Олег Гаас, Сергей Городничий и Марина Ворожищева сыграют в сериале «Дубровский. Зорро в России»

8 декабря
2025 год

8 декабря 2025
ТВ-3 представил новый сезон на закрытой презентации в ДК «Кристалл». Телеканал впервые показал ключевые проекты 2025–2026 годов, эксклюзивные материалы и элементы обновленной визуальной стратегии. Гостям, в частности, рассказали о старте съемок большого приключенческого проекта «Дубровский. Зорро в России».

фото: пресс-служба ТВ-3
фото: пресс-служба ТВ-3

В сериале задействованы Олег Гаас, Александр Семчев, Сергей Городничий, Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Павел Сборщиков, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов и Дарья Коныжева. Фантазия создателей отечественного Дубровского отправила и в Калифорнию, и в Европу, где он по сюжету и стал Зорро, но в итоге все же вернула в Россию. Первая съемочная смена стартует 10 декабря, а показ сериала запланирован на осень 2026-го.

Среди премьер 2026 года также значатся — «Ангел», «Террикон», «Зов русалки», «Менталистка», «Колдунья», «Возвращенец». Телеканал продолжит развивать и флагманские вселенные «Ронина», «Кордона» и «Лисы».

Генеральный продюсер канала Константин Обухов также сообщил, что в новом сезоне усиливается прикладная линейка ТВ-3 — проекты о доме, семье и реальной повседневной жизни, среди которых легкая соревновательная программа о региональных кухнях «Гастро-экспедиция» с Михаилом Стогниенко; «Ремонт на миллион», честная экономика флиппинга; душевный тревел о традициях и вкусах «Дома вкуснее»; и «С батей на рыбалку» — доброе дорожное приключение отца и дочери.
valerik61   8.12.2025 - 12:49
Некоторые премьеры заинтересовали! Будем ждать показа по ТВ! читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен