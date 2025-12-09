Кино-Театр.Ру
В Москве состоятся показы фильмов-победителей «Дальневосточной кинопремии»

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
В Москве 16 и 20 декабря пройдет цикл специальных мероприятий Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России, в рамках которых публике представят лауреатов 2025 года. Согласно пресс-службе «Дальневосточной кинопремии», 16 декабря спецпоказы пройдут в большом зале «Эльдара», а 20 декабря — в зале № 4 киноцентра «Октябрь». Самые яркие картины из шорт-листа представят их создатели и организаторы премии.

фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии

В первый день в 19:00 зрителям представят фильмы «Нани — дети земли» Дмитрия Качурина и «9 секунд» Олега Штрома. А 20 декабря в 18:00 пройдет показ лент «Янжай» Оксаны Цепиловой и «Испытание севером» Дмитрия Панова. Вход на оба мероприятия бесплатный по регистрации. Рассадка в зале свободная.

«Показы в Москве — важнейший этап Дальневосточной кинопремии. Этими мероприятиями мы подводим итог той громадной работе, которая велась в течение всего года по поиску и отбору фильмов, по определению лучших кинолент. Мы выбрали самые яркие, на наш взгляд, картины, которые в качестве особого поощрения удостоены показов на центральных экранах столицы. Среди фильмов, которые включены в программу декабрьских спецпоказов, не только победители, но и номинанты, которые вошли в шорт-лист, но не были отмечены призами экспертным советом. Кинопремия в этом году стала масштабнее! Мы получили гораздо больше заявок, увеличили число номинаций, расширили географию наших мероприятий: осенью Дальневосточная кинопремия принимала гостей в Улан-Удэ, а сейчас — вернулась в Москву», — говорит директор Дальневосточной кинопремии Филипп Абрютин.

Организаторами Дальневосточной кинопремии являются «Продюсерский центр "Молодежные инициативы"» и Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства культуры Российской Федерации, «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики», Некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив» и Союза кинематографистов Российской Федерации.
