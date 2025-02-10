Не стало Олега Стриженова

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области в семье военного. Кроме Олега, в семье было еще два мальчика. Старший брат Борис был лейтенантом Советской армии, летчиком-истребителем, и погиб под Сталинградом в 1942 году. Средний брат Глеб Стриженов также стал известным актером и окончил Школу-студию МХАТ. В Москву Стриженовы переехали в 1935 году.
В 1944-1945 годах Стриженов был учеником механика в Научно-исследовательском кинофотоинституте. В 1945-1946 годах работал на строительстве объектов Московской железной дороги. Затем он поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища, где влюбился в театр и решил связать с ним свою судьбу.
Дебютировал в кино в 1954 году с главной ролью в картине «Овод». Следующим фильмом был «Сорок первый» Григория Чухрая. В этой картине Стриженов исключительно точно воплотил сложный внутренний мир белого офицера.
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