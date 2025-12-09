Евгений Шириков станет «Тайным советником» Елены Радевич 15 декабря

Главный герой Павел Костиков (Шириков) был опером в убойном отделе ГУВД Москвы и считался одним из лучших сотрудников. Однако во время выполнения одного из заданий он получил тяжелое ранение, а его напарник Дмитрий Смирнов (Максим Линников) погиб. «Каждая сцена сериала, как пазл, из которого складывается целостная картина. Зрителя ждет много запоминающихся экшен-эпизодов: будут трюки, погони, драки, большое количество эмоциональных сцен, каждая требовала много самоотдачи, собранности и выкладки на все сто процентов. Как, например, когда мой герой Павел Костиков постепенно узнает правду о том, кто же виновен в убийстве его друга Дмитрия. Хорошей атмосфере на площадке способствовал прекрасный съёмочный процесс под руководством Алана Дзоциева. Он потрясающий и замечательный режиссер, знающий свое дело. Мы друг друга слышали и вместе искали истину. Надеюсь, нам удалось ее отыскать, и зритель нам поверит», — говорит Евгений Шириков.
После лечения главный герой возвращается на службу, но не в убойный, а в информационно-аналитический отдел заниматься бумажной работой. Работать в убойном Костиков не может по состоянию здоровья и по прямому указанию отца погибшего напарника – генерала Смирнова (Виктор Рябов), одного из руководителей ГУВД – который считает Костикова отчасти виновным в гибели сына. Отношения с новыми коллегами не складываются. Кроме того, Костиков испытывает вину перед вдовой напарника – адвокатом Полиной Смирновой (Радевич), в которую тайно влюблен с юности. По словам Елены Радевич, «Полина Смирнова – умная, принципиальная, но очень уязвимая женщина. Она потеряла мужа – опытного полицейского – в обстоятельствах, которые официально считаются "несчастным случаем", но на самом деле полны тайн. После этого она оказывается в профессиональном и финансовом вакууме: клиентов мало, родственники покойного мужа дистанцируются, а коллеги смотрят на нее с подозрением. Но именно через защиту "невиновных подозреваемых" она находит опору – сначала профессиональную, потом и личную – в лице Павла Костикова, бывшего напарника мужа. Ее сила – в умении слушать, видеть то, что другие упускают, и идти до конца, даже когда мир вокруг требует замолчать».
Смирнова защищает клиента, обвиняемого в убийстве, и уверена в его невиновности: в деле много нестыковок и странностей. Костиков по своей инициативе проводит неофициальное расследование, по результатам которого клиент Полины оказывается оправдан, а настоящий преступник – изобличен. После этого случая Полина все чаще обращается к Костикову за помощью, они начинают работать в тандеме. Полина как адвокат работает официально, а Костиков становится ее «тайным советником». Тайным, потому что о его роли никому, кроме Полины, не известно. В процессе совместной работы Костиков и Полина выходят на могущественную преступную организацию, включающую в себя их бывших и действующих коллег. Кроме того, тандем детективов выходит на след убийцы мужа Полины Дмитрия.
Режиссеру Алану Дзоциеву после прочтения сценария «захотелось сделать сериал, который отразит непривычную для нас Москву. Когда в город приезжает турист, он первым делом видит красоту столицы, мы же старались показать Москву житейскую, человеческую, с обычными буднями людей, отразить мир богатых и бедных. Именно в таком городе сосуществуют наши главные герои: адвокат и оперативник. Они расследуют дела, защищают невиновных и наказывают настоящих преступников. Основная мысль сериала – месть. Месть за друга, месть за прошлые ошибки. И тут между двумя героями возникает конфликт: оперативник ищет убийцу, а адвокат хочет это забыть, как страшный сон».
