Вера Баханкова, Олеся Фаттахова и Антон Даниленко возьмутся за новые расследования

7 декабря
2025 год

7 декабря 2025
Телеканал ТВЦ анонсировал премьеры, в которых главные герои занимаются расследованиями запутанных дел и раскрытием таинственных загадок. 12 декабря в эфир выйдет детективная мелодрама «Варвара не летает», в которой играют Вера Баханкова, Дарья Ермакова, Игорь Стам, Елена Дробышева, Вадим Янчук, Ирина Боровская, Екатерина Семенова, Александр Андриенко и другие.

Вера Баханкова, Олеся Фаттахова и Антон Даниленко возьмутся за новые расследования
фото: пресс-служба ТВЦ

По сюжету Варя, которую в разном возрасте играют Дарья Ермакова и Вера Баханкова, и Кирилл (Игорь Стам) летят из Владивостока в Москву. В их планах – поступление в МГУ, свадьба, счастливая жизнь, ребенок – мальчик Александр или девочка Александра. Однако в самолете отказывает двигатель, борт совершает аварийную посадку в Сибирске. Насмерть перепуганная Варя наотрез отказывается лететь дальше. Она остается в Сибирске, где живет ее тетка, а Кирилл улетает поступать. Проходит 13 лет. Варвара воспитывает сына Сашу и работает в местном музее, где обнаруживает тайник с акростихом, в котором зашифрован путь к старинному купеческому кладу. Удивительно, но в поисках этого же клада в Сибирск прилетает Кирилл. Теперь им придется не только вместе разгадать загадки, но и ответить на накопившиеся личные вопросы.

«Я играю тетю главной героини Тамару Дмитриевну. Я заинтересовалась этим проектом, прежде всего, из-за его создателей: "Студия П", ее продюсер и режиссер этого фильма Жанна Петракова — большой профессионал и очень любит свое дело. А если профессионал любит свое дело, он выкладывается на все сто, работает честно. В этом зрителя не обмануть: он отвернется, в случае, если работа сделана "спустя рукава", или даст зрительскую отдачу, если работа проведена честно, если в нее вложены усилия, душа, интерес... В проект Жанна рискнула пригласить молодых актеров, которые еще учатся — и интуиция ее не подвела. В кадре и за кадром работали мои студенты из Института современного искусства, мои "дробышевцы". И я этому очень рада – они моя гордость. Увлечение, с которым работали молодые совершенно точно поведут за собой зрителя. Я уверена, история, рассказанная в этом фильме, найдет отклик у аудитории любого возраста», — говорит Елена Дробышева.

16 и 17 декабря ТВЦ покажет две новые части детектива «Два капитана» про жизнь и службу оперативницы Кати Мироновой в исполнении Олеси Фаттаховой и следователя Константина Романова, которого играет Антон Даниленко. В новых сериях двум капитанам предстоит столкнуться с делом гибели Сергея Архипова, которому перегрыз горло собственный пес, раскрыть убийство девушки с помощью поврежденного куста роз, а также узнать, кому понадобилось убивать внезапно разбогатевшую почтальоншу.

Вера Баханкова, Олеся Фаттахова и Антон Даниленко возьмутся за новые расследования
фото: пресс-служба ТВЦ

«В новых сезонах Катя взрослеет и на фоне неразделенной любви уходит с головой в работу. Расследования — это то, чем она сейчас живет, иначе девушка утонет в переживаниях, ревности и бессилии.Может быть, с возрастом, а может, и с опытом, я стала смотреть на всех своих героинь более снисходительно. Стала радоваться неоднозначности проявлений их личности. Так здорово, когда у персонажа есть вся палитра эмоций от условно негативных до условно позитивных. Мне, как актрисе, всегда интересно это анализировать, а затем играть, а зрителю потом любопытно за этим наблюдать», — рассказывает Олеся Фаттахова.

Очень доверительные отношения на съемочной площадке сложились у Олеси с ее коллегой Антоном Даниленко. «С Антонио очень здорово и комфортно работать — азартно, безопасно, радостно! Мы всегда актерски сговаривались о взаимодействии в той или иной сцене, помогали друг другу, если помощь была необходима. Он очень хороший артист и суперадекватный человек, и это делало нашу совместную работу легкой и радостной», — добавляет Фаттахова.

В сериале также снимались Валерий Смекалов, Дмитрий Сотниченко, Екатерина Седик, Алиса Кот, Константин Новиков и другие.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Александр АндриенкоВера БаханковаИрина БоровскаяАнтон ДаниленкоЕлена ДробышеваДарья ЕрмаковаАлиса КотКонстантин НовиковЖанна ПетраковаЕкатерина СедикЕкатерина СемёноваВалерий СмекаловДмитрий СотниченкоИгорь СтамОлеся Фаттахова
фильмы
Варвара не летает, Два капитана

Скорбим

Олег Урюмцев
6 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Олег Урюмцев.
Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Елена Пирогова-Филиппова
Александр Серов-Останкинский
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Присцилла Барнс
Жюли де Бона
Эмили Браунинг
Род Кэмерон
Джеффри Райт
Илай Уоллак
Николас Холт
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
