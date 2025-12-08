«Могущественный и неустрашимый волшебник»: Федор Бондарчук в первом тизере сказки «Хоттабыч»

Герои вернутся напомнить зрителям, что семья, настоящая любовь и верная дружба порой могут быть сильнее любого волшебства. Съемки первого блока нового семейного фильма прошли в ноябре в Марокко — в пустыне Сахара, Синем городе и Португальском форте и продолжатся в Москве.
По сюжету Волька, непросто переживающий развод родителей, случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Жизни двух героев неожиданно связываются одной «волей» — и теперь им вместе предстоит разобраться со своими желаниями, обрести настоящих друзей, сразиться с могущественным колдуном из прошлого, и самое сложное — повзрослеть.
