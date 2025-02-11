Владимир Сычев и Анастасия Крылова поселятся в «Афродеревне»

По сюжету в жизни сорокапятилетнего Анатолия Столбова все четко. Вот уже несколько лет он является главой деревни Рузское, успешно осваивает бюджет, периодически устраивая обильные застолья и показательные выступления для комиссии из центра. Одно лишь гнетет Анатолия - его дочь Таня год назад уехала в Африку преподавать русский язык, и он жутко по ней скучает. И вот в его жизни наступил праздник — дочка вернулась. Но не одна, а вместе с группой африканцев, которым негде жить из-за стихийного бедствия. Столбов не хочет принимать гостей, но тут приезжает комиссия из центра. Таня представляет африканцев комиссии и говорит, что по инициативе Анатолия их деревня участвует в международной программе взаимопомощи и расселения. Комиссия хвалит Столбова и обещает выделить деньги на развитие программы. Поэтому Столбов и прочие селяне вынуждены терпеть экзотических гостей. Но когда Анатолий узнает, что его дочка собирается замуж за африканца, его терпению приходит конец.
«Мой герой Столбов – яркий, харизматичный, авантюрный. Порой такой проходимец, что хочется его побить, а порой настолько трогательный, что ему невозможно не сочувствовать. А сама история очень веселая. Для меня как для актера важно играть разноплановые роли и погружаться в непохожие друг на друга амплуа, и я рад, что в проектах братьев Андреасян мне это удается. "Афродеревня" – это вообще особенный проект, сценарий не похож ни на один другой. Оказывается, действительно есть программа, по которой российские деревни заселяются выходцами из Африки. Авторы взяли актуальную тему и написали сценарий. Так было и с "Бедным олигархом" — только ввели санкции, а команда Сарика уже написала сценарий. Быстро, профессионально, актуально», — рассказывает Владимир Сычев.
За проектом «Афродеревня» стоит вполне реальная новость о запуске в России программы, которая позволит переселенцам из Африки заниматься сельскохозяйственной деятельностью в российских глубинках. Авторы сериала раскрутили комедийный потенциал этой истории, чтобы поговорить как про разницу национальных характеров, так и про любовь, которая всех объединяет.
фото: пресс-служба ТНТ
«Идея сериала родилась из реальной новости — я наткнулся в Telegram на сообщение о том, что в Тверской области появится афродеревня. Концепция показалась мне настолько интересной, что я сразу отправил ее Тине Канделаки, и телеканал ТНТ поддержал разработку проекта. Но за комедийной оболочкой скрывается более глубокая тема. Это история о принятии, о том, что, несмотря на разницу культур, все мы люди, которые могут жить рядом, дружить и быть счастливыми. В конечном счете, это рассказ о большой русской душе, способной понять, принять и помочь другому», — отмечает Сарик Андреасян.
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