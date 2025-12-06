Джеймс Ван
спродюсирует восьмое «Паранормальное явление
». Согласно THR
, это стало возможным после слияния его компании Atomic Monster со студией Blumhouse.
«Я большой поклонник "Паранормального явления" с момента выхода блестящего первого фильма с его неторопливым, медленным развитием событий и тонким умением сделать невидимое пугающим. С нетерпением жду возможности расширить его наследие и помочь сформировать следующую эволюцию этой жуткой франшизы в жанре "найденных пленок"», —
прокомментировал Ван.
Создатель оригинала Орен Пели также выступит продюсером нового сиквела вместе с Ваном и Джейсоном Блумом
. За производство и дистрибуцию отвечает студия Paramount.
Читать
Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года
«Паранормальное явление», вышедшее в 2007 году, собрало в мировом прокате 194 млн долларов при 15-тысячном бюджете. Феноменальный успех ленты позволил начинающей студии Blumhouse превратить сюжет о столкновении людей с потусторонним в популярную серию — с 2010-го по 2021-й вышло шесть продолжений.
обсуждение >>