Анастасия Красовская присоединилась к актерской команде сиквела «Красного шелка»

Анастасия Красовская
и Александар Радойичич
присоединятся к актерскому составу «Черного шелка
» в лице Милоша Биковича
, Максима Матвеева
, Чжэн Ханьи
, Глеба Калюжного
и Елены Подкаминской
. Сиквел детективного боевика «Красный шелк
» «НМГ Кинопрокат» выпустит на большие экраны страны в феврале 2027 года, уточняет пресс-служба компании.
Действие фильма производства кинокомпании Nota Bene Film Group и Национальной Медиа Группы разворачивается в 1931 году в Шанхае – «азиатском Нью-Йорке», где в лабиринте из роскошных ночных клубов и неоновых улиц сталкиваются иностранные разведки. В город везут секретный груз – «Черный шелк». В поисках загадочного объекта советские и китайские герои попадают на пассажирский лайнер и дирижабль, которые оказываются огромными ловушками. Вокруг — японские агенты, за бортом — бескрайние океан и небо, а время уходит с каждой минутой. Одна ошибка может привести к мировой катастрофе.
Сербскому актеру Александару Радойичичу, который недавно исполнил роль Руматы в сериале «Трудно быть богом
», отведена роль одного из антагонистов. Персонаж Анастасии Красовской, по словам создателей, будет любовным интересом одного из главных героев.
«Черный шелк». Тизер
«Это большой киноаттракцион в лучших традициях Агаты Кристи и "Миссия невыполнима" – формат, который так полюбился зрителю после "Красного шелка". Однако мы работаем над этим фильмом без оглядки на предыдущую часть: история "Черного шелка" будет понятна и новым зрителям. Есть загадка, которую нужно разгадать – в этот раз она будет куда более масштабной», —
говорит режиссер Андрей Волгин
.
