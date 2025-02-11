Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер»

«Эта история в жанре криминальной комедии рассказывает о героях, которые проходят путь взросления. Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им — и главным персонажам, и антагонистам — предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга», — делится Рустам Ильясов.
По сюжету все начинается с безобидного решения трех соседей по квартире — заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
«Мой герой — очень искренний парень, который совершенно не знает жизни. Он постепенно разрушает свой маленький мир и выходит в реальный, старается принять его. Он будет разгадывать себя на протяжении всего сезона, находя свои плюсы, узнавая минусы, от этого его мир будет становиться шире. Им движет вера в себя и людей рядом, его первая любовь. Как у любого мальчика, который становится мужчиной, у него возникнет большая любовь и большая боль»,— рассказывает Артем Кошман.
обсуждение >>