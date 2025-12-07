Скарлетт Йоханссон предложили роль в сиквеле «Бэтмена»

Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
7 декабря 2025
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может сыграть Скарлетт Йоханссон. Если переговоры завершатся удачно, актрисе достанется одна из главных ролей, пишет Variety.

фото: Variety

Сразу несколько инсайдеров сообщили, что Йоханссон претендует на роль антагониста. Актриса, ранее игравшая в фильмах Marvel Черную вдову, впервые появится во вселенной DC.

Съемки стартуют весной 2026 года. Роберт Паттинсон вернется к роли Бэтмена, а вот Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц, как сообщает Variety, в сиквеле не появится.
Скорбим

Вячеслав Криштофович
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Вячеслав Криштофович.
Олег Урюмцев
6 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Олег Урюмцев.
Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Елена Пирогова-Филиппова
Александр Серов-Останкинский
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Присцилла Барнс
Жюли де Бона
Эмили Браунинг
Род Кэмерон
Джеффри Райт
Илай Уоллак
Николас Холт
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?