Халявные ромкомы, лучшие новинки — 2024 и любимая машина Хаяо Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Пенсия и авто Миядзаки
, итоги двух премий и возвращение зомби: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о возвращении
«Семерки идолов
» или второй части киберпанк-антологии
«Войти в сад
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Твой цвет
» постепенно окрашивает зарубежные (для Японии) кинотеатры. Хвастать пока нечем: в США полнометражное аниме Наоко Ямады
(«Форма голоса
») собрало всего $378 тысяч за дебютный уикенд.
🔘 Crunchyroll
готовится ко Дню святого Валентина: стриминг открывает бесплатный просмотр сразу 20 романтических сериалов. В список попали: «Сведенные кукушкой
», «Любовь с кончиков пальцев
», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
», «Я, владыка демонов, взял эльфийку-рабыню в жены. И как же мне её любить?
», «Низкоуровневый персонаж Томодзаки
», «Фруктовая корзина
», «Мои девушки
», «Досанко-гяру чудо как милы
», «Хоримия
», «Госпожа Кагуя
», «Больше чем пара, меньше чем любовники
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
», «Клуб свиданий старшей школы Оран
», «Полноценная жизнь онлайн
», «Девушка на час
», «Сасаки и Мияно
», «Пять невест
», «Томо — девушка!
» и «Унеси меня на Луну
».
🔘 В качестве промо «Джи-квакс»
студия Khara
(ребилды
«Евангелиона», «Драконий дантист
») выложила на YouTube-канале работы творческой группы из альманаха «Японская выставки анимации
». I can Friday by day!
режиссера нового «Гандама» Кадзуи Цурумаки
и Iconic Field
сценариста и дизайнера меха Икуто Ямаситы
.
🔘 Первокурсники знаменитой анимационной школы Gobelins
(что в Париже) нарисовали коротенький мультфильм о том, почему Хаяо Миядзаки
не выходит на пенсию:
🔘 Американский дистрибьютор GKIDS
готовит ремастер классического Мамору Хосоды
: «Летние войны
» и «Волчьи дети Амэ и Юки
» в 4K появятся в обычных и цифровых магазинах в апреле и августе соответственно.
🔘 Только Netflix
подтвердил, что выход второго сезона игрового «Ван-Писа
» планируется в конце 2025-го, как тут же информацию стер (придется подождать еще).
🔘 Сотаро Ниси
— ассистент Юсукэ Номуры
, рисующего «Блю Лок
», созрел для сольной карьеры. Он будет иллюстрировать мангу «Тлеющие угли
» (Embers) за авторством Кэя Курумадзаки
. Новый футбольный спокон
готов стартовать на страницах Shonen Jump
в феврале.
🔘 У экшн-фэнтези «Рубаки
» появится новый сборник рассказов — первый за 13 лет. «Дух рубак: Принц, принцесса и дракон
» окажется на полках книжных магазинов 19 марта — в честь 35-летия франшизы.
🔘 Fuse
, автор ранобэ «О моем перерождении в слизь
», хочет закончить исекай
-хит в этом году. Книжная серия за 12 лет выросла до 22 томов — и, видимо, у писателя возникли новые идеи, не связанные с компульсивной политической системой вымышленных фэнтези-королевств.
🔘 Production I.G
(«Психопаспорт
», «Кайдзю №8
») объявила о слиянии с дочерней Signal M.D.
(«Слова пузырятся подобно газировке
», «Платиновый предел
»), которая в итоге будет упразднена 1 июня.
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Новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции Миядзаки
Заколдованные цветы
Волшебный цветочный магазин, где «Ведьмы Маэбаси
» поют, танцуют и исполняют желания, распахнет двери уже в апреле. Новый трейлер, как и предыдущий
, вдохновлен слоганом Город воды, зелени и поэзии
. За производство отвечает студия Sunrise
(«Ковбой Бибоп
», «Инуяся
»), входящая в состав Bandai Namco Filmworks
.
Будни
старшеклассницы Юины Акаги кажутся слишком однообразными и скучными. Всё меняется, когда загадочный лягушонок Кероппэ открывает ей двери в мир колдовства и магии! Там Агаки заводит дружбу с четырьмя необычными девушками: строгой Адзу, миролюбивой Кёкой, жизнерадостной Тёко и легкомысленной Май. Эта уникальная команда готова сделать мир ярче.
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Милая и яркая «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»
Не всё то манга
В 2007 году Министерство иностранных дел Японии учредило Международную премию Manga Award
, чтобы отмечать художников, способствующих популяризации манги за пределами страны. Приз вручается выдающимся зарубежным произведениям. В этом году Исполнительный комитет утвердил 15 лауреатов. Победители Золотой и Серебряной наград будут приглашены в Токио для участия в церемонии, которая состоится в марте 2025 года.
