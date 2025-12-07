Скарлетт Йоханссон предложили роль в сиквеле «Бэтмена»

В сиквеле «Бэтмена
» Мэтта Ривза
может сыграть Скарлетт Йоханссон
. Если переговоры завершатся удачно, актрисе достанется одна из главных ролей, пишет Variety.
фото: Variety
Сразу несколько инсайдеров сообщили, что Йоханссон претендует на роль антагониста. Актриса, ранее игравшая в фильмах Marvel Черную вдову, впервые появится во вселенной DC.
Съемки стартуют весной 2026 года. Роберт Паттинсон
вернется к роли Бэтмена, а вот Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц
, как сообщает Variety, в сиквеле не появится.
