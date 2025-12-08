Кино-Театр.Ру
Бабушка Манюни расскажет о своем детстве 27 декабря

Сериал «Манюня: Детство Ба», спин-офф проекта о приключениях Манюни и ее друзей, стартует 27 декабря в Okko. Как уточняет пресс-служба платформы, он расскажет невероятно смешную и одновременно трогательную историю 9-летней девочки Розы Шац, которую поклонники сериала отлично знают, как строгую, но невероятно обаятельную бабушку Манюни ― Розу Иосифовну или просто Ба.



Харизматичная и зажигательная Ба, наряду с тремя главными героинями, уже давно стала одним из центральных персонажей Вселенной «Манюни». Создатели семейного сериала решили отправиться в прошлое Розы Иосифовны, чтобы погрузить зрителей в увлекательное детство Ба и познакомиться с удивительными приключениями 9-летней Розочки Шац и ее друзей – сестры Фаи и мальчишки Гамлета. Оказывается, бабушка Манюни не всегда была той самой грозной и строгой Ба.

Okko подготовил к выпуску сразу двадцать новых эпизодов. В сериале играют Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян, Айарпи Зурначян, Арсен Микаэлян, Катя Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Джульетта Степанян, Ара Саргсян, Ира Арутюнян, Ишхан Гарибян, Гош Киракосян, Мгер Григорян и другие.

События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать всё с чистого листа и гармонично влиться в размеренный и многовековой уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но несмотря ни на что маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители Розы постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную аферу за другой.

Бабушка Манюни расскажет о своем детстве 27 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В деревне к сестрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет и неразлучная троица сразу же попадает в целый водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох. Так, они постоянно дразнят и задирают местного старожила ― грозного деда Георгия; устраивают ограбление века, чтобы вернуть Гамлету футбольный мяч; ищут клад под огромной папахой чабана; проводят соревнования по метанию подсолнухов; едва не срывают свадьбу; вместе со всеми жителями Берда спасают отца от преследователей. Кроме того, Роза отправляется первый раз, но уже не в первый класс; помогает отцу во время выборов главы сельсовета; сражается в одиночку против вредных одноклассников; отправляется в гости к своему другу Сереже, попадает на большую греческую вечеринку и многое другое.

Над спин-оффом работала та же команда, что и создавала другие проекты из Вселенной «Манюни». Все истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при ее участии сценаристами Нарой Акобян, Гайком Асатряном, Оксаной Серопян, Дарьей Пономаренко, Жанной Карганян, Иоанной Петш и Марией Мзоковой.

Генеральными продюсерами сериала выступили братья Гевонд и Сарик Андреасяны, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. В качестве режиссера выступил Арман Марутян, а оператором-постановщиком стал Мкртич Бароян.
