45 — уже пенсия? Трейлер аниме «Старик из деревни становится Святым мечом»

Приключенческое фэнтези «Старик из деревни становится Святым мечом
», основанное на ранобэ Сигэро Сагадзаки
, готовится к экранизации в 2025-м. В трейлере показывают будни протагониста и его учеников под эндинг Alright!!!
, исполненный рок-квинтетом FLOW
(«Наруто: Ураганные хроники
», «Код Гиас: Восставший Лелуш
»).
45-летний Берил Гарденант ведет скромную жизнь в деревне, управляя школой фехтования, а в свободное время он не прочь пропустить кружечку эля в местной таверне. По просьбе бывшей ученицы Аллусии Цитрус, ныне командующей рыцарским орденом, искусный мечник соглашается на роль наставника паладинов и занимает преподавательский пост на факультете меча и магии в столичной Академии.
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Драйвовая хип-хоп-опера «Самурай Чамплу»
За производство отвечают сразу две студии — Hayabusa Film
(«Нападение одиночки на иной мир
») и Passione
(«Исюра
», новая «Волчица и пряности
»). Режиссером назначен Акио Кадзуми
(«Полулюди
», «Кулак Синего неба
»), а сценарий написал Кунихико Окада
(«Восхождение в тени!
», «Межвидовые рецензенты
»). В роли Святого меча — Хироаки Хирата
(Барлоу
из «Укрась прощальное утро цветами обещания
»), а Аллусию озвучила Нао Тояма
(Эмма Накадзоно
из сериала «Любовь с кончиков пальцев
»).
Участники легендарной группы FLOW также поделились комментариями о грядущей новинке: «Мы примерно одного возраста с главным героем и, как он, искренне продолжаем заниматься любимым делом уже более 20 лет, поэтому сотрудничество с проектом имеет для нас особое значение. Кажется, в звучание композиции нам удалось включить западное мировоззрение оригинальной истории и создать текст, который может быть понятен «старикам», что придает песне особую глубину
».
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