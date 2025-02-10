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Василий Бархатов экранизирует роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.»

10 февраля
2025 год

Новости кино >>
10 февраля 2025
Режиссером сериала «Трансгуманизм Inc.» по роману Виктора Пелевина стал известный театральный постановщик Василий Бархатов. Новый оригинальный проект Кинопоиска будет состоять из шести серий-новелл о могущественной корпорации, которая предлагает людям бессмертие. Партнером Плюс Студии по производству сериала выступает компания Gala production, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Василий Бархатов экранизирует роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Бархатов также написал сценарий в соавторстве с Анной Борисовой. Ранее они уже работали вместе над сериалом «С нуля». «Трансгуманизм Inc.» перенесет зрителей в отдаленное будущее, в котором за огромные деньги люди могут сохранить сознание даже после смерти тела, переместив мозг в специальное баночное хранилище, и обрести бессмертие. Самые влиятельные люди мира уже сделали этот выбор, но настоящие властители мира будущего остаются в тени.

Плюс Студия приобрела опцион на экранизацию «Трансгуманизм Inc.» Виктора Пелевина в 2023 году. Производство проекта уже стартовало, но процесс пойдет в нетрадиционном для кинематографа формате: весь 2025 год будет посвящен масштабной подготовке с использованием компьютерной графики для создания цифрового мира будущего.

«Снимать фильм по роману Пелевина — огромная ответственность, прежде всего перед его поклонниками. Когда я начала изучать материал, стало ясно, что проект потребует серьезной, кропотливой и нестандартной подготовки. Нам предстоит перенести на экран целый мир и тщательно проработать героев. Для этого мы собрали команду талантливых людей, творцов, соучастников, которые подходят к процессу создания с азартом, креативом и даже безумием. В этом проекте будет много графики, и мы не исключаем использование искусственного интеллекта, который постепенно становится еще одним инструментом для создания визуала у художников и визионеров. Более того, это вполне в духе миров Пелевина. К счастью, у нас есть больше года на подготовку, что в наше время — приятная редкость. И это вдохновляет», — добавляет генеральный продюсер Gala production Галина Стрижевская.
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