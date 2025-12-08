Олег Гаас, Сергей Городничий и Марина Ворожищева сыграют в сериале «Дубровский. Зорро в России»

ТВ-3 представил новый сезон на закрытой презентации в ДК «Кристалл». Телеканал впервые показал ключевые проекты 2025–2026 годов, эксклюзивные материалы и элементы обновленной визуальной стратегии. Гостям, в частности, рассказали о старте съемок большого приключенческого проекта «Дубровский. Зорро в России».
Генеральный продюсер канала Константин Обухов также сообщил, что в новом сезоне усиливается прикладная линейка ТВ-3 — проекты о доме, семье и реальной повседневной жизни, среди которых легкая соревновательная программа о региональных кухнях «Гастро-экспедиция» с Михаилом Стогниенко; «Ремонт на миллион», честная экономика флиппинга; душевный тревел о традициях и вкусах «Дома вкуснее»; и «С батей на рыбалку» — доброе дорожное приключение отца и дочери.
