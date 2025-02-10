«Хочу показать тебе, что такое ад»: Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс в трейлере фильма «Западня»

По сюжету этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека и, если он не придумает как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса. Этот вечер Город Ангелов не забудет никогда.
«Работать с Биллом и Энтони было уникальным опытом. Они — два величайших ныне живущих актера, каждый из которых воплотил в жизнь образы самых культовых злодеев всех времен. Теперь они сойдутся лицом к лицу в битве умов — битве не на жизнь, а на смерть! Вместе они просто потрясающие! Я глубоко благодарен им обоим, а также Сэму Рэйми за то, что они были такими невероятными творческими партнерами и за то, что доверили мне управление кораблем», — рассказал Дэвид Яровески.
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