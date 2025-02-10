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Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой

10 февраля
2025 год

Новости кино >>
10 февраля 2025
«Ленфильм» завершил съемки полнометражной драмы с элементами комедии «Ганди молчал по субботам». Главные роли в фильме исполнили Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова и Анастасия Красовская. Картину по одноименной пьесе Анастасии Букреевой киностудия создает при поддержке Минкультуры России и фонда «Кинопрайм», уточняет пресс-служба «Ленфильма».

Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»/ Даниил Петрий

По сюжету в жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме. «Ганди молчал по субботам» — история о том, что настоящий дом — не крыша над головой, а человек рядом, способный тебя услышать.

Режиссер фильма, Юрий Зайцев, — дебютант в «полном метре», но он уже успел получить «Золотой Орел» в номинации «Лучший короткометражный фильм» за ленту «Материя».

«Даже люди с огромным опытом работы в кино говорили, что "Ганди…" был одним из самых сложных проектов в их карьере. Но вот, что удивительно, при всех трудностях нас словно что-то поддерживало свыше. Я далек от мистики или эзотерики, но на съемках происходили какие-то почти сакральные вещи. Например, история в фильме разворачивается в августе, но из-за переносов съемок в итоге мы снимали интерьерные сцены в январе. Если бы за окном шел снег, он неминуемо попал бы в кадр, и нам снова пришлось бы остановиться. Но за все эти дни в Петербурге не выпало ни снежинки, что само по себе уже удивительно. Но в одной-единственной сцене снег по задумке был просто необходим. Полагаться мы могли только на чудо. И оно случилось! Вот именно в этот нужный день, точно под кадр, в городе пошла метель. И закончилась ровно в момент финала съемки сцены. И подобных невероятных случаев, каких-то удивительных совпадений было очень много. Мы на самом деле знали, что какие-то силы нам помогают», — признается режиссер.

Финальная смена бросила команде фильма очередной вызов. Работать пришлось в самом сердце городской суеты — в переходе метро в «час пик», поэтому снимать дубли приходилось оперативно. Но главным испытанием съемочного дня стала сцена с 60 актерами массовых сцен, которые январским вечером должны были быть в летних нарядах.

Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»/ Даниил Петрий

Кастинг на главную роль продолжался долго. Режиссер выбирал из более чем 200 кандидатов. В итоге главного героя, 16-летнего Мота, исполняет уже знакомый многим по фильмам «Анора» и «Сто лет тому вперед» Марк Эйдельштейн. В «Ганди…» его образ совершенно другой, не похожий ни на одну из предыдущих ролей: «В начале истории это человек, который даже не задумывается о таких понятиях, как предназначение, милосердие, дом и бездомность. Дальше он просто начинает размышлять, пускается в путешествие, по ходу которого узнает, что существует не только внешняя бездомность, но и внутренняя», — поделился актер.

Отмечается, что Анастасия Красовская, играющая беспризорницу Крис, готовясь к роли, работала волонтером в ночлежке: «У меня здесь небольшая роль, но безумно интересная, к которой мы вместе с режиссером Юрием Зайцевым готовились. Я специально приезжала в Питер на несколько дней, и нам помогала, большое спасибо, благотворительная организация "Ночлежка", которая поддерживает бездомных людей. У нас с художниками по гриму и костюму получилось собрать интересный образ. Интересная в плане творчества для меня работа. Благодарна за нее».

Съемки проходили на Васильевском острове и Петроградской стороне. Зрителей ожидает путешествие по Петербургу парадному и по его темной стороне: заброшкам, окраинам и подземным переходам.
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АнораГанди молчал по субботамМатерияСто лет тому вперёд

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Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой фотографии
Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой фотографии
Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой фотографии
Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой фотографии
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