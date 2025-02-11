Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер»

11 февраля
2025 год

Новости кино >>
11 февраля 2025
В Петербурге стартовали съемки десятисерийной криминальной комедии под рабочим названием «Нам покер». Главные роли исполнят Саша Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссером сериала выступит Рустам Ильясов. В центре сюжета — история молодых ребят из провинции, которые открывают нелегальное казино в Петербурге, и их «бизнес»‎, хотят они этого или нет, начинает разрастаться. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Эта история в жанре криминальной комедии рассказывает о героях, которые проходят путь взросления. Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им — и главным персонажам, и антагонистам — предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга», — делится Рустам Ильясов.

По сюжету все начинается с безобидного решения трех соседей по квартире — заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Мой герой — очень искренний парень, который совершенно не знает жизни. Он постепенно разрушает свой маленький мир и выходит в реальный, старается принять его. Он будет разгадывать себя на протяжении всего сезона, находя свои плюсы, узнавая минусы, от этого его мир будет становиться шире. Им движет вера в себя и людей рядом, его первая любовь. Как у любого мальчика, который становится мужчиной, у него возникнет большая любовь и большая боль»,— рассказывает Артем Кошман.

Роли в сериале также исполнили Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов, Арина Нестерова, Хельга Филиппова, Божена Жарина и другие. Сериал пополнит линейку Wink Originals. За производство отвечает кинокомпания Black Box Production по заказу «НМГ Студии».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новая Алиса Селезнёва: Что мы знаем о Даше Верещагиной
Поиск по меткам
wink
персоны
Улан АдамбаевСабина АхмедоваАлександра БортичРуслан БратовДаша ВерещагинаТимофей ЕлецкийБожена ЖаринаРустам Ильясов (II)Артём КошманВладимир МайсурадзеАрина НестероваПётр СкворцовХельга Филиппова
фильмы
Нам покерТрудные подростки-4Трудные подростки-5

фотографии >>
Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер» фотографии
Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер» фотографии
Саша Бортич, Артем Кошман и Петр Скворцов откроют нелегальное казино в сериале «Нам покер» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ольга Титкова
11 февраля ушла из жизни актриса Ольга Титкова.
Виктор Шульц
10 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Шульц.
Анатолий Буравчиков
10 февраля ушёл из жизни кинооператор Анатолий Буравчиков.
Олег Стриженов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Стриженов.
Елена Новикова
9 февраля ушла из жизни Елена Новикова.

День рождения >>

Тимур Батрутдинов
Александр Коршунов
Татьяна Лебедькова
Виктория Малекторович
Любовь Орлова
Ольга Павлюкова
Владислав Резник
Андрей Сергеев
Наталия Солдатова
Тэйлор Лотнер
Мэттью Лоуренс
Дамиан Льюис
Мацей Мусял
Лесли Нильсен
Бёрт Рейнолдс
Дженнифер Энистон
все родившиеся 11 февраля >>

Афиша кино >>

Пророк. История Александра Пушкина
драма, музыкальный фильм
Россия, 2025
Повелитель: Священное королевство
боевик, мистика, приключения, фэнтези
, 2024
Гранд тур
драма, приключения
Германия, Италия, Китай, Португалия, Франция, Япония, 2024
Пигси: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Снова наступит рассвет
драма
Исландия, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2024
Твой цвет
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2024
ON и Она
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2025
Абсолютный хищник
боевик, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Гампи. Собачья жизнь
драма, фильм о животных
Чехия, 2024
Манюня: День рождения Ба
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2025
По любви
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Рэкетир. Новые времена
драма, криминальный фильм
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram