«Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна вернется на большие экраны

Кинокомпания К24 выпустит на большие экраны «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна — картину, заложившую фундамент монтажного языка, на котором сегодня говорит весь мировой кинематограф. Повторный прокат стартует 29 января и приурочен к 100-летию первого зрительского показа, сообщается в телеграм-канале кинокомпании.
фото: К24
Повторный прокат также приурочен к выходу книги «История постановки фильма «Броненосец "Потемкин"» Вениамина Вишневского от издательства «Киноартель 1895».
Зрителям покажут восстановленную в 1976 году на киностудии «Мосфильм» версию фильма, музыкальное сопровождение для которой собрал Дмитрий Шостакович, а научным консультантом выступил Наум Клейман.
