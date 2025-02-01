Мэттью Лиллард вернется в слэшер-серию «Крик»

Звезда «Крика
» Мэттью Лиллард
появится в седьмой части популярной слэшер-серии, уверяет Deadline
.
Как создатели планируют ввести актера в сиквел, пока остается загадкой. Ведь в оригинале он сыграл Стю Мачера, который по сюжету не должен был выжить.
Нив Кэмпбелл
вернется к роли Сидни Прескотт, ее дочерью предстанет Изабель Мэй
, а мужем — Джоэл Макхэйл
. Журналистку Гейл Уэзерс вновь сыграет Кортни Кокс
. Компанию звездам хоррор-серии также составят Маккенна Грейс
, Мэйсон Гудинг
, Джасмин Савой Браун
, Аса Герман
, Анна Кэмп
, Скотт Фоули
, Марк Консуэлос
, Сэм Рехнер и Селесте О'Коннор.
Читать рецензию
«Крик»: Бойня номер пять
Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон
, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном
на съемках многих частей. За сценарий отвечает Гай Бьюсик
. Съемки хоррора проходят в Атланте. Релиз намечен на 27 февраля 2026 года.
обсуждение >>