Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин сыграли в мелодраме «Старшая дочь»

По сюжету Лизу Лебедеву бросил парень – он уехал в Москву, так и не узнав, что она беременна. Главная героиня по настоянию отца стала юристом и работает у него на заводе. Она вышла замуж за выбранного им кандидата. Лиза не чувствует себя счастливой на нелюбимой работе и с нелюбимым мужем. Пока не узнает, что самый родной человек врал ей всю жизнь, и решает вернуть себе ту жизнь, о которой она всегда мечтала. Действуя на эмоциях, женщина разрушает жизнь отца так же, как он когда-то поступил с ней. Она вносит раздор в его семью.
«После прочтения сценария героиня вызвала у меня бурю эмоций. Было интересно попробовать найти ее уязвимость, нежность, любовь, слабость, но в то же время жестокость, гнев, разочарование, мстительность. Лиза – тот персонаж, которого можно и осудить, и пожалеть, и в итоге полюбить», — говорит Вероника Норина.
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