Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Режиссер «Форсажей» Джастин Лин возьмется за экранизацию игровой серии Helldivers

6 декабря
2025 год

Новости кино >>
6 декабря 2025
Джастин Лин назначен режиссером и продюсером киноадаптации видеоигры Helldivers от Arrowhead Game Studios, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер «Форсажей» Джастин Лин возьмется за экранизацию игровой серии Helldivers
фото: yahoo.com

Лин не геймер и считает, что это его преимущество. Постановщик сосредоточит свое внимание на человечности персонажей (каких?!) и планирует вплести актуальные темы в историю, одновременно выстраивая мир и мифологию, детали которых еще предстоит исследовать.

За сценарий грядущей киноленты Sony и PlayStation Productions отвечает Гэри Доберман.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
На серию Helldivers, почти никем незамеченную после выхода первой части в 2015 году, обратили пристальное внимание в 2024-м, когда игроки окунулись в бодрые забеги в сиквеле Helldivers II. Продолжение стало одним из самых нашумевших релизов прошлого года, разойдясь тиражом более 12 миллионов копий на PS5 и PC за первые четыре месяца.

Кооперативный шутер от третьего лица, вдохновленный «Звездным десантом» Пола Верховена, получил известность благодаря командной работе, чувству товарищества, юмору и экшну. Сюжет построен вокруг элитного подразделения штурмовиков, известных под именем «Адские дайверы», которые должны сражаться с инопланетянами — жуками, киборгами и иллюминатами, угрожающими уничтожить вымышленную межпланетную империю и псевдодемократическую империю Супер-Земли. Добавьте к этому споры и генетически модифицированные ожившие разложившиеся трупы жуков, и у вас получится НФ-вечеринка монстров.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   6.12.2025 - 20:25
Со скоростных заездов на трассе перекинуться на игровую тематику - серьёзное заявление. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Нил Бломкамп соберет собственный «Звездный десант»
«Звёздный десант» Пола Верховена снова превратят в шутер
«Звёздный десант» обзаведётся стратегией
Поиск по меткам
игры
персоны
Пол ВерховенГэри ДоберманДжастин Лин
фильмы
Звёздный десант

фотографии >>
Режиссер «Форсажей» Джастин Лин возьмется за экранизацию игровой серии Helldivers фотографии
Режиссер «Форсажей» Джастин Лин возьмется за экранизацию игровой серии Helldivers фотографии
Режиссер «Форсажей» Джастин Лин возьмется за экранизацию игровой серии Helldivers фотографии
Режиссер «Форсажей» Джастин Лин возьмется за экранизацию игровой серии Helldivers фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.
Ксения Качалина
2 декабря ушла из жизни актриса Ксения Качалина.

День рождения >>

Александр Балуев
Александр Герелес
Екатерина Кабак
Виктория Клинкова
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Хайрулла Сагдиев
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова
Ноэл Кларк
Олаф Любашенко
Агнес Мурхед
Бартош Опаня
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен