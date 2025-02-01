Игру Дэвида Кейджа «За гранью: Две души» превратят в сериал

Эллиот Пэйдж
выступит продюсером сериала по мотивам популярного приключенческого боевика Beyond: Two Souls («За гранью: Две души») 2013 года, уверяет Deadline
.
Создатель оригинала и глава студии Quantic Dream Дэвид Кейдж принимает участие в экранизации, находящейся на ранней стадии разработки. Появится ли Пейдж в кадре — неизвестно.
В эпицентре событий первоисточника оказывалась молодая женщина Джоди Холмс с необычайными сверхъестественными способностями, втянутая в паутину правительственных заговоров и потусторонних сил. Связанная с таинственной сущностью по имени Эйден, героиня преодолела все угрозы, включая военных, и открыла истинную природу своих способностей. Главные роли в видеоигре сыграли ПЭйдж, Уиллем Дефо
и Эрик Винтер.
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