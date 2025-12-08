«Битва за битвой», «Сентиментальная ценность» и «Грешники» претендуют на «Золотой глобус»

что почитать?

Новости кино Ушел из жизни звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава Ему было 75 лет

Главная тема Семерых одним ударом: экстрим, торты и перфекционизм Пак Чхан Ука Гид по творчеству южнокорейского визионера, снявшего «Олдбоя» и «Метод исключения»

История кино Гений несовпадения: к 80-летию Нины Руслановой Вероника Хлебникова об изумительной эксцентричности и несводимости к формуле

Интервью Яна Енжаева: «Юля — та зона, где можно максимально повеселиться» Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам

Спутник телезрителя «Афера по-американски»: Много шума из париков В нось с 7 на 8 декабря, 00:10, СТС