Труба зовет: «Добро пожаловать в ад, Ирума!» — тизер четвертого сезона

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
Четвертый сезон аниме «Добро пожаловать в ад, Ирума!» стартует в апреле, а 14 марта в Токио пройдет Welcome Party, которую устраивает неизменная Bandai Namco PicturesМеч и жезл Вистории», «Ворона в гареме»). В ней примут участие создательница манги Осаму Ниси и главные сэйю, а представители студии расскажут о процессе работы над сериалом. Смотрим тизер, в котором слышна впечатляющая трубная партия. А вот дайджест минувшей недели.


Обычный японский подросток Ирума Судзуки по воле безответственных родителей оказывается продан могущественному архидемону — лорду Салливану. Новый «опекун» души в нем не чает и принимает как родного внука. Мальчика отправляют в элитную академию Бэбилс, где необходимо тщательно скрывать человеческое происхождение. Со временем круг знакомств Ирумы расширяется, и жизнь в Нижнем мире начинает по-настоящему увлекать: на школьных праздниках юноша не раз оказывается в центре событий, повышает демонический статус и становится заметной фигурой даже за пределами учебного заведения. В этот раз проблемный класс окажется перед, казалось бы, невыполнимой задачей: достичь «четвертой ступени» магического развития. Победа на Музыкальном фестивале — единственный шанс приблизиться к цели. Чтобы добиться результата, ученикам необходимо действовать сообща и выйти на сцену всем составом. Именно тогда вспоминают о 13-м однокласснике — трубаче Сое Пурсоне, который годами избегал внимания и предпочитал оставаться в тени. Как он отреагирует на приглашение и удастся ли группе выступить полноценным ансамблем — главная интрига этой арки.

Читать Виды доброты: «Ангелы ада» — взрослое аниме о демонической школе
К ролям вернулись прежние исполнители: Ируму озвучивает Аюму Мурасэ (Муниэл из «Страны песков»), а его ближайших друзей — озорную Клару Валак и благородного Элисa АсмодеяАяка Асаи (Алиса Рапидшот из «Фарса убитой нежити») и Рёхэй Кимура (Тёбэй Адза из «Адского рая»). В образе адского деда — Такая Курода (Масамити Яга из «Магической битвы»).

Труба зовет: «Добро пожаловать в ад, Ирума!» — тизер четвертого сезона

Творческая команда прошлых сезонов тоже на месте: постановщица Макото МоривакиПри Пара»), сценарист Кадзуюки ФудэясуДевушки в последнем путешествии», «Скет Данс»), дизайнерка персонажей Юмико ХараПтичье крыло: История гольфисток») и композитор Акимицу ХоммаТак сложно любить отаку», «Маг воды»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором манги «Пламенная бригада пожарных» или о музыке популярной группы Ling Tosite Sigure, которая звучит во многих шоу.
