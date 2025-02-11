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45 — уже пенсия? Трейлер аниме «Старик из деревни становится Святым мечом»

11 февраля
2025 год

Новости кино >>
11 февраля 2025
Приключенческое фэнтези «Старик из деревни становится Святым мечом», основанное на ранобэ Сигэро Сагадзаки, готовится к экранизации в 2025-м. В трейлере показывают будни протагониста и его учеников под эндинг Alright!!!, исполненный рок-квинтетом FLOWНаруто: Ураганные хроники», «Код Гиас: Восставший Лелуш»).


45-летний Берил Гарденант ведет скромную жизнь в деревне, управляя школой фехтования, а в свободное время он не прочь пропустить кружечку эля в местной таверне. По просьбе бывшей ученицы Аллусии Цитрус, ныне командующей рыцарским орденом, искусный мечник соглашается на роль наставника паладинов и занимает преподавательский пост на факультете меча и магии в столичной Академии.

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За производство отвечают сразу две студии — Hayabusa FilmНападение одиночки на иной мир») и PassioneИсюра», новая «Волчица и пряности»). Режиссером назначен Акио КадзумиПолулюди», «Кулак Синего неба»), а сценарий написал Кунихико ОкадаВосхождение в тени!», «Межвидовые рецензенты»). В роли Святого меча — Хироаки Хирата (Барлоу из «Укрась прощальное утро цветами обещания»), а Аллусию озвучила Нао Тояма (Эмма Накадзоно из сериала «Любовь с кончиков пальцев»).

45 — уже пенсия? Трейлер аниме «Старик из деревни становится Святым мечом»

Участники легендарной группы FLOW также поделились комментариями о грядущей новинке: «Мы примерно одного возраста с главным героем и, как он, искренне продолжаем заниматься любимым делом уже более 20 лет, поэтому сотрудничество с проектом имеет для нас особое значение. Кажется, в звучание композиции нам удалось включить западное мировоззрение оригинальной истории и создать текст, который может быть понятен «старикам», что придает песне особую глубину».

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Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицуВосхождение в тени!ИсюраКод Гиас: Восставший ЛелушКулак синего небаЛюбовь с кончиков пальцевМежвидовые рецензентыНаруто: Ураганные хроникиПолулюдиСтарик из деревни становится Святым мечомУкрась прощальное утро цветами обещания

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45 — уже пенсия? Трейлер аниме «Старик из деревни становится Святым мечом» фотографии
45 — уже пенсия? Трейлер аниме «Старик из деревни становится Святым мечом» фотографии
45 — уже пенсия? Трейлер аниме «Старик из деревни становится Святым мечом» фотографии
45 — уже пенсия? Трейлер аниме «Старик из деревни становится Святым мечом» фотографии
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