«Спецы» Денис Донской и Дмитрий Пчела отправились в Крым

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает об операциях, проведенных сотрудниками Центра специального назначения ФСБ России в регионах России и за рубежом в период с 2012 по 2014 годы. Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. По словам режиссера Александра Черняева, «в Крыму пройдут съемки захватывающих эпизодов, связанных с выполнением задач спецподразделениями боевых пловцов, в том числе зритель увидит штурм корабля. Отдельная история будет посвящена событиям Крымской весны. Главная творческая задача для нас – достоверное художественное воплощение событий, которые до сих пор были известны жителям нашей страны преимущественно по новостям. Кроме того, в нашем проекте мы хотим продемонстрировать красоту регионов России – и Крыма в том числе. Съемки на полуострове запланированы в Симферополе, Керчи и Феодосии».
По сюжету, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов (Донской) попадает в группу Центра специального назначения ФСБ России, которой командует подполковник ФСБ Андрей Колпаков. Отец Ларионова до гибели был боевым товарищем Колпакова. От отца Игорь унаследовал важную черту – несмотря ни на что достигать своей цели. В составе группы спецназовцев Игорю, который получил позывной Студент, предстоят смертельно опасные миссии. С выполнением каждой новой задачи герой убеждается, что все, казалось бы, несвязанные события, свидетелем которых он становится, являются очередными ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и уже окрепшей после 1990-х России.
