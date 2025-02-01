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Мэттью Лиллард вернется в слэшер-серию «Крик»

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Новости кино >>
1 февраля 2025
Звезда «Крика» Мэттью Лиллард появится в седьмой части популярной слэшер-серии, уверяет Deadline.

Мэттью Лиллард вернется в слэшер-серию «Крик»
фото: hellosidney.com

Как создатели планируют ввести актера в сиквел, пока остается загадкой. Ведь в оригинале он сыграл Стю Мачера, который по сюжету не должен был выжить.

Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт, ее дочерью предстанет Изабель Мэй, а мужем — Джоэл Макхэйл. Журналистку Гейл Уэзерс вновь сыграет Кортни Кокс. Компанию звездам хоррор-серии также составят Маккенна Грейс, Мэйсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Аса Герман, Анна Кэмп, Скотт Фоули, Марк Консуэлос, Сэм Рехнер и Селесте О'Коннор.

Читать рецензию «Крик»: Бойня номер пять
Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном на съемках многих частей. За сценарий отвечает Гай Бьюсик. Съемки хоррора проходят в Атланте. Релиз намечен на 27 февраля 2026 года.
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№ 1
Nika.nikitina   1.02.2025 - 14:59
Новый Психопат в маске, новая история... Стоит ли смотреть кино, либо это лишь копирка предыдущих фильмов о Призрачном лице? Крик уже давно изжил себя, пора остановиться снимать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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