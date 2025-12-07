Даррен Аронофски и автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн работают над эротическим триллером

Аронофски выступит продюсером фильма, а писательница напишет к нему сценарий. Это их первый совместный проект. Картину выпустит Sony Pictures. Сюжет и другие подробности пока не раскрываются.
Deadline отмечает возросшую популярность жанра. Так, стриминговый сервис Peacock работает над сериалом «Научи меня» с Мэнди Мур в главной роли. Актриса сыграет учительницу, которая обладает властью над впечатлительным учеником. Сериал рассказывает о том, что происходит, когда ученик становится учителем, и исследует размытые границы между сексом и зависимостью.
Кроме того, Netflix анонсировал эротический триллер «Хэнкок Парк», в котором сыграет звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж. По сюжету опасный и харизматичный аутсайдер вторгается в жизнь, казалось бы, идеальной семьи из Лос-Анджелеса, снимая их гостевой домик на заднем дворе. Герой разоблачает обман и одержимость, таящиеся на каждом углу одного из самых престижных районов города.