Золото:
🥇 «Лесная русалка
» (The Forest Mermaid
) — Хиро Кавахара (Бразилия).
Серебро:
🥈 «Райз Полли
» (RISE POLLY
) — Прича Джай-ордтон
(Таиланд).
🥈 «Росток банана
» (The Banana Sprout vol.2
) — Цзо Сюань
(Тайвань).
🥈 «Шрамы
» (Scars
) — Брэндон Ариас
(Чили).
Среди 11 бронзовых призеров есть мангаки из России: Иван Навинкин
и Олеся Nao
получили награду за мангу «Перышко
».
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Аниме зимы-2025: от громких премьер до возвращения проверенных хитов
Однажды в Токио
С 7 по 10 марта в Икэбукуро пройдет Tokyo Animation Awards Festival 2025
(TAAF) — международный фестиваль анимационных фильмов, организованный Ассоциацией японской анимации (AJA) и Исполнительным комитетом TAAF. В конкурсе участвовали 417 аниме, выпущенных в период с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го. Победители уже объявлены.
🏆 «Оглянись
» — лучший полнометражный фильм (обзор
).
🏆 «Провожающая в последний путь Фрирен
» — лучший сериал (обзор
).
Индивидуальные награды:
🏆 Хироюки Ёсино
(«Мобильный воин Гандам: Поколение
», «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
») — лучшая оригинальная работа/сценарий.
🏆 Токо Ятабэ
(«Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
») — лучший аниматор.
🏆 Май Итиока
(«Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
») — лучшее визуальное оформление (фоны/покраска/художественное оформление).
🏆 Эван Колл
(«Мой счастливый брак
», «Провожающая в последний путь Фрирен
») — лучшее звуковое сопровождение.
🏆 Киётака Осияма
(«Оглянись
») — лучший режиссер/постановка.
Фильм «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
», поставленный Го Когой
, также выиграл приз зрительских симпатий (Anime Fan Award), где проголосовала 21 316 фанатов.
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«Дандадан» — самое отвязное аниме минувшего года
Ты сможешь, я проверял(а)!
Японская образовательная компания Z-KAI Group
выпустила двухминутный анимационный концепт-фильм «От меня постарше»
(Itsuka no Watashi yori / From Me Someday), посвященный тем, кто усердно работает над достижением целей. Режиссером короткометражки на собственной студии FLAT
(«Летний призрак
») выступил независимый аниматор loundraw
, известный как дизайнер персонажей «Виви: Песни флюоритового глаза
» и «Я хочу съесть твою поджелудочную
».
Мисато сталкивается с непрекращающимися трудностями. Учеба, клубные занятия, подготовка к экзаменам — всё оказывается настоящим испытанием, и она не может сосредоточиться. Поделившись переживаниями со студентом университета Каем, девушка начинает понимать, что даже самые мелкие моменты могут стать ключом к значительным переменам в жизни. Каждый день — это не просто рутина, а цепочка событий, которые формируют будущее. Вооружившись словами поддержки и вдохновением, Мисато делает шаг вперед. Усердную протагонистку озвучила Кана Итиносэ
(Сулетта Меркьюри
из сериала «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
»), а сэйю Кая — Юитиро Умэхара
(Джокер
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
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«Альбом рисунков» — созерцательное аниме, которое взрослеет с героиней
Выживут только поп-звезды
Фильм «Зомбилэнд-Сага
», анонсированный почти четыре года назад, наконец восстал из мертвых: «Рай Юмэгинга
» готовится покорять японские кинотеатры в этом году. Интересно, что второе слово в подзаголовке — это название Музея космоса и науки
, расположенного в префектуре Сага. Хотя сюжетные подробности не разглашаются, будем надеяться на зрелище вселенского масштаба. Трейлер начинается с трагической сцены из оригинального аниме, где школьницу Сакуру Минамото сбивает грузовик.
Семь девушек из разных эпох, воскрешенные загадочным продюсером Котаро Тацуми, объединяются в айдол-группу «Франтютю» и начинают борьбу за спасение префектуры Сага. Первый сезон выходил в эфир с октября по декабрь 2018 года под руководством Мунэхисы Сакайя
(«Танцуй свой танец, танцор
», «Красавица-воин Сейлор Мун: Кристалл
»). Второй — с подзаголовком «Месть
» — транслировали с апреля по июнь 2021-го. Над проектом трудились компании Avex Pictures
, Cygames
и студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Адский рай
»).
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Как возник и менялся современный зомби-хоррор
Бонус:
С 29 января в тематическом парке Ghibli
открылась выставка
, посвященная любимому автомобилю Хаяо Миядзаки
. Классический французский Citroen 2CV
был куплен режиссером, чтобы возить сына Горо
в ясли. Ниже — рисунок Миядзаки и Тосио Судзуки
от 2020 года:
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