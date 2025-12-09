Труба зовет: «Добро пожаловать в ад, Ирума!» — тизер четвертого сезона

Четвертый сезон аниме «Добро пожаловать в ад, Ирума!
» стартует в апреле, а 14 марта в Токио пройдет Welcome Party
, которую устраивает неизменная Bandai Namco Pictures
(«Меч и жезл Вистории
», «Ворона в гареме
»). В ней примут участие создательница манги Осаму Ниси
и главные сэйю, а представители студии расскажут о процессе работы над сериалом. Смотрим тизер, в котором слышна впечатляющая трубная партия. А вот дайджест минувшей недели
.
Обычный японский подросток Ирума Судзуки
по воле безответственных родителей оказывается продан могущественному архидемону — лорду Салливану
. Новый «опекун» души в нем не чает и принимает как родного внука. Мальчика отправляют в элитную академию Бэбилс, где необходимо тщательно скрывать человеческое происхождение. Со временем круг знакомств Ирумы расширяется, и жизнь в Нижнем мире начинает по-настоящему увлекать: на школьных праздниках юноша не раз оказывается в центре событий, повышает демонический статус и становится заметной фигурой даже за пределами учебного заведения. В этот раз проблемный класс окажется перед, казалось бы, невыполнимой задачей: достичь «четвертой ступени» магического развития. Победа на Музыкальном фестивале — единственный шанс приблизиться к цели. Чтобы добиться результата, ученикам необходимо действовать сообща и выйти на сцену всем составом. Именно тогда вспоминают о 13-м однокласснике — трубаче Сое Пурсоне, который годами избегал внимания и предпочитал оставаться в тени. Как он отреагирует на приглашение и удастся ли группе выступить полноценным ансамблем — главная интрига этой арки.
Читать
Виды доброты: «Ангелы ада» — взрослое аниме о демонической школе
К ролям вернулись прежние исполнители: Ируму озвучивает Аюму Мурасэ
(Муниэл из «Страны песков
»), а его ближайших друзей — озорную Клару Валак
и благородного Элисa Асмодея
— Аяка Асаи
(Алиса Рапидшот
из «Фарса убитой нежити
») и Рёхэй Кимура
(Тёбэй Адза
из «Адского рая
»). В образе адского деда — Такая Курода
(Масамити Яга
из «Магической битвы
»).
Творческая команда прошлых сезонов тоже на месте: постановщица Макото Мориваки
(«При Пара
»), сценарист Кадзуюки Фудэясу
(«Девушки в последнем путешествии
», «Скет Данс
»), дизайнерка персонажей Юмико Хара
(«Птичье крыло: История гольфисток
») и композитор Акимицу Хомма
(«Так сложно любить отаку
», «Маг воды
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором манги «Пламенная бригада пожарных» или о музыке популярной группы Ling Tosite Sigure, которая звучит во многих шоу.
обсуждение >>