«Я сделаю из него человека»: Евгений Цыганов учит внука жизни в тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед»

В сети появились постер и новый тизер-трейлер продолжения народного хита «Батя» — «Батя 2. Дед». Главную роль исполняет Евгений Цыганов. Актер появится в картине сразу в двух образах — Деда, а также молодого героя в период Великой Отечественной Войны.
Евгений Цыганов впервые сыграл в кино столь возрастного героя, его превращение в Деда с помощью пластического грима занимало около 2,5 часов. Роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев, а взрослого Макса — Стас Старовойтов.
«Когда вышли первые фотографии с площадки, и никто не знал, кто играет роль деда, моя мама сказала, что увидела эти фотографии и заплакала, потому что я был очень похож на отца. Все остальные говорили, что дед похож на моего учителя Петра Наумовича Фоменко. Для меня это два самых дорогих мужчины в моей жизни. Хотя в моем понимании этот кино дед не похож, ни на того, ни на другого. Эта история, при всей иронии, про любовь. О том, что мальчик, уже будучи взрослым человеком, вспоминает какие-то вспышки, с которыми он живет всю жизнь, и которые его посещают в критические моменты», — отмечает Евгений Цыганов.
По сюжету во время развода родители отправляют Макса в деревню на лето к деду-фронтовику. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы Деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну.
Съемки фильма «Батя 2. Дед» прошли летом в Москве, Московской области, а также в маленьком селе Кын, который расположен в 250 км от Перми и ведет свою историю с 1763 года. В 2020-м ему был присвоен статус исторического поселения: здесь сохранилось несколько исторических построек, в том числе Свято-Троицкий храм 1864 года. Одна из сцен фильма была снята около этого храма. Также в Кыну, на местном железнодорожном вокзале, была снята и самая массовая сцена фильма. Специально для нее было приглашено около 100 человек, и был задействован настоящий поезд времен Великой Отечественной войны.
«Сразу после успеха "Бати" мы подумали, что неплохо было бы снять фильм, в котором идея была бы продолжена, но уже не в таком мрачном контексте. Лично мне, как одному из сценаристов, хотелось перевести регистр этой истории в более светлую тональность, потому что очень много отзывов было связано с токсичностью воспитания, с проблемами взаимоотношения отцов и детей и с некой тупиковой веткой этих отношений. Хотелось показать, что на самом деле тупика нет. Самое важное, что мы поняли, когда вспоминали своих дедушек и бабушек, это то, что у нас нет с ними конфликта. Они как будто бы находятся вне зоны конфликта "отцов и детей". Они твои друзья и являются какими-то былинными богатырями, просто потому что про них тебе рассказывали, приводя их как пример. Поэтому все, что с ними связано, это все будто бы какая-то часть мифа», — добавляет генеральный продюсер, соавтор сценария Антон Зайцев.
Фильм «Батя 2. Дед» выйдет на широкие экраны 3 апреля. За производство проекта отвечают Good Story Media, ТНТ и «Централ Партнершип».
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