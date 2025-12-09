Кино-Театр.Ру
Алексей Гуськов сыграл отца «Инспектора Гаврилова»

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
Алексей Гуськов присоединился к команде 13-серийного третьего сезона «Инспектора Гаврилова», съемки которого уже завершились. Об этом сообщает пресс-служба канала СТС, отвечающего за производство сериала вместе с онлайн-кинотеатром Start.

«Инспектор Гаврилов-3». Тизер

Виктор Добронравов, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Алексей Демидов и Виктория Заболотная вернулись к своим ролям. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев.

Читать рецензию «Инспектор Гаврилов 2»: Саша Медный и его бригада
В финале второго сезона в афериста Сашу Медного (Добронравов), который выдает себя за начальника ОМВД Гаврилова, стреляет его коллега из Москвы Кристина (Заболотная). Бывший преступник опасно ранен, а значит, грядут перемены в полицейском отделении Усть-Шахтинска. При этом скоро выборы мэра, и кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов в них участвовал. Ко всему прочему в город нагрянул загадочный Ворон (Гуськов) — отец Медного и по совместительству вор в законе.

Алексей Гуськов сыграл отца «Инспектора Гаврилова»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«В третьем сезоне сохранили и детективную составляющую, и комедийную, при этом получилось куда драматичнее. А с Алексеем Геннадьевичем мы много лет работаем в театре Вахтангова и дружим, поэтому, когда узнал, что появится отец Медного, стало понятно: его должен сыграть большой артист. Решил предложить ему попробовать, оказалось, что Алексей Геннадьевич большой фанат сериала и всегда хотел поработать с Кириллом Васильевым», — рассказал Виктор Добронравов.
что почитать?

