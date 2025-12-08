Кино-Театр.Ру
«Могущественный и неустрашимый волшебник»: Федор Бондарчук в первом тизере сказки «Хоттабыч»

8 декабря
2025 год

8 декабря 2025
В сети появился первый тизер сказки «Хоттабыч» режиссера Никиты Власова по сценарию Андрея Золотарева. В главной роли — Федор Бондарчук. На большие экраны фильм выйдет 1 января 2027 года.



Герои вернутся напомнить зрителям, что семья, настоящая любовь и верная дружба порой могут быть сильнее любого волшебства. Съемки первого блока нового семейного фильма прошли в ноябре в Марокко — в пустыне Сахара, Синем городе и Португальском форте и продолжатся в Москве.

По сюжету Волька, непросто переживающий развод родителей, случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Жизни двух героев неожиданно связываются одной «волей» — и теперь им вместе предстоит разобраться со своими желаниями, обрести настоящих друзей, сразиться с могущественным колдуном из прошлого, и самое сложное — повзрослеть.

фото: Art Pictures Studio

Главные роли в «Хоттабыче» также исполняют Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко, Денис Власенко, Роман Курцын, Нелли Уварова, Александр Обласов, а новым Волькой стал Марк Григорьев.

За производство отвечают Art Pictures Studio, кинокомпания «Лунапарк», при поддержке Фонда кино и Коммерческого фонда развития кино и анимации (КФРКА). Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат».
