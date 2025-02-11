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