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Игру Дэвида Кейджа «За гранью: Две души» превратят в сериал

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Новости кино >>
1 февраля 2025
Эллиот Пэйдж выступит продюсером сериала по мотивам популярного приключенческого боевика Beyond: Two Souls («За гранью: Две души») 2013 года, уверяет Deadline.

Игру Дэвида Кейджа «За гранью: Две души» превратят в сериал
фото: deadline.com

Создатель оригинала и глава студии Quantic Dream Дэвид Кейдж принимает участие в экранизации, находящейся на ранней стадии разработки. Появится ли Пейдж в кадре — неизвестно.

В эпицентре событий первоисточника оказывалась молодая женщина Джоди Холмс с необычайными сверхъестественными способностями, втянутая в паутину правительственных заговоров и потусторонних сил. Связанная с таинственной сущностью по имени Эйден, героиня преодолела все угрозы, включая военных, и открыла истинную природу своих способностей. Главные роли в видеоигре сыграли ПЭйдж, Уиллем Дефо и Эрик Винтер.

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Beyond: Two Souls долгое время была эксклюзивом консоли PlayStation, пока в 2019-м не вышла на ПК.
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