Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым стал триумфатором фестиваля «Зимний»

7 декабря
2025 год

Новости кино >>
7 декабря 2025
В московском кинотеатре «Художественный» прошла церемония закрытия 4-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Лидером по количеству наград, в том числе за лучший фильм, стал игровой дебют документалиста Владимира Головнёва «Цинга» с Никитой Ефремовым в главной роли.

Цинга (2025)

Герой Ефремова – молодой миссионер-послушник – в 1991 году, когда в столице полным ходом идет августовский путч, остается на Ямале, чтобы приобщить местных оленеводов к православной вере. В случае удачного «эксперимента» послушник наконец получит рясу, а батюшка (Дмитрий Поднозов) сможет окрестить коренные народы. Только богоспасаемая миссия послушника оказывается под угрозой из-за страшной болезни, которая на Ямале является в образе красивой женщины (Евгения Манджиева).

Картина Головнёва не только была названа лучшим фильмом, но и получила приз за лучший сценарий, который написал режиссер вместе с продюсером картины и директором по развитию Свердловской киностудии, тоже в прошлом документалистом, но уже успешно работающим и в игровом кино, Евгением Григорьевым. Помимо этого за роль в «Цинге» актерским призом отметили Никиту Ефремова. Награду за лучшую женскую роль получила Маша Кошина, сыгравшая Снегурочку в «Холодном сердце» Владимира Котта.

Холодное сердце (2025)

Приз за лучшую режиссуру достался тоже дебютанту – Савелию Осадчему за ленту «Мальчик-птица», которая летом этого года уже получила специальный приз фестиваля «Короче» за работу исполнителя главной роли Дениса Хохрина. В этом году «Зимний» отказался от принципа премьерности, однако единственной ранее показанной на других смотрах лентой оказалась именно картина Осадчего, спродюсированная Иваном И.Твердовским.

Награды за лучшее визуальное решение удостоен воспитательный неонуар «Навар» тоже дебютанта и в прошлом документалиста Артура Григорьева. Оператором картины с участием Иллариона Марова, Елизаветы Базыкиной и Евгения Сидихина, микусющей советское кино и гонконгские боевики, также выступил дебютант в полном метре – Антон Громов.

Навар (2025)

Специальным дипломом жюри «за свободу за свой счет» отмечен режиссер «Личного номера» и «Барвихи» Евгений Лаврентьев, который впервые сделал кино исключительно на собственные деньги, и даже для заставки своего фильма «Свобода» использовал название своего ИП «Е.А. Лаврентьев» с номером ОГРНИП.

Свои спецпризы вручил и один из основных партнеров «Зимнего» – социальная сеть «ВКонтакте». Именно они выбрали победителя кинорынка авторского кино, впервые прошедшего на фестивале. Им стал документально-игровой проект режиссера Ивана Вдовина «Самая умная улица в мире», рассказывающая о новосибирском Академгородке. Кроме того, известная соцсеть поддержит прокат конкурсной картины «Пастбища богов» режиссера Анара Аббасова, где главные роли сыграли Антон Филипенко и Данила Якушев.

За неделю, который шел «Зимний», фестиваль посетило более 12 тысяч зрителей. Почти 30 мероприятий программы проходили в трех столичных кинотеатрах – помимо «Художественного», площадками смотра также были кинотеатры «Иллюзион» и «Москино Ангара». Учредителями фестиваля «Зимний» выступают «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнером фестиваля является сеть «Москино». Задачи фестиваля включают возвращение интереса зрителей к авторскому кино, поддержку творческих поисков нового киноязыка, развитие молодых талантов и укрепление авторитета российского киноискусства.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зимний-2025: «Навар» — время забирать камни
Бо-бо в доме мод: рынок авторского кино на фестивале «Зимний»
Невидимые герои кинопроизводства: на фестивале «Зимний» обсудили закулисную сторону кино
Зимний-2025: «Холодное сердце» – на душе стужа
Фильмы «Красный призрак 1812» и «Бо-бо» примут участие в Зимнем кинорынке авторского кино
Александр Велединский, Юрий Быков и Екатерина Вилкова вошли в состав жюри фестиваля «Зимний»
Четвертый фестиваль «Зимний» представит зрителям «Выбор программного директора»
В рамках фестиваля «Зимний» впервые пройдет Кинорынок авторского кино
IV фестиваль «Зимний» объявил даты проведения
«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом
«Операция "Холодно"»: Фарго есть у нас дома?
«Зимний»-2024: Холодный треугольник чувств
Комедия «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний»
На фестивале авторского кино «Зимний» состоялся индустриальный разговор
«Гирокастра»: первый и последний фильм Юрия Арабова – про невыносимую тяжесть режима
Горячим будет даже снег: гид по 3-му фестивалю авторского кино «Зимний»
Фильмы Юрия Арабова, Алены Званцовой и Евгения Корчагина вошли в конкурсную программу фестиваля «Зимний»
На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильмы Сергея Соловьева, Вадима Абдрашитова и Марлена Хуциева
На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес»
Кинофестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок
Поиск по меткам
Зимний
персоны
Анар АббасовЕлизавета БазыкинаИван ВдовинВладимир ГоловнёвАртур ГригорьевЕвгений Григорьев (VI)Антон Громов (III)Никита ЕфремовВладимир КоттМаша КошинаЕвгений ЛаврентьевЕвгения МанджиеваИлларион МаровСавелий ОсадчийДмитрий ПоднозовЕвгений СидихинИван Твердовский (II)Антон ФилипенкоДенис ХохринДанила Якушев
фильмы
БарвихаЛичный номерМальчик-птицаНаварПастбища боговСамая умная улица в миреХолодное сердцеЦинга

фотографии >>
"Цинга" (2025)
"Цинга" (2025)
"Холодное сердце" (2025)
"Холодное сердце" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Криштофович
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Вячеслав Криштофович.
Дмитрий Красильников
6 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красильников.
Олег Урюмцев
6 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Олег Урюмцев.
Александр Скавыш
5 декабря ушёл из жизни актёр Александр Скавыш.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Елена Пирогова-Филиппова
Александр Серов-Останкинский
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Присцилла Барнс
Жюли де Бона
Эмили Браунинг
Род Кэмерон
Джеффри Райт
Илай Уоллак
Николас Холт
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен