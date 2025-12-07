Вера Баханкова, Олеся Фаттахова и Антон Даниленко возьмутся за новые расследования

По сюжету Варя, которую в разном возрасте играют Дарья Ермакова и Вера Баханкова, и Кирилл (Игорь Стам) летят из Владивостока в Москву. В их планах – поступление в МГУ, свадьба, счастливая жизнь, ребенок – мальчик Александр или девочка Александра. Однако в самолете отказывает двигатель, борт совершает аварийную посадку в Сибирске. Насмерть перепуганная Варя наотрез отказывается лететь дальше. Она остается в Сибирске, где живет ее тетка, а Кирилл улетает поступать. Проходит 13 лет. Варвара воспитывает сына Сашу и работает в местном музее, где обнаруживает тайник с акростихом, в котором зашифрован путь к старинному купеческому кладу. Удивительно, но в поисках этого же клада в Сибирск прилетает Кирилл. Теперь им придется не только вместе разгадать загадки, но и ответить на накопившиеся личные вопросы.
«Я играю тетю главной героини Тамару Дмитриевну. Я заинтересовалась этим проектом, прежде всего, из-за его создателей: "Студия П", ее продюсер и режиссер этого фильма Жанна Петракова — большой профессионал и очень любит свое дело. А если профессионал любит свое дело, он выкладывается на все сто, работает честно. В этом зрителя не обмануть: он отвернется, в случае, если работа сделана "спустя рукава", или даст зрительскую отдачу, если работа проведена честно, если в нее вложены усилия, душа, интерес... В проект Жанна рискнула пригласить молодых актеров, которые еще учатся — и интуиция ее не подвела. В кадре и за кадром работали мои студенты из Института современного искусства, мои "дробышевцы". И я этому очень рада – они моя гордость. Увлечение, с которым работали молодые совершенно точно поведут за собой зрителя. Я уверена, история, рассказанная в этом фильме, найдет отклик у аудитории любого возраста», — говорит Елена Дробышева.
16 и 17 декабря ТВЦ покажет две новые части детектива «Два капитана» про жизнь и службу оперативницы Кати Мироновой в исполнении Олеси Фаттаховой и следователя Константина Романова, которого играет Антон Даниленко. В новых сериях двум капитанам предстоит столкнуться с делом гибели Сергея Архипова, которому перегрыз горло собственный пес, раскрыть убийство девушки с помощью поврежденного куста роз, а также узнать, кому понадобилось убивать внезапно разбогатевшую почтальоншу.
фото: пресс-служба ТВЦ
«В новых сезонах Катя взрослеет и на фоне неразделенной любви уходит с головой в работу. Расследования — это то, чем она сейчас живет, иначе девушка утонет в переживаниях, ревности и бессилии.Может быть, с возрастом, а может, и с опытом, я стала смотреть на всех своих героинь более снисходительно. Стала радоваться неоднозначности проявлений их личности. Так здорово, когда у персонажа есть вся палитра эмоций от условно негативных до условно позитивных. Мне, как актрисе, всегда интересно это анализировать, а затем играть, а зрителю потом любопытно за этим наблюдать», — рассказывает Олеся Фаттахова.
Очень доверительные отношения на съемочной площадке сложились у Олеси с ее коллегой Антоном Даниленко. «С Антонио очень здорово и комфортно работать — азартно, безопасно, радостно! Мы всегда актерски сговаривались о взаимодействии в той или иной сцене, помогали друг другу, если помощь была необходима. Он очень хороший артист и суперадекватный человек, и это делало нашу совместную работу легкой и радостной», — добавляет Фаттахова.
