиса Авчинник, Владимир Иванов, Александр Гиренок, Наталья Аладко, Василий Сушицкий, Мария Голуб и другие актеры. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Александр Смоляк и художник-постановщик Александр Каменец, а за музыку — композитор Валерий Царьков.

«Павел – человек, который женился слишком рано. Он семьянин, но при этом подвержен различным соблазнам, особенно, когда накапливается усталость и пропадает новизна. В отношениях с Татьяной, своей женой, он оказался не готов пройти через испытания бытом, рутиной, сложностями в отношениях. Он начинает метаться между добром и злом, поддаваясь искушениям, и с этого начинаются все ошибки. Их брак от этого разрушился. Всегда нужно быть честным с родными и говорить правду. В отношениях нет места лжи», — поведал о своем персонаже Ян Ильвес.
