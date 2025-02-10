Василий Бархатов экранизирует роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.»

Режиссером сериала «Трансгуманизм Inc.» по роману Виктора Пелевина стал известный театральный постановщик Василий Бархатов. Новый оригинальный проект Кинопоиска будет состоять из шести серий-новелл о могущественной корпорации, которая предлагает людям бессмертие. Партнером Плюс Студии по производству сериала выступает компания Gala production, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Бархатов также написал сценарий в соавторстве с Анной Борисовой. Ранее они уже работали вместе над сериалом «С нуля». «Трансгуманизм Inc.» перенесет зрителей в отдаленное будущее, в котором за огромные деньги люди могут сохранить сознание даже после смерти тела, переместив мозг в специальное баночное хранилище, и обрести бессмертие. Самые влиятельные люди мира уже сделали этот выбор, но настоящие властители мира будущего остаются в тени.
Плюс Студия приобрела опцион на экранизацию «Трансгуманизм Inc.» Виктора Пелевина в 2023 году. Производство проекта уже стартовало, но процесс пойдет в нетрадиционном для кинематографа формате: весь 2025 год будет посвящен масштабной подготовке с использованием компьютерной графики для создания цифрового мира будущего.
«Снимать фильм по роману Пелевина — огромная ответственность, прежде всего перед его поклонниками. Когда я начала изучать материал, стало ясно, что проект потребует серьезной, кропотливой и нестандартной подготовки. Нам предстоит перенести на экран целый мир и тщательно проработать героев. Для этого мы собрали команду талантливых людей, творцов, соучастников, которые подходят к процессу создания с азартом, креативом и даже безумием. В этом проекте будет много графики, и мы не исключаем использование искусственного интеллекта, который постепенно становится еще одним инструментом для создания визуала у художников и визионеров. Более того, это вполне в духе миров Пелевина. К счастью, у нас есть больше года на подготовку, что в наше время — приятная редкость. И это вдохновляет», — добавляет генеральный продюсер Gala production Галина Стрижевская.
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