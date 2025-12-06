Режиссер «Форсажей» Джастин Лин возьмется за экранизацию игровой серии Helldivers

Джастин Лин
назначен режиссером и продюсером киноадаптации видеоигры Helldivers от Arrowhead Game Studios, сообщает The Hollywood Reporter
.
Лин не геймер и считает, что это его преимущество. Постановщик сосредоточит свое внимание на человечности персонажей (каких?!) и планирует вплести актуальные темы в историю, одновременно выстраивая мир и мифологию, детали которых еще предстоит исследовать.
За сценарий грядущей киноленты Sony и PlayStation Productions отвечает Гэри Доберман
.
На серию Helldivers, почти никем незамеченную после выхода первой части в 2015 году, обратили пристальное внимание в 2024-м, когда игроки окунулись в бодрые забеги в сиквеле Helldivers II. Продолжение стало одним из самых нашумевших релизов прошлого года, разойдясь тиражом более 12 миллионов копий на PS5 и PC за первые четыре месяца.
Кооперативный шутер от третьего лица, вдохновленный «Звездным десантом
» Пола Верховена
, получил известность благодаря командной работе, чувству товарищества, юмору и экшну. Сюжет построен вокруг элитного подразделения штурмовиков, известных под именем «Адские дайверы», которые должны сражаться с инопланетянами — жуками, киборгами и иллюминатами, угрожающими уничтожить вымышленную межпланетную империю и псевдодемократическую империю Супер-Земли. Добавьте к этому споры и генетически модифицированные ожившие разложившиеся трупы жуков, и у вас получится НФ-вечеринка монстров.
