Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли

Сегодня, 1 февраля, исполнилось 60 лет со дня рождения сына легендарного мастера единоборств Брюса Ли, посмертного лауреата награды Fangoria Chainsaw, американского киноактера Брэндона Ли, повторившего судьбу своего знаменитого отца.
фото: кадр из фильма «Под ураганным огнем»
Брэндон Брюс Ли родился 1 февраля 1965 года в больнице «Ист Окланд Хоспитал» города Окленд, штат Калифорния. Брюс Ли начал учить сына кунг-фу с трех лет, а в пять тот уже ходил на руках и в прыжке доставал ногой до отцовского подбородка. Друзья боялись приходить к нему в гости — на заднем дворе практически постоянно раздавались боевые кличи, слышались звуки ударов и шум падающих тел. Так же, как и отец, Брэндон не смог приспособится к школьным порядкам и был исключен за вызывающее поведение и драки. Нокаутирование директора собственной школы; война с местной полицией из-за того, что Брэндон на своем «харлее» катался по городу, нарушая все правила движения, — все это стало последней каплей в чаше терпения школьного совета. Матери Линде пришлось определить сына в другой колледж. Но парень на этом не успокоился. Больше всего его бесило то, что в нем видели лишь сына покойной знаменитости.
Окончив Эмерсон-колледж, учился в Академии Страсберга. Еще обучаясь в школе, он выступал на сценах небольших театров. Потом начал сниматься. Мечтал сыграть одну из самых трудных психологических ролей — раскрыть мятущуюся душу Гамлета, принца Датского. Но его постигла печальная участь детей знаменитостей: либо отказаться от своей мечты, либо всю жизнь доказывать, что он сам, без использования родительского имени, способен на эту высоту подняться. В начале своей недолгой карьеры был твердо уверен, что станет драматическим актером. Однако единственно возможным для него стал жанр, прочно связанный с именем отца, — боевик. Дебютировал в телевизионном фильме «Кунг-фу», вышедшем в 1986-м. В том же году снялся в своей первой картине — «Подставленный». Потом были фильмы «Операция Лазер», «Разборки в маленьком Токио» и «Под ураганным огнем». В те же годы он успел сняться в ленте «Секс, ложь и видеонасилие», вышедшей лишь в 2000-м, через семь лет после его смерти. Отклонил предложение сняться в байопике «Дракон: История Брюса Ли».
фото: кадр из фильма «Разборки в маленьком Токио»
Спустя 20 лет после гибели легенды Голливуда Брюса Ли история повторилась: его сын в 28 лет погиб на съемках культового фильма дебютанта Алекса Пройаса «Ворон» в Вилмингтоне, штат Северная Каролина. В результате трагической случайности Брэндон Ли был застрелен другим актером. Майкл Масси, исполнявший роль Фанбоу, должен был выстрелить в него из револьвера с пяти метров. Ли держал небольшое взрывное устройство, которое он должен был привести в действие для имитации звука выстрела. Сцена не отличалась особой технической сложностью по сравнению со многими предыдущими, где производилось до пятидесяти выстрелов за дубль. После команды «Мотор!» в 0:30 ночи Масси выстрелил, взрывное устройство сработало, Ли упал, сцена была снята. Брэндон рухнул на землю, обливаясь кровью, а съемки между тем шли своим чередом. Ему уже давно пора было подняться, но актер продолжал неподвижно лежать. Брэндона доставили в больницу New Hannover Regional Medical Centre. Двенадцать с половиной часов актер боролся со смертью. Он умер 31 марта 1993 года в 13 часов 3 минуты. Звезду похоронили 3 апреля рядом с могилой отца на кладбище «Лэйк-Вью» в Сиэтле на берегу озера штата Вашингтон. Он так и не женился на киноредакторе Элизе Хаттон, о свадьбе с которой говорил в тот роковой день.
Смерть Брэндона Ли при похожих обстоятельствах вызвала шок во всем кинематографическом мире. Вновь возродились к жизни толки о проклятии семьи Ли, впервые появившиеся после ухода Брюса Ли. Поползли слухи и о том, что смерть Брэндона — результат мести Триады, китайской мафии, которая, как считают многие, покончила в свое время с его отцом. К тому же на съемках «Ворона» творилось что-то недоброе: один из актеров получил тяжелые ожоги, другой серьезно поранил руку, писавший о фильме журналист попал в автомобильную катастрофу, а оформитель сошел с ума. И, наконец, вместо холостого патрона в барабане оказался боевой. После гибели Брэндона продюсеры пригласили дублера для съемок оставшихся сцен и прибегли к новейшим компьютерным технологиям. Правда, непосредственно момент смерти не только не использовался в фильме, но и был уничтожен. В 2024-м вышел малоудачный ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом.
фото: кадр из фильма «Ворон»
Трагическая и вместе с тем нелепая смерть суперзвезды не могла обойтись без расследования. Оно было проведено с чрезвычайной тщательностью. Были изучены все обстоятельства дела, проанализирована кинопленка, на которой все документально зафиксировано. Злосчастный револьвер разобрали буквально «на молекулы». Оказалось, что при подготовке револьвера к работе не были приняты все меры предосторожности, и среди холостых патронов «затесался» настоящий. И хотя судейский вердикт безапелляционно гласил: чистая случайность, — у многих все-таки возникают вопросы. Почему, например, Брэндону не был выдан пуленепробиваемый жилет? Если по сценарию в актера должны стрелять с близкого расстояния, он должен был его получить. Почему пуля все-таки попала в Ли, хотя все советовали «злодею» целиться не в него, а в сторону? Почему на площадке во время съемок не присутствовал специалист по оружию? Цепь случайностей? Все эти вопросы до сих пор продолжают будоражить умы поклонников таланта сына Брюса Ли.
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