Индийский Галустян, собака-бухгалтер и новый фильм Джима Джармуша: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Праздники-3»
Семья Пыжовых снова соберётся вместе, чтобы отметить народные, профессиональные и личные праздники. Вышедший на пенсию Виктор Пыжов (Виталий Хаев
) ищет себя в новой жизни, его жена (Мария Аронова
) страдает от его активности, а дочери — Юля (Яна Енжаева
) в Москве и Лена (Анастасия Калашникова
) в Петербурге — сталкиваются с трудностями материнства, продолжая соперничать друг с другом за родительское одобрение.
«Праздники-3». ТВ-ролик
«Праздники-2»
«Здесь был Юра»
В сети состоялась премьера трейлера драмы Сергея Малкина
(«Ветивер
») с Константином Хабенским
в главной роли. Сценарий основан на реальной истории, которая произошла с режиссёром и его друзьями несколько лет назад. По сюжету трое музыкантов становятся опекунами на 10 дней дяди одного из них. Главных героев фильма сыграли Кузьма Котрелёв
, Денис Парамонов
и Александр Поршин
.
«Здесь был Юра»
Маяк-2025: «Здесь был Юра» — взрослый, когда ты нет
«Наум. Предчувствия»
26 февраля в российский прокат выйдет фильм Андрея Натоцинского
— документальный портрет Наума Клеймана
, киноведа и одного из самых известных российских историков кино. Прогуливаясь по Москве, Санкт-Петербургу и Вологде, он вспоминает истории из детства, встречается с режиссёром Александром Сокуровым
и, конечно, смотрит кино. Фильм открыл 12-й фестиваль VOICES, а также был представлен на 35-м фестивале «Послание к человеку».
«Наум. Предчувствия»
«Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов»
«Карта желаний»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером комедийного сериала с Надеждой Лумповой
, Дарьей Руденок
, Ильёй Лыковым
, Ольгой Кузьминой
и другими. По сюжету тридцатилетняя Олеся решает отомстить своим близким с помощью психологического марафона «Карта желаний». Вот только её изощрённые фантазии начинают мистическим образом воплощаться в жизнь — и теперь проклятую карту нужно остановить.
«Карта желаний»
«Дунай» с Надеждой Лумповой
«Счастлив, когда ты нет»
Опубликован тизер комедийной мелодрамы с Сашей Бортич
и Гошей Токаевым
. По сюжету молодые люди случайно встречаются на вечеринке. Они мгновенно проникаются взаимной антипатией, но вместе с тем парня и девушку влечёт друг к другу. Режиссёром и сценаристом выступил Игорь Марченко
. Фильм получил гран-при конкурса полнометражного дебютного кино фестиваля «Короче».
«Счастлив, когда ты нет»
Нечего ждать: «Счастлив, когда ты нет» — фильм о миллениалах в кризисном возрасте
«Жека Рассел»
Онлайн-кинотеатр «Кион» показал тизерный трейлер четвероногой комедии — истории о том, как стабильная офисная жизнь летит псу под хвост. Узнав, что начальница (Екатерина Климова
) — ведьма, бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин
) превращается в собаку. Он вмешивается в личную жизнь своей коллеги (Виктория Агалакова
), в которую давно влюблён, но пытается всё исправить собственными лапками.
«Жека Рассел». Тизер-трейлер
Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»
«Маяк»
Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер-трейлер драматического сериала, рассказывающий непростую историю семьи, воспитывающей ребёнка с ДЦП. Жизнь студента колледжа Егора резко меняется, когда он влюбляется в молодую преподавательницу литературы. Он хочет быть с ней, но родители (Сергей Гилёв
и Юлия Снигирь
) против, потому что на его плечах лежит бремя заботы о младшем брате с ДЦП.
«Маяк». Тизер-трейлер
Маяк-2025: Смысловые галлюцинации российского кино
«Королёк моей любви»
Телеканал ТНТ рассказал о премьере масштабной музыкальной комедии, полностью снятой в Индии и объединяющей болливудскую эстетику с российской комедийной традицией. По сюжету благородный полицейский Рамаш (Демис Карибидис
) вступает в противостояние с опасным преступником Шамаром (Михаил Галустян
) и неожиданно выясняет, что они — братья, разлучённые в детстве.
«Королёк моей любви»
Аркадий Водахов: «Мы выкрутили уровень эндорфинов в наших шоу на максимум»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Отец, мать, сестра, брат»
1 января кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в кинотеатрах новую картину Джима Джармуша
(«Выживут только любовники
»). Фильм состоит из трёх новелл, которые рассказывают об отношениях между уже взрослыми детьми, а также с их несколько далёкими — во всех смыслах — родителями. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт
, Адам Драйвер
, Том Уэйтс
и Шарлотта Рэмплинг
.
«Отец, мать, сестра, брат»
Более странно, чем семья: «Отец, мать, сестра, брат» — лирический триптих Джима Джармуша
«Возвращение в Сайлент Хилл»
Хоррор по мотивам самой популярной части серии видеоигр от студии Konami обзавёлся локализованным трейлером. Режиссёром вновь выступил Кристоф Ган
, снявший первый фильм кинофраншизы. Получив загадочное письмо, Джеймс отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров.
«Возвращение в Сайлент Хилл»
«Братство волка» Кристофа Гана
«Синистер. Первое проклятие»
Кинокомпания «Экспонента фильм» порадовала трейлером мистического хоррора. Когда Наоми возвращается в дом своего детства, она обнаруживает запись, на которой её покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядет конец света. В городе начинают пропадать дети, а сын Наоми начинает себя вести все более странно. Местная легенда гласит, что души детей похищает некое зло, которое питается ими.
«Синистер. Первое проклятие»
«Синистер»
«Марти великолепный»
«Атмосфера кино» и «Амедиатека» выпустили основной трейлер комедийной драмы студии А24. Тимоти Шаламе
сыграл роль выдающегося игрока в настольный теннис, полного амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдет Марти ради своей мечты?
«Марти Великолепный». Трейлер №2
«Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе
