Анастасия Красовская присоединилась к актерской команде сиквела «Красного шелка»

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
Анастасия Красовская и Александар Радойичич присоединятся к актерскому составу «Черного шелка» в лице Милоша Биковича, Максима Матвеева, Чжэн Ханьи, Глеба Калюжного и Елены Подкаминской. Сиквел детективного боевика «Красный шелк» «НМГ Кинопрокат» выпустит на большие экраны страны в феврале 2027 года, уточняет пресс-служба компании.

Анастасия Красовская присоединилась к актерской команде сиквела «Красного шелка»

Действие фильма производства кинокомпании Nota Bene Film Group и Национальной Медиа Группы разворачивается в 1931 году в Шанхае – «азиатском Нью-Йорке», где в лабиринте из роскошных ночных клубов и неоновых улиц сталкиваются иностранные разведки. В город везут секретный груз – «Черный шелк». В поисках загадочного объекта советские и китайские герои попадают на пассажирский лайнер и дирижабль, которые оказываются огромными ловушками. Вокруг — японские агенты, за бортом — бескрайние океан и небо, а время уходит с каждой минутой. Одна ошибка может привести к мировой катастрофе.

Читать МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году
Сербскому актеру Александару Радойичичу, который недавно исполнил роль Руматы в сериале «Трудно быть богом», отведена роль одного из антагонистов. Персонаж Анастасии Красовской, по словам создателей, будет любовным интересом одного из главных героев.

«Черный шелк». Тизер

«Это большой киноаттракцион в лучших традициях Агаты Кристи и "Миссия невыполнима" – формат, который так полюбился зрителю после "Красного шелка". Однако мы работаем над этим фильмом без оглядки на предыдущую часть: история "Черного шелка" будет понятна и новым зрителям. Есть загадка, которую нужно разгадать – в этот раз она будет куда более масштабной», — говорит режиссер Андрей Волгин.
