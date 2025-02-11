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Сериал о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина стартует 17 февраля

11 февраля
2025 год

Новости кино >>
11 февраля 2025
Сериал о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина «Натали и Александр» стартует 17 февраля на Первом. Главные роли в проекте исполнили Ксения Трейстер и Александр Зарядин, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина стартует 17 февраля
фото: COSMOS studio

Главная героиня этой истории — жена, мать, муза, светская дива: Наталья Николаевна Гончарова. Как всякая девушка, Натали мечтала о простом человеческом счастье, но жизнь загадала ей быть женой и музой гения. События сериала начнутся со сватовства поэта к юной красавице до 1834 года и знакомства с Дантесом.

«Так получилось, что меня утвердили самой первой на роль Натали. А потом наступило время поиска актера на роль Пушкина, поэтому у меня был большой период времени, почти что год, который я провела со сценарием, историческими книгами, чтением всех писем Александра Сергеевича к жене, изучением этикета начала XIX века и поездкой в Пушкинские горы. Письма Натали, к сожалению, не сохранились, она была умной женщиной и сожгла все до того, как умерла», — говорит Ксения Трейстер.

Режиссером сериала выступил Владимир Щегольков при участии Владимира Битокова. Образы родителей Натальи Гончаровой воплотили Полина Кутепова и Ростислав Бершауэр. Ее сестер – Полина Цыганова и Татьяна Марахонич. А дедушку Афанасия Гончарова – Сергей Гармаш. В роли Императора Николая I выступил Александр Мизев, а в образе императрицы Александры Федоровны – Анна Шевчук. Главу третьего отделения и цензора Пушкина графа Александра Христофоровича Бенкендорфа сыграл Игорь Верник. Образ одной из самых влиятельных дам при дворе Николая I графини Марии Нессельроде создала Александра Ребенок, а ее мужа Карла Нессельроде – Владимир Большов. Идалию Полетику, которую называли «Мадам Интригой», сыграла Варвара Комарова, а Дантеса – Данил Акутин.

Сериал о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина стартует 17 февраля
фото: COSMOS studio

«"Натали и Александр" – это исторический проект, но не в классическом восприятии этого киношного словосочетания. Мы постарались сделать его максимально красивым, у нас прекрасные актеры, но при этом мы не рассказываем историю про бронзового человека, который стоит на Пушкинской площади. Мы показываем живого человека, в котором каждый может узнать себя. А Пушкин, действительно, есть в каждом из нас. Это наша интерпретация бытовой жизни поэта, полной страстей, выборов и любви. И самое желанное при этом спровоцировать зрителей взять книги и самим проверить, а так ли все лихо было на самом деле», — рассказывает Владимир Щегольков.

Съемки проекта проходили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. За производство отвечает «COSMOS studio».
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Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина
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