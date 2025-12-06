Кино-Театр.Ру
Джеймс Ван спродюсирует восьмое «Паранормальное явление»

6 декабря
2025 год

Новости кино >>
6 декабря 2025
Джеймс Ван спродюсирует восьмое «Паранормальное явление». Согласно THR, это стало возможным после слияния его компании Atomic Monster со студией Blumhouse.

Джеймс Ван спродюсирует восьмое «Паранормальное явление»
фото: fandomwire.com

«Я большой поклонник "Паранормального явления" с момента выхода блестящего первого фильма с его неторопливым, медленным развитием событий и тонким умением сделать невидимое пугающим. С нетерпением жду возможности расширить его наследие и помочь сформировать следующую эволюцию этой жуткой франшизы в жанре "найденных пленок"», — прокомментировал Ван.

Создатель оригинала Орен Пели также выступит продюсером нового сиквела вместе с Ваном и Джейсоном Блумом. За производство и дистрибуцию отвечает студия Paramount.

Читать Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года
«Паранормальное явление», вышедшее в 2007 году, собрало в мировом прокате 194 млн долларов при 15-тысячном бюджете. Феноменальный успех ленты позволил начинающей студии Blumhouse превратить сюжет о столкновении людей с потусторонним в популярную серию — с 2010-го по 2021-й вышло шесть продолжений.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
