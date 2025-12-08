Бабушка Манюни расскажет о своем детстве 27 декабря

Сериал «Манюня: Детство Ба», спин-офф проекта о приключениях Манюни и ее друзей, стартует 27 декабря в Okko. Как уточняет пресс-служба платформы, он расскажет невероятно смешную и одновременно трогательную историю 9-летней девочки Розы Шац, которую поклонники сериала отлично знают, как строгую, но невероятно обаятельную бабушку Манюни ― Розу Иосифовну или просто Ба.
Харизматичная и зажигательная Ба, наряду с тремя главными героинями, уже давно стала одним из центральных персонажей Вселенной «Манюни». Создатели семейного сериала решили отправиться в прошлое Розы Иосифовны, чтобы погрузить зрителей в увлекательное детство Ба и познакомиться с удивительными приключениями 9-летней Розочки Шац и ее друзей – сестры Фаи и мальчишки Гамлета. Оказывается, бабушка Манюни не всегда была той самой грозной и строгой Ба.
События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать всё с чистого листа и гармонично влиться в размеренный и многовековой уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но несмотря ни на что маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители Розы постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную аферу за другой.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В деревне к сестрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет и неразлучная троица сразу же попадает в целый водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох. Так, они постоянно дразнят и задирают местного старожила ― грозного деда Георгия; устраивают ограбление века, чтобы вернуть Гамлету футбольный мяч; ищут клад под огромной папахой чабана; проводят соревнования по метанию подсолнухов; едва не срывают свадьбу; вместе со всеми жителями Берда спасают отца от преследователей. Кроме того, Роза отправляется первый раз, но уже не в первый класс; помогает отцу во время выборов главы сельсовета; сражается в одиночку против вредных одноклассников; отправляется в гости к своему другу Сереже, попадает на большую греческую вечеринку и многое другое.
