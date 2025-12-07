Кино-Театр.Ру
Даррен Аронофски и автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн работают над эротическим триллером

7 декабря
2025 год

Новости кино >>
7 декабря 2025
Режиссер «Реквиема по мечте» и «Пойман с поличным» Даррен Аронофски и автор книги «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн работают над эротическим триллером, сообщает Deadline.

Даррен Аронофски и автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн работают над эротическим триллером
фото: Deadline.com

Аронофски выступит продюсером фильма, а писательница напишет к нему сценарий. Это их первый совместный проект. Картину выпустит Sony Pictures. Сюжет и другие подробности пока не раскрываются.

Deadline отмечает возросшую популярность жанра. Так, стриминговый сервис Peacock работает над сериалом «Научи меня» с Мэнди Мур в главной роли. Актриса сыграет учительницу, которая обладает властью над впечатлительным учеником. Сериал рассказывает о том, что происходит, когда ученик становится учителем, и исследует размытые границы между сексом и зависимостью.

Кроме того, Netflix анонсировал эротический триллер «Хэнкок Парк», в котором сыграет звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж. По сюжету опасный и харизматичный аутсайдер вторгается в жизнь, казалось бы, идеальной семьи из Лос-Анджелеса, снимая их гостевой домик на заднем дворе. Герой разоблачает обман и одержимость, таящиеся на каждом углу одного из самых престижных районов города.
Скорбим

Олег Урюмцев
6 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Олег Урюмцев.
Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
