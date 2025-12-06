Кино-Театр.Ру
«Спецы» Денис Донской и Дмитрий Пчела отправились в Крым

6 декабря
2025 год

6 декабря 2025
В Крыму проходят съемки остросюжетного сериала под рабочим названием «Спецы». Телепремьера 16-серийного проекта состоится на РЕН ТВ, уточняет пресс-служба телеканала.

В сериале производства кинокомпании «Триикс Медиа» снимаются Денис Донской, Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин и Станислав Вивер. На полуострове съемочная группа планирует работать до середины декабря. А стартовали съемки в Республике Ингушетия в июле уходящего года, несколько серий также сняли в Санкт-Петербурге.

«Спецы» Денис Донской и Дмитрий Пчела отправились в Крым
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает об операциях, проведенных сотрудниками Центра специального назначения ФСБ России в регионах России и за рубежом в период с 2012 по 2014 годы. Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. По словам режиссера Александра Черняева, «в Крыму пройдут съемки захватывающих эпизодов, связанных с выполнением задач спецподразделениями боевых пловцов, в том числе зритель увидит штурм корабля. Отдельная история будет посвящена событиям Крымской весны. Главная творческая задача для нас – достоверное художественное воплощение событий, которые до сих пор были известны жителям нашей страны преимущественно по новостям. Кроме того, в нашем проекте мы хотим продемонстрировать красоту регионов России – и Крыма в том числе. Съемки на полуострове запланированы в Симферополе, Керчи и Феодосии».

По сюжету, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов (Донской) попадает в группу Центра специального назначения ФСБ России, которой командует подполковник ФСБ Андрей Колпаков. Отец Ларионова до гибели был боевым товарищем Колпакова. От отца Игорь унаследовал важную черту – несмотря ни на что достигать своей цели. В составе группы спецназовцев Игорю, который получил позывной Студент, предстоят смертельно опасные миссии. С выполнением каждой новой задачи герой убеждается, что все, казалось бы, несвязанные события, свидетелем которых он становится, являются очередными ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и уже окрепшей после 1990-х России.
