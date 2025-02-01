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Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин сыграли в мелодраме «Старшая дочь»

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Новости кино >>
1 февраля 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Терещука «Старшая дочь». Главные роли в мини-сериале исполнили Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин сыграли в мелодраме «Старшая дочь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Лизу Лебедеву бросил парень – он уехал в Москву, так и не узнав, что она беременна. Главная героиня по настоянию отца стала юристом и работает у него на заводе. Она вышла замуж за выбранного им кандидата. Лиза не чувствует себя счастливой на нелюбимой работе и с нелюбимым мужем. Пока не узнает, что самый родной человек врал ей всю жизнь, и решает вернуть себе ту жизнь, о которой она всегда мечтала. Действуя на эмоциях, женщина разрушает жизнь отца так же, как он когда-то поступил с ней. Она вносит раздор в его семью.

«После прочтения сценария героиня вызвала у меня бурю эмоций. Было интересно попробовать найти ее уязвимость, нежность, любовь, слабость, но в то же время жестокость, гнев, разочарование, мстительность. Лиза – тот персонаж, которого можно и осудить, и пожалеть, и в итоге полюбить», — говорит Вероника Норина.
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обсуждение >>
№ 1
Nika.nikitina   1.02.2025 - 14:13
Какую бурю эмоций могла вызвать героиня, у меня даже весь сюжет не вызвал ни одной эмоции. Самый банальный сюжет который только мог был. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Dомашний
персоны
Вероника НоринаРоман ПерелыгинСергей ТерещукКонстантин Тополага
фильмы
Старшая дочь

фотографии >>
Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин сыграли в мелодраме «Старшая дочь» фотографии
Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин сыграли в мелодраме «Старшая дочь» фотографии
Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин сыграли в мелодраме «Старшая дочь» фотографии
Вероника Норина, Константин Тополага и Роман Перелыгин сыграли в мелодраме «Старшая дочь» фотографии
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