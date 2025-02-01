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Закончились съемки «Родной» с Татьяной Маляревской

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Новости кино >>
1 февраля 2025
Подошли к концу съемки четырехсерийной мелодрамы Петра Степина «Родная». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале сыграли Татьяна Маляревская и Артем Курень.

Закончились съемки «Родной» с Татьяной Маляревской
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Анна и Сергей Кононовы (Маляревская и Александр Дзюба) внезапно узнают, что семь лет воспитывают чужого ребенка. Несколько лет назад, когда Аня была вынуждена прибегнуть к процедуре ЭКО, врачи перепутали эмбрионы двух женщин с похожими фамилиями. Супруги решают встретиться с семьей их родной дочери. Они договариваются, что дети ничего не должны узнать и останутся с теми родителями, которые их растили. Но Анна не может отпустить ситуацию. Она хочет больше знать о своей дочери. Против их общения выступает властный бизнесмен и отец девочки Федор (Максим Дубовский). Вскоре его бросает жена, а он решает отомстить Анне, считая, что она разрушила его семью.

«Мой герой — эмпатичный, добрый человек. Никогда не пройдет мимо чужой беды, даже если сам находится в трудной ситуации. В этом и заключена главная мысль проекта – в неравнодушных людях и любви, которая поможет все преодолеть», — рассказал Артем Курень.
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Закончились съемки «Родной» с Татьяной Маляревской фотографии
Закончились съемки «Родной» с Татьяной Маляревской фотографии
Закончились съемки «Родной» с Татьяной Маляревской фотографии
Закончились съемки «Родной» с Татьяной Маляревской фотографии
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