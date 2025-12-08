Кино-Театр.Ру
Церемония вручения XIII премии АПКиТ состоится 19 мая

8 декабря
2025 год

Новости кино >>
8 декабря 2025
Ассоциация продюсеров кино и телевидения объявила, когда пройдет церемония вручения XIII Национальной кинематографической премии АПКиТ. Продюсеры наградят лучшие проекты и лучших специалистов отрасли 19 мая 2026 года в конгресс-центре ЦМТ, сообщается в телеграм-канале ассоциации.

Церемония вручения XIII премии АПКиТ состоится 19 мая
фото: соцсети АПКиТ

АПКиТ также напоминает, что продолжается прием заявок на участие в премии. Подать заявку можно до 20 декабря 2025 года включительно.

XIII премия АПКиТ будет вручаться в следующих номинациях: «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)», «Лучший телесериал (5-19 серий)», «Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)», «Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)», «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучший комедийный сериал», «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм».

Продюсеры также вручат индивидуальные награды в категориях: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале», «Лучшая актриса второго плана в сериале».

В прошлом году лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения стала «Трасса» Душана Глигорова.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
АПКиТ
персоны
Душан Глигоров
фильмы
Трасса

