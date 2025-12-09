Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У»

9 декабря
2025 год

Новости кино >>
9 декабря 2025
В Москве начались съемки фантастического семейного приключения «Весельчак У» производства компаний «Водород», «Национальная Медиа Группа», Коммерческого фонда развития кино и анимации, «Централ Партнершип» и Плюс студии при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино. Об этом сообщает пресс-служба ЦПШ.

Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Зрителей ожидает новая картина из вселенной «Сто лет тому вперед», посвященная приключениям одного из самых ярких персонажей оригинальной истории, придуманной Киром Булычевым. К роли Весельчака У вернется Александр Петров, а компанию ему составят Анастасия Талызина (Катя), Мирон Проворов (Юра), Юлия Пересильд (Ниракса), Никита Ефремов (Тео), Алена Михайлова (Ирия Гай) и другие актеры. Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступит Александр Андрющенко.

«Мы продолжаем событийную линию "Сто лет тому вперед", но теперь зритель смотрит на вселенную глазами Весельчака. Это превращает продолжение в самостоятельный спин-офф с новыми героями, тайнами и эмоциональными линиями. Александр Петров возвращается к роли Весельчака, и впервые раскрываются происхождение героя, его боль и выбор, который определит судьбу всех, кто рядом. "Весельчак У" — самый технологичный и масштабный фильм, который мне доводилось снимать. Мы стремимся поднять планку российского фантастического кино. Хочу, чтобы он был зрелищным, смешным, трогательным и по-настоящему большим — следующей ступенью после "Сто лет тому вперед". Это огромный вызов для всей команды — и именно поэтому мы его делаем. Вокруг проекта собрались артисты и создатели, которые хотят выйти на новый уровень. И я верю, что у нас получится», — говорит Александр Андрющенко.

Читать рецензию «Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У
По сюжету космический пират Весельчак У застрял на Земле в нашем времени после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы. Больше всего на свете он хочет завладеть космионом, вернуться в свое время и, наконец, возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые загадочным образом связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати — ведь он благородный пират. Вместе они отправляются в полное опасных приключений путешествие, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и будущего. «Весельчак У стал народным любимцем. Он обаятельный плохиш с чувством юмора, который становится на сторону света. Когда люди узнавали о продолжении, даже не спрашивали: "Как же так? Он же погиб в конце фильма "Сто лет тому вперед"". Наверное, потому что такие, как он — фартовые, всегда как-то выкручиваются и, если надо, и смерть обманут. Однозначно, Весельчак заслуживает своей вселенной, пусть он ее и завоюет», — изобразил фирменный смех Весельчака У Александр Петров.

Съемки картиныа продлятся до середины марта и будут проходить в Москве, Московской области, Красноярске и Казахстане. «Централ Партнершип» выпустит «Весельчака У» во всех кинотеатрах 15 апреля 2027 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Битва моторов», «Весельчак У» и «Чебурашка-2» получат поддержку Фонда кино
«Буратино», «Весельчак У» и «Отель "У погибшего альпиниста"» получат поддержку Фонда кино
Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед»
персоны
Александр АндрющенкоКир БулычёвНикита ЕфремовАлёна МихайловаЮлия ПересильдАлександр Петров (IV)Мирон ПроворовАнастасия Талызина
фильмы
Весельчак УСто лет тому вперёд

фотографии >>
Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У» фотографии
Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У» фотографии
Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У» фотографии
Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сулимов
8 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Сулимов.
Вячеслав Криштофович
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Вячеслав Криштофович.
Дмитрий Красильников
6 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красильников.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Анна Глаубэ
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Ольга Шувалова (II)
Соня Бохосевич
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Малкович
Майкл Нури
Фелисити Хаффман
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram