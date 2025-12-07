Фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым стал триумфатором фестиваля «Зимний»

В московском кинотеатре «Художественный» прошла церемония закрытия 4-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Лидером по количеству наград, в том числе за лучший фильм, стал игровой дебют документалиста Владимира Головнёва
«Цинга
» с Никитой Ефремовым
в главной роли.
Герой Ефремова – молодой миссионер-послушник – в 1991 году, когда в столице полным ходом идет августовский путч, остается на Ямале, чтобы приобщить местных оленеводов к православной вере. В случае удачного «эксперимента» послушник наконец получит рясу, а батюшка (Дмитрий Поднозов
) сможет окрестить коренные народы. Только богоспасаемая миссия послушника оказывается под угрозой из-за страшной болезни, которая на Ямале является в образе красивой женщины (Евгения Манджиева
).
Картина Головнёва не только была названа лучшим фильмом, но и получила приз за лучший сценарий, который написал режиссер вместе с продюсером картины и директором по развитию Свердловской киностудии, тоже в прошлом документалистом, но уже успешно работающим и в игровом кино, Евгением Григорьевым
. Помимо этого за роль в «Цинге» актерским призом отметили Никиту Ефремова. Награду за лучшую женскую роль получила Маша Кошина
, сыгравшая Снегурочку в «Холодном сердце
» Владимира Котта
.
Приз за лучшую режиссуру достался тоже дебютанту – Савелию Осадчему
за ленту «Мальчик-птица
», которая летом этого года уже получила специальный приз фестиваля «Короче» за работу исполнителя главной роли Дениса Хохрина
. В этом году «Зимний» отказался от принципа премьерности, однако единственной ранее показанной на других смотрах лентой оказалась именно картина Осадчего, спродюсированная Иваном И.Твердовским
.
Награды за лучшее визуальное решение удостоен воспитательный неонуар «Навар
» тоже дебютанта и в прошлом документалиста Артура Григорьева
. Оператором картины с участием Иллариона Марова
, Елизаветы Базыкиной
и Евгения Сидихина
, микусющей советское кино и гонконгские боевики, также выступил дебютант в полном метре – Антон Громов
.
Специальным дипломом жюри «за свободу за свой счет» отмечен режиссер «Личного номера
» и «Барвихи
» Евгений Лаврентьев
, который впервые сделал кино исключительно на собственные деньги, и даже для заставки своего фильма «Свобода» использовал название своего ИП «Е.А. Лаврентьев» с номером ОГРНИП.
Свои спецпризы вручил и один из основных партнеров «Зимнего» – социальная сеть «ВКонтакте». Именно они выбрали победителя кинорынка авторского кино, впервые прошедшего на фестивале. Им стал документально-игровой проект режиссера Ивана Вдовин
а «Самая умная улица в мире
», рассказывающая о новосибирском Академгородке. Кроме того, известная соцсеть поддержит прокат конкурсной картины «Пастбища богов
» режиссера Анара Аббасова
, где главные роли сыграли Антон Филипенко
и Данила Якушев
.
За неделю, который шел «Зимний», фестиваль посетило более 12 тысяч зрителей. Почти 30 мероприятий программы проходили в трех столичных кинотеатрах – помимо «Художественного», площадками смотра также были кинотеатры «Иллюзион» и «Москино Ангара». Учредителями фестиваля «Зимний» выступают «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнером фестиваля является сеть «Москино». Задачи фестиваля включают возвращение интереса зрителей к авторскому кино, поддержку творческих поисков нового киноязыка, развитие молодых талантов и укрепление авторитета российского киноискусства.
