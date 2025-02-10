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Не стало Олега Стриженова

10 февраля
2025 год

Новости кино >>
10 февраля 2025
В возрасте 95 лет не стало актера театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом сообщила агентству ТАСС его жена Лионелла Стриженова.

Не стало Олега Стриженова
фото: РИА Новости

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области в семье военного. Кроме Олега, в семье было еще два мальчика. Старший брат Борис был лейтенантом Советской армии, летчиком-истребителем, и погиб под Сталинградом в 1942 году. Средний брат Глеб Стриженов также стал известным актером и окончил Школу-студию МХАТ. В Москву Стриженовы переехали в 1935 году.

В 1944-1945 годах Стриженов был учеником механика в Научно-исследовательском кинофотоинституте. В 1945-1946 годах работал на строительстве объектов Московской железной дороги. Затем он поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища, где влюбился в театр и решил связать с ним свою судьбу.

В 1953 году, окончив Театральное училище имени Бориса Щукина, стал актером Государственного русского драматического театра в Таллине. На сцене этого театра он сыграл роль Незнамова в спектакле «Без вины виноватые» — эту роль впоследствии в течение десяти лет он играл с большим успехом на сцене МХАТ имени Горького. В 1954-1955 годах служил в Ленинградском государственном академическом театре драмы имени Пушкина. В 1957 году Стриженов переехал в Москву, где до 1966 года работал в Театре-студии киноактера. С 1966 по 1976 год выходил на сцену Московского художественного академического театра СССР имени Горького. С 1977 года на протяжении нескольких десятилетий вновь работал в Театре-студии киноактера.

Не стало Олега Стриженова
фото: Олег Стриженов в фильме «Овод»

Дебютировал в кино в 1954 году с главной ролью в картине «Овод». Следующим фильмом был «Сорок первый» Григория Чухрая. В этой картине Стриженов исключительно точно воплотил сложный внутренний мир белого офицера.

Среди других известных работ: Афанасий Никитин в фильме «Хождение за три моря», князь Волконский в картине «Звезда пленительного счастья», полковник милиции Иван Данилов в детективе «Приступить к ликвидации» и Мечтатель в ленте «Белые ночи». В общей сложности Олег Стриженов снялся в более чем 30 фильмах.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Удостоен кинопремии «Золотой орел» в почетной номинации «За вклад в киноискусство».
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