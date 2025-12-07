Кино-Театр.Ру
«Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна вернется на большие экраны

7 декабря
2025 год

7 декабря 2025
Кинокомпания К24 выпустит на большие экраны «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна — картину, заложившую фундамент монтажного языка, на котором сегодня говорит весь мировой кинематограф. Повторный прокат стартует 29 января и приурочен к 100-летию первого зрительского показа, сообщается в телеграм-канале кинокомпании.

«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна вернется на большие экраны
фото: К24

Повторный прокат также приурочен к выходу книги «История постановки фильма «Броненосец "Потемкин"» Вениамина Вишневского от издательства «Киноартель 1895».

Зрителям покажут восстановленную в 1976 году на киностудии «Мосфильм» версию фильма, музыкальное сопровождение для которой собрал Дмитрий Шостакович, а научным консультантом выступил Наум Клейман.
что почитать?

