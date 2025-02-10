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Блогер Александр Зубарев станет «Скуфом»

10 февраля
2025 год

Новости кино >>
10 февраля 2025
Блогер Александр Зубарев сыграет главную роль в комедийном фильме «Скуф», сообщает издание «Лента.ру» Постановщиком ленты станет режиссер «Осьминога» Алексей Степанов.

Блогер Александр Зубарев станет «Скуфом»
фото: Facemarket.org

О работе над проектом стало известно в декабре 2024 года. Тогда же уточнялось, что главную роль в ней исполнит человек с многомиллионной аудиторией.

Зубарев воплотит образ Аркадия — обычного мужика, живущего в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в танчики. И по мнению абсолютно всех, даже самых близких друзей, он — эталонный скуф. Но все меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. Чтобы заслужить приглашение и лично повести дочь к алтарю, ему придется преобразиться не только внешне, но и внутренне. Однако превратиться из скуфа в «идеального масика» оказывается почти невозможной задачей, особенно когда окружающие уже наложили на тебя свой ярлык.

О дате и месте съемок пока не сообщается. Ранее анонсировалось, что завершить работу над фильмом планируется в конце 2025 года. За производство проекта отвечают кинокомпании SoFilm, основателем которой является Алексей Степанов, и Papini Prod Гайка Асатряна, создателя франшизы «Манюня».
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