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Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
1 февраля 2025
Пенсия и авто Миядзаки, итоги двух премий и возвращение зомби: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о возвращении «Семерки идолов» или второй части киберпанк-антологии «Войти в сад»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Твой цвет» постепенно окрашивает зарубежные (для Японии) кинотеатры. Хвастать пока нечем: в США полнометражное аниме Наоко ЯмадыФорма голоса») собрало всего $378 тысяч за дебютный уикенд.

🔘 Crunchyroll готовится ко Дню святого Валентина: стриминг открывает бесплатный просмотр сразу 20 романтических сериалов. В список попали: «Сведенные кукушкой», «Любовь с кончиков пальцев», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски», «Я, владыка демонов, взял эльфийку-рабыню в жены. И как же мне её любить?», «Низкоуровневый персонаж Томодзаки», «Фруктовая корзина», «Мои девушки», «Досанко-гяру чудо как милы», «Хоримия», «Госпожа Кагуя», «Больше чем пара, меньше чем любовники», «Эта фарфоровая кукла влюбилась», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде», «Клуб свиданий старшей школы Оран», «Полноценная жизнь онлайн», «Девушка на час», «Сасаки и Мияно», «Пять невест», «Томо — девушка!» и «Унеси меня на Луну».

🔘 В качестве промо «Джи-квакс» студия Khara (ребилды«Евангелиона», «Драконий дантист») выложила на YouTube-канале работы творческой группы из альманаха «Японская выставки анимации». I can Friday by day! режиссера нового «Гандама» Кадзуи Цурумаки и Iconic Field сценариста и дизайнера меха Икуто Ямаситы.

🔘 Первокурсники знаменитой анимационной школы Gobelins (что в Париже) нарисовали коротенький мультфильм о том, почему Хаяо Миядзаки не выходит на пенсию:


🔘 Американский дистрибьютор GKIDS готовит ремастер классического Мамору Хосоды: «Летние войны» и «Волчьи дети Амэ и Юки» в 4K появятся в обычных и цифровых магазинах в апреле и августе соответственно.

🔘 Только Netflix подтвердил, что выход второго сезона игрового «Ван-Писа» планируется в конце 2025-го, как тут же информацию стер (придется подождать еще).

🔘 Сотаро Ниси — ассистент Юсукэ Номуры, рисующего «Блю Лок», созрел для сольной карьеры. Он будет иллюстрировать мангу «Тлеющие угли» (Embers) за авторством Кэя Курумадзаки. Новый футбольный спокон готов стартовать на страницах Shonen Jump в феврале.

🔘 У экшн-фэнтези «Рубаки» появится новый сборник рассказов — первый за 13 лет. «Дух рубак: Принц, принцесса и дракон» окажется на полках книжных магазинов 19 марта — в честь 35-летия франшизы.

🔘 Fuse, автор ранобэ «О моем перерождении в слизь», хочет закончить исекай-хит в этом году. Книжная серия за 12 лет выросла до 22 томов — и, видимо, у писателя возникли новые идеи, не связанные с компульсивной политической системой вымышленных фэнтези-королевств.

🔘 Production I.GПсихопаспорт», «Кайдзю №8») объявила о слиянии с дочерней Signal M.D.Слова пузырятся подобно газировке», «Платиновый предел»), которая в итоге будет упразднена 1 июня.

Читать Новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции Миядзаки

Заколдованные цветы


Волшебный цветочный магазин, где «Ведьмы Маэбаси» поют, танцуют и исполняют желания, распахнет двери уже в апреле. Новый трейлер, как и предыдущий, вдохновлен слоганом Город воды, зелени и поэзии. За производство отвечает студия SunriseКовбой Бибоп», «Инуяся»), входящая в состав Bandai Namco Filmworks.


Будни старшеклассницы Юины Акаги кажутся слишком однообразными и скучными. Всё меняется, когда загадочный лягушонок Кероппэ открывает ей двери в мир колдовства и магии! Там Агаки заводит дружбу с четырьмя необычными девушками: строгой Адзу, миролюбивой Кёкой, жизнерадостной Тёко и легкомысленной Май. Эта уникальная команда готова сделать мир ярче.

Читать Милая и яркая «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»

Не всё то манга


В 2007 году Министерство иностранных дел Японии учредило Международную премию Manga Award, чтобы отмечать художников, способствующих популяризации манги за пределами страны. Приз вручается выдающимся зарубежным произведениям. В этом году Исполнительный комитет утвердил 15 лауреатов. Победители Золотой и Серебряной наград будут приглашены в Токио для участия в церемонии, которая состоится в марте 2025 года.

Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Золото:
🥇 «Лесная русалка» (The Forest Mermaid) — Хиро Кавахара (Бразилия).

