Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли

1 февраля
2025 год
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
1 февраля 2025
Сегодня, 1 февраля, исполнилось 60 лет со дня рождения сына легендарного мастера единоборств Брюса Ли, посмертного лауреата награды Fangoria Chainsaw, американского киноактера Брэндона Ли, повторившего судьбу своего знаменитого отца.

Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли
фото: кадр из фильма «Под ураганным огнем»

Брэндон Брюс Ли родился 1 февраля 1965 года в больнице «Ист Окланд Хоспитал» города Окленд, штат Калифорния. Брюс Ли начал учить сына кунг-фу с трех лет, а в пять тот уже ходил на руках и в прыжке доставал ногой до отцовского подбородка. Друзья боялись приходить к нему в гости — на заднем дворе практически постоянно раздавались боевые кличи, слышались звуки ударов и шум падающих тел. Так же, как и отец, Брэндон не смог приспособится к школьным порядкам и был исключен за вызывающее поведение и драки. Нокаутирование директора собственной школы; война с местной полицией из-за того, что Брэндон на своем «харлее» катался по городу, нарушая все правила движения, — все это стало последней каплей в чаше терпения школьного совета. Матери Линде пришлось определить сына в другой колледж. Но парень на этом не успокоился. Больше всего его бесило то, что в нем видели лишь сына покойной знаменитости.

Окончив Эмерсон-колледж, учился в Академии Страсберга. Еще обучаясь в школе, он выступал на сценах небольших театров. Потом начал сниматься. Мечтал сыграть одну из самых трудных психологических ролей — раскрыть мятущуюся душу Гамлета, принца Датского. Но его постигла печальная участь детей знаменитостей: либо отказаться от своей мечты, либо всю жизнь доказывать, что он сам, без использования родительского имени, способен на эту высоту подняться. В начале своей недолгой карьеры был твердо уверен, что станет драматическим актером. Однако единственно возможным для него стал жанр, прочно связанный с именем отца, — боевик. Дебютировал в телевизионном фильме «Кунг-фу», вышедшем в 1986-м. В том же году снялся в своей первой картине — «Подставленный». Потом были фильмы «Операция Лазер», «Разборки в маленьком Токио» и «Под ураганным огнем». В те же годы он успел сняться в ленте «Секс, ложь и видеонасилие», вышедшей лишь в 2000-м, через семь лет после его смерти. Отклонил предложение сняться в байопике «Дракон: История Брюса Ли».

Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли
фото: кадр из фильма «Разборки в маленьком Токио»

Спустя 20 лет после гибели легенды Голливуда Брюса Ли история повторилась: его сын в 28 лет погиб на съемках культового фильма дебютанта Алекса Пройаса «Ворон» в Вилмингтоне, штат Северная Каролина. В результате трагической случайности Брэндон Ли был застрелен другим актером. Майкл Масси, исполнявший роль Фанбоу, должен был выстрелить в него из револьвера с пяти метров. Ли держал небольшое взрывное устройство, которое он должен был привести в действие для имитации звука выстрела. Сцена не отличалась особой технической сложностью по сравнению со многими предыдущими, где производилось до пятидесяти выстрелов за дубль. После команды «Мотор!» в 0:30 ночи Масси выстрелил, взрывное устройство сработало, Ли упал, сцена была снята. Брэндон рухнул на землю, обливаясь кровью, а съемки между тем шли своим чередом. Ему уже давно пора было подняться, но актер продолжал неподвижно лежать. Брэндона доставили в больницу New Hannover Regional Medical Centre. Двенадцать с половиной часов актер боролся со смертью. Он умер 31 марта 1993 года в 13 часов 3 минуты. Звезду похоронили 3 апреля рядом с могилой отца на кладбище «Лэйк-Вью» в Сиэтле на берегу озера штата Вашингтон. Он так и не женился на киноредакторе Элизе Хаттон, о свадьбе с которой говорил в тот роковой день.

Смерть Брэндона Ли при похожих обстоятельствах вызвала шок во всем кинематографическом мире. Вновь возродились к жизни толки о проклятии семьи Ли, впервые появившиеся после ухода Брюса Ли. Поползли слухи и о том, что смерть Брэндона — результат мести Триады, китайской мафии, которая, как считают многие, покончила в свое время с его отцом. К тому же на съемках «Ворона» творилось что-то недоброе: один из актеров получил тяжелые ожоги, другой серьезно поранил руку, писавший о фильме журналист попал в автомобильную катастрофу, а оформитель сошел с ума. И, наконец, вместо холостого патрона в барабане оказался боевой. После гибели Брэндона продюсеры пригласили дублера для съемок оставшихся сцен и прибегли к новейшим компьютерным технологиям. Правда, непосредственно момент смерти не только не использовался в фильме, но и был уничтожен. В 2024-м вышел малоудачный ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом.

Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли
фото: кадр из фильма «Ворон»

Трагическая и вместе с тем нелепая смерть суперзвезды не могла обойтись без расследования. Оно было проведено с чрезвычайной тщательностью. Были изучены все обстоятельства дела, проанализирована кинопленка, на которой все документально зафиксировано. Злосчастный револьвер разобрали буквально «на молекулы». Оказалось, что при подготовке револьвера к работе не были приняты все меры предосторожности, и среди холостых патронов «затесался» настоящий. И хотя судейский вердикт безапелляционно гласил: чистая случайность, — у многих все-таки возникают вопросы. Почему, например, Брэндону не был выдан пуленепробиваемый жилет? Если по сценарию в актера должны стрелять с близкого расстояния, он должен был его получить. Почему пуля все-таки попала в Ли, хотя все советовали «злодею» целиться не в него, а в сторону? Почему на площадке во время съемок не присутствовал специалист по оружию? Цепь случайностей? Все эти вопросы до сих пор продолжают будоражить умы поклонников таланта сына Брюса Ли.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра во время съёмок
Со дня рождения Брюса Ли исполняется 80 лет
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Брэндон ЛиБрюс ЛиМайкл МассиАлекс ПройасБилл Скарсгорд
фильмы
ВоронВоронДракон: История Брюса ЛиОперация ЛазерПод ураганным огнемПодставленныйРазборки в маленьком Токио

фотографии >>
«Ворон»
«Ворон»
«Ворон»
Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Зобнин
31 января ушёл из жизни актёр Анатолий Зобнин.
Василий Каменецкий
30 января ушёл из жизни актёр Василий Каменецкий.
Михаил Герцман
30 января ушёл из жизни композитор Михаил Герцман.
Инна Волянская
29 января трагически погибла фигуристка Инна Волянская.

День рождения >>

Оксана Гуляева
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Екатерина Максимова
Пётр Савин
Евгения Свиридова
Александр Тимонтаев
Наталья Унгард
Евгений Шварц (II)
Кларк Гейбл
Брайан Краузе
Брэндон Ли
Лайнэс Роуч
Джорджо Тирабасси
Шерилин Фенн
Поли Шор
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Злой город
боевик, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Чёртов камень
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Снег в моем дворе
драма
Грузия, Россия, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Что скрывает Ирен?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Лотерея
комедия
Россия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Каяра: Путь судьбы
детский фильм, приключения, семейное кино
Перу, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен