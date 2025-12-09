Александр Петров вернулся к роли «Весельчака У»

В Москве начались съемки фантастического семейного приключения «Весельчак У» производства компаний «Водород», «Национальная Медиа Группа», Коммерческого фонда развития кино и анимации, «Централ Партнершип» и Плюс студии при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино. Об этом сообщает пресс-служба ЦПШ.
«Мы продолжаем событийную линию "Сто лет тому вперед", но теперь зритель смотрит на вселенную глазами Весельчака. Это превращает продолжение в самостоятельный спин-офф с новыми героями, тайнами и эмоциональными линиями. Александр Петров возвращается к роли Весельчака, и впервые раскрываются происхождение героя, его боль и выбор, который определит судьбу всех, кто рядом. "Весельчак У" — самый технологичный и масштабный фильм, который мне доводилось снимать. Мы стремимся поднять планку российского фантастического кино. Хочу, чтобы он был зрелищным, смешным, трогательным и по-настоящему большим — следующей ступенью после "Сто лет тому вперед". Это огромный вызов для всей команды — и именно поэтому мы его делаем. Вокруг проекта собрались артисты и создатели, которые хотят выйти на новый уровень. И я верю, что у нас получится», — говорит Александр Андрющенко.
Читать рецензию«Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У
По сюжету космический пират Весельчак У застрял на Земле в нашем времени после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы. Больше всего на свете он хочет завладеть космионом, вернуться в свое время и, наконец, возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые загадочным образом связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати — ведь он благородный пират. Вместе они отправляются в полное опасных приключений путешествие, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и будущего. «Весельчак У стал народным любимцем. Он обаятельный плохиш с чувством юмора, который становится на сторону света. Когда люди узнавали о продолжении, даже не спрашивали: "Как же так? Он же погиб в конце фильма "Сто лет тому вперед"". Наверное, потому что такие, как он — фартовые, всегда как-то выкручиваются и, если надо, и смерть обманут. Однозначно, Весельчак заслуживает своей вселенной, пусть он ее и завоюет», — изобразил фирменный смех Весельчака У Александр Петров.
Съемки картиныа продлятся до середины марта и будут проходить в Москве, Московской области, Красноярске и Казахстане. «Централ Партнершип» выпустит «Весельчака У» во всех кинотеатрах 15 апреля 2027 года.
обсуждение >>