Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей ХХIII премии «Золотой орел». Торжественная церемония прошла 31 января в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», ведущими мероприятия стали актеры
Александр Петров
и
Юлия Хлынина
.
фото: "Воздух"
Лучшим фильмом была названа военная драма
Алексея Германа-младшего
«
Воздух
», она же одержала победу еще в пяти номинациях: визуальные эффекты, монтаж, работа звукорежиссера, женская роль второго плана (
Елена Лядова
), мужская роль (
Сергей Безруков
).
На одну статуэтку больше у фильма «
Любовь Советского Союза
», она отмечена «Золотыми орлами» за сценарий (
Сергей Снежкин
), мужскую роль второго плана (посмертная награда
Роману Мадянову
), операторскую работу (Максим Шинкоренко), работу художника-постановщика, работу художника по костюмам, музыку.
Картина
Владимира Грамматикова
«
Смотри на меня!
» получила награды за режиссерскую работу и лучшую женскую роль (
Александр Урсуляк
). Фильмы «
Вечная зима
»
Николая Ларионова
и «
Сто лет тому вперед
»
Александра Андрющенко
остались без «Золотых орлов».
Лучшим сериалом онлайн-платформы была названа «
Трасса
», за этот же проект своего «Золотого орла» получила актриса
Карина Разумовская
. Лучший телевизионный сериал – «
Столыпин
», за него наградой также отмечен исполнитель заглавной роли
Александр Устюгов
. Лучшей актрисой телевизионного сериала стала
Виктория Исакова
за работу в мелодраме
Юрия Мороза
«
Я не могу без тебя
». Лучшим актером онлайн-сериала был назван
Владимир Вдовиченков
, сыгравший в «
Противостоянии
»
Тимура Алпатова
.
Полный список лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2024 года:
Лучший фильм
– «Воздух» (
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«Вечная зима» (
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«Любовь Советского Союза» (
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«Смотри на меня!» (
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«Сто лет тому вперед» (
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Лучший телевизионный сериал
– «Столыпин» (
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«Адмирал Кузнецов»
«Я не могу без тебя» (
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Лучший проект онлайн-платформы
– «Трасса» (
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«Золотое дно» (
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«Противостояние» (
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Лучший неигровой фильм
– «
Огненный лис
»
«Где живет счастье. Соловки»
«
Улыбнись!
»
Лучший короткометражный фильм
– «
Тридцать секунд
»
«
Земля
»
«
Синяя планета
»
Лучший анимационный фильм
– «Необыкновенная история одного льва»
«
Великолепная пятерка
»
«
Ручей, бегущий в горы
»
Лучшая режиссерская работа
– Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»)
Алексей Герман-младший («Воздух»)
Никита Высоцкий
,
Илья Лебедев
,
Дмитрий Иосифов
(«Любовь Советского Союза»)
Лучший сценарий
–
Сергей Снежкин
(«Любовь Советского Союза»)
Николай Ларионов («Вечная зима»)
Елена Киселева
, Алексей Герман-младший («Воздух»)
Лучшая женская роль в кино
– Александра Урсуляк («Смотри на меня!»)
Анастасия Талызина
(«Воздух»)
Ангелина Стречина
(«Любовь Советского Союза»)
Лучшая женская роль на телевидении
– Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)
Стася Милославская
(«Столыпин»)
Дарья Урсуляк
(«Адмирал Кузнецов»)
Лучшая актриса онлайн-сериала
–
Карина Разумовская
(«Трасса»)
Светлана Иванова
(«
Эль Русо
»)
Юлия Снигирь
(«Золотое дно»)
Лучшая мужская роль в кино
– Сергей Безруков («Воздух»)
Роман Васильев («Любовь Советского Союза»)
Александр Яценко («
Ненормальный
»)
Лучшая мужская роль на телевидении
–
Александр Устюгов
(«Столыпин»)
Сергей Голомазов
(«
Хор
»)
Игорь Петренко
(«Адмирал Кузнецов»)
Лучший актер онлайн-сериала
–
Владимир Вдовиченков
(«Противостояние»)
Алексей Гуськов
(«Золотое дно»)
Александр Яценко («
Я знаю, кто тебя убил
»)
Лучшая женская роль второго плана
–
Елена Лядова
(«Воздух»)
Алена Бабенко
(«Любовь Советского Союза»)
Виктория Исакова («Сто лет тому вперед»)
Лучшая мужская роль второго плана
–
Роман Мадянов
(«Любовь Советского Союза»)
Александр Петров («Сто лет тому вперед»)
Антон Шагин
(«Воздух»)
Лучшая операторская работа
–
Максим Шинкоренко
(«Любовь Советского Союза»)
Наталья Макарова
,
Константин Постников
,
Юлия Галочкина
(«Воздух»)
Алишер Хамдходжаев
(«Смотри на меня!»)
Лучшая работа художника-постановщика
–
Павел Пархоменко
,
Леонид Кипнис
(«Любовь Советского Союза»)
Елена Окопная
(«Воздух»)
Влад Огай
(«Сто лет тому вперед»)
Лучшая работа художника по костюмам
–
Екатерина Шапкайц
, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
Елена Окопная («Воздух»)
Татьяна Долматовская
, Татьяна Аронова («Сто лет тому вперед»)
Лучшая музыка к фильму
–
Виталий Окороков
,
Дмитрий Емельянов
(«Любовь Советского Союза»)
Андрей Суротдинов
(«Воздух»)
Владимир Давыденко
(«Смотри на меня!»)
Лучший монтаж фильма
– Дарья Обухова,
Мухарам Кабулова
,
Владимир Мосс
, Сергей Грицай («Воздух»)
Илья Лебедев, Игорь Литонинский («Любовь Советского Союза»)
Александр Пузырев, Алексей Старченко («Сто лет тому вперед»)
Лучшая работа звукорежиссера
– Никита Ганькин («Воздух»)
Студия «Атмосфера» («Любовь Советского Союза»)
Студия Flysound («Сто лет тому вперед»)
Лучшие визуальные эффекты
– Студия «XOVP» и «Аламбик» («Воздух»)
ONLINE VFX STUDIO («Любовь Советского Союза»)
Студия Main Road Post («Сто лет тому вперед»)
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