Серебро:
🥈 «Райз Полли» (RISE POLLY) — Прича Джай-ордтон (Таиланд).
🥈 «Росток банана» (The Banana Sprout vol.2) — Цзо Сюань (Тайвань).
🥈 «Шрамы» (Scars) — Брэндон Ариас (Чили).

Среди 11 бронзовых призеров есть мангаки из России: Иван Навинкин и Олеся Nao получили награду за мангу «Перышко».

Читать Аниме зимы-2025: от громких премьер до возвращения проверенных хитов

Однажды в Токио


С 7 по 10 марта в Икэбукуро пройдет Tokyo Animation Awards Festival 2025 (TAAF) — международный фестиваль анимационных фильмов, организованный Ассоциацией японской анимации (AJA) и Исполнительным комитетом TAAF. В конкурсе участвовали 417 аниме, выпущенных в период с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го. Победители уже объявлены.

Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю

🏆 «Оглянись» — лучший полнометражный фильм (обзор).
🏆 «Провожающая в последний путь Фрирен» — лучший сериал (обзор).

Индивидуальные награды:

🏆 Хироюки ЁсиноМобильный воин Гандам: Поколение», «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика») — лучшая оригинальная работа/сценарий.
🏆 Токо ЯтабэРождение Китаро: Тайна Щелкунчика») — лучший аниматор.
🏆 Май ИтиокаРождение Китаро: Тайна Щелкунчика») — лучшее визуальное оформление (фоны/покраска/художественное оформление).
🏆 Эван КоллМой счастливый брак», «Провожающая в последний путь Фрирен») — лучшее звуковое сопровождение.
🏆 Киётака ОсиямаОглянись») — лучший режиссер/постановка.

Фильм «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика», поставленный Го Когой, также выиграл приз зрительских симпатий (Anime Fan Award), где проголосовала 21 316 фанатов.

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Ты сможешь, я проверял(а)!


Японская образовательная компания Z-KAI Group выпустила двухминутный анимационный концепт-фильм «От меня постарше» (Itsuka no Watashi yori / From Me Someday), посвященный тем, кто усердно работает над достижением целей. Режиссером короткометражки на собственной студии FLATЛетний призрак») выступил независимый аниматор loundraw, известный как дизайнер персонажей «Виви: Песни флюоритового глаза» и «Я хочу съесть твою поджелудочную».


Мисато сталкивается с непрекращающимися трудностями. Учеба, клубные занятия, подготовка к экзаменам — всё оказывается настоящим испытанием, и она не может сосредоточиться. Поделившись переживаниями со студентом университета Каем, девушка начинает понимать, что даже самые мелкие моменты могут стать ключом к значительным переменам в жизни. Каждый день — это не просто рутина, а цепочка событий, которые формируют будущее. Вооружившись словами поддержки и вдохновением, Мисато делает шаг вперед. Усердную протагонистку озвучила Кана Итиносэ (Сулетта Меркьюри из сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»), а сэйю Кая — Юитиро Умэхара (Джокер из «Отряда самоубийц из другого мира»).

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Выживут только поп-звезды


Фильм «Зомбилэнд-Сага», анонсированный почти четыре года назад, наконец восстал из мертвых: «Рай Юмэгинга» готовится покорять японские кинотеатры в этом году. Интересно, что второе слово в подзаголовке — это название Музея космоса и науки, расположенного в префектуре Сага. Хотя сюжетные подробности не разглашаются, будем надеяться на зрелище вселенского масштаба. Трейлер начинается с трагической сцены из оригинального аниме, где школьницу Сакуру Минамото сбивает грузовик.


Семь девушек из разных эпох, воскрешенные загадочным продюсером Котаро Тацуми, объединяются в айдол-группу «Франтютю» и начинают борьбу за спасение префектуры Сага. Первый сезон выходил в эфир с октября по декабрь 2018 года под руководством Мунэхисы СакайяТанцуй свой танец, танцор», «Красавица-воин Сейлор Мун: Кристалл»). Второй — с подзаголовком «Месть» — транслировали с апреля по июнь 2021-го. Над проектом трудились компании Avex Pictures, Cygames и студия MAPPAМагическая битва», «Адский рай»).

Читать Как возник и менялся современный зомби-хоррор
Бонус: С 29 января в тематическом парке Ghibli открылась выставка, посвященная любимому автомобилю Хаяо Миядзаки. Классический французский Citroen 2CV был куплен режиссером, чтобы возить сына Горо в ясли. Ниже — рисунок Миядзаки и Тосио Судзуки от 2020 года:

Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю

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обсуждение >>
№ 1
Nika.nikitina   1.02.2025 - 12:31
"Форма голоса" (Koe no Katachi, 2016) - довольно жестокое аниме с поучительным сюжетом. Некоторые сцены невозможно смотреть без слёз. Школьный буллинг показан "во всей красе". читать далее>>
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Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
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