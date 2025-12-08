Кино-Театр.Ру
«Битва за битвой», «Сентиментальная ценность» и «Грешники» претендуют на «Золотой глобус»

8 декабря
2025 год

8 декабря 2025
В Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на 83-ю премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лидером по числу номинаций стал фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, который представлен в девяти категориях. Полный список претендентов можно найти на сайте премии. Лауреатов «Золотого Глобуса» объявят 11 января 2026 года.

фото: кадр из фильма «Битва за битвой»
фото: кадр из фильма «Битва за битвой»

На награду в категории «Лучший фильм (драма)» претендуют «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Хамнет» Хлои Чжао, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Грешники» Райана Куглера.

В категории «Лучший мюзикл/комедия» представлены «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Голубая луна» Ричарда Линклейтера, «Марти Великолепный» Джошуа Сэфди, «Метод исключения» Пак Чхан-ука и «Бугония» Йоргоса Лантимоса. Среди режиссеров за главный приз поборются Пол Томас Андерсон, Райан Куглер, Гильермо дель Торо, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао. В номинации «Лучший сценарий» заявлены «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Грешники», «Сентиментальная ценность», «Простая случайность» и «Хамнет».

В категории «Лучший актер (драма)» на награду претендуют Джоэл ЭдгертонСны поездов»), Оскар Айзек («Франкенштейн»), Дуэйн ДжонсонКрушащая машина»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Вагнер Моура («Секретный агент») и Джереми Аллен УайтСпрингстин. Избавь меня от небытия»). За роль в мюзикле или комедии могут отметить Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Джорджа КлуниДжей Келли»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итана Хоука («Голубая луна»), Ли Бен-хон («Метод исключения») или Джесси Племонса («Бугония»).

В номинации «Лучшая актриса (драма)» заявлены Джесси Бакли («Хамнет»), Дженнифер ЛоуренсУмри, моя любовь»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Джулия РобертсПосле охоты»), Тесса ТомпсонГедда») и Ева ВикторПрости, детка»). За роль в мюзикле или комедии на приз могут рассчитывать Роуз БирнЯ бы тебя пнула, если бы могла»), Синтия ЭривоЗлая: Навсегда»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Аманда СайфредЗавещание Анны Ли») и Эмма Стоун («Бугония»).

фото: кадр из фильма «Битва за битвой»
фото: кадр из фильма «Битва за битвой»

В актерских номинациях за приз за роль второго плана поборются Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Пол Мескаль («Хэмнет»), Адам Сэндлер («Джей Келли»), Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), Эмили Блант («Крушащая машина»), Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Ариана Гранде («Злая: Навсегда»), Инга Ибсдоттер Лилеас («Сентиментальная ценность»), Эми МэдиганОрудия») и Тейана Тейлор («Битва за битвой»).

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Простая случайность», «Метод исключения», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сират» и «Голос Хинд Раджаб». Лучшим мультфильмом могут назвать «Арко», «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок», «Элио», «Кей-поп-охотницы на демонов», «Маленькая Амели и метафизика труб» и «Зверополис 2». За кинематографические достижения и кассовые сборы приз могут получить «Аватар: Пламя и пепел», «Формула-1», «Кей-поп-охотницы на демонов», «Миссия невыполнима: Финальная расплата», «Грешники», «Орудия», «Злая: Часть 2» и «Зверополис 2».

В категории «Лучший драматический сериал» представлены второй сезон «Разделения», третья часть «Белого лотоса», «Больница Питт», продолжение «Дипломатки», «Из многих» и пятый сезон «Медленных лошадей». В комедийном жанре за награду поборются проекты «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Хитрости», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании» и «Киностудия». В номинации «Лучший мини-сериал или телефильм» заявлены «Переходный возраст», «Во всем виновата она», «Умираю, как хочу секса», «Черное зеркало», «Чудовище внутри меня» и «Девушка моего сына».
№ 1
Вячеслав Щербин   8.12.2025 - 19:55
Как обычно, на премию претендуют одни сплошные потуги на "глубокую драму". Кроме "Франкенштейна" Дель Торо больше ничего интересующего. Нет, чтобы выдвинуть какой-нибудь брутальный... читать далее>>
Всего сообщений: 1
