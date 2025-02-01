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Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел»

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Новости кино >>
1 февраля 2025
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей ХХIII премии «Золотой орел». Торжественная церемония прошла 31 января в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», ведущими мероприятия стали актеры Александр Петров и Юлия Хлынина.

Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел»
фото: "Воздух"

Лучшим фильмом была названа военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух», она же одержала победу еще в пяти номинациях: визуальные эффекты, монтаж, работа звукорежиссера, женская роль второго плана (Елена Лядова), мужская роль (Сергей Безруков).

На одну статуэтку больше у фильма «Любовь Советского Союза», она отмечена «Золотыми орлами» за сценарий (Сергей Снежкин), мужскую роль второго плана (посмертная награда Роману Мадянову), операторскую работу (Максим Шинкоренко), работу художника-постановщика, работу художника по костюмам, музыку.

Картина Владимира Грамматикова «Смотри на меня!» получила награды за режиссерскую работу и лучшую женскую роль (Александр Урсуляк). Фильмы «Вечная зима» Николая Ларионова и «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко остались без «Золотых орлов».

Лучшим сериалом онлайн-платформы была названа «Трасса», за этот же проект своего «Золотого орла» получила актриса Карина Разумовская. Лучший телевизионный сериал – «Столыпин», за него наградой также отмечен исполнитель заглавной роли Александр Устюгов. Лучшей актрисой телевизионного сериала стала Виктория Исакова за работу в мелодраме Юрия Мороза «Я не могу без тебя». Лучшим актером онлайн-сериала был назван Владимир Вдовиченков, сыгравший в «Противостоянии» Тимура Алпатова.

Полный список лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2024 года:

Лучший фильм – «Воздух» (читать рецензию)

«Вечная зима» (читать рецензию)
«Любовь Советского Союза» (читать рецензию)
«Смотри на меня!» (читать рецензию)
«Сто лет тому вперед» (читать рецензию)

Лучший телевизионный сериал – «Столыпин» (читать рецензию)

«Адмирал Кузнецов»
«Я не могу без тебя» (читать рецензию)

Лучший проект онлайн-платформы – «Трасса» (читать рецензию)

«Золотое дно» (читать рецензию)
«Противостояние» (читать рецензию)

Лучший неигровой фильм – «Огненный лис»

«Где живет счастье. Соловки»
«Улыбнись!»

Лучший короткометражный фильм – «Тридцать секунд»

«Земля»
«Синяя планета»

Лучший анимационный фильм – «Необыкновенная история одного льва»

«Великолепная пятерка»
«Ручей, бегущий в горы»

Лучшая режиссерская работа – Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»)

Алексей Герман-младший («Воздух»)
Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов («Любовь Советского Союза»)

Лучший сценарийСергей Снежкин («Любовь Советского Союза»)

Николай Ларионов («Вечная зима»)
Елена Киселева, Алексей Герман-младший («Воздух»)

Лучшая женская роль в кино – Александра Урсуляк («Смотри на меня!»)

Анастасия Талызина («Воздух»)
Ангелина Стречина («Любовь Советского Союза»)

Лучшая женская роль на телевидении – Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)

Стася Милославская («Столыпин»)
Дарья Урсуляк («Адмирал Кузнецов»)

Лучшая актриса онлайн-сериалаКарина Разумовская («Трасса»)

Светлана ИвановаЭль Русо»)
Юлия Снигирь («Золотое дно»)

Лучшая мужская роль в кино – Сергей Безруков («Воздух»)

Роман Васильев («Любовь Советского Союза»)
Александр Яценко («Ненормальный»)

Лучшая мужская роль на телевиденииАлександр Устюгов («Столыпин»)

Сергей ГоломазовХор»)
Игорь Петренко («Адмирал Кузнецов»)

Лучший актер онлайн-сериалаВладимир Вдовиченков («Противостояние»)

Алексей Гуськов («Золотое дно»)
Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)

Лучшая женская роль второго планаЕлена Лядова («Воздух»)

Алена Бабенко («Любовь Советского Союза»)
Виктория Исакова («Сто лет тому вперед»)

Лучшая мужская роль второго планаРоман Мадянов («Любовь Советского Союза»)

Александр Петров («Сто лет тому вперед»)
Антон Шагин («Воздух»)

Лучшая операторская работаМаксим Шинкоренко («Любовь Советского Союза»)

Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина («Воздух»)
Алишер Хамдходжаев («Смотри на меня!»)

Лучшая работа художника-постановщикаПавел Пархоменко, Леонид Кипнис («Любовь Советского Союза»)

Елена Окопная («Воздух»)
Влад Огай («Сто лет тому вперед»)

Лучшая работа художника по костюмамЕкатерина Шапкайц, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)

Елена Окопная («Воздух»)
Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова («Сто лет тому вперед»)

Лучшая музыка к фильмуВиталий Окороков, Дмитрий Емельянов («Любовь Советского Союза»)

Андрей Суротдинов («Воздух»)
Владимир Давыденко («Смотри на меня!»)

Лучший монтаж фильма – Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Сергей Грицай («Воздух»)

Илья Лебедев, Игорь Литонинский («Любовь Советского Союза»)
Александр Пузырев, Алексей Старченко («Сто лет тому вперед»)

Лучшая работа звукорежиссера – Никита Ганькин («Воздух»)

Студия «Атмосфера» («Любовь Советского Союза»)
Студия Flysound («Сто лет тому вперед»)

Лучшие визуальные эффекты – Студия «XOVP» и «Аламбик» («Воздух»)

ONLINE VFX STUDIO («Любовь Советского Союза»)
Студия Main Road Post («Сто лет тому вперед»)
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Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел» фотографии
Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел» фотографии
Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел» фотографии
Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел» фотографии
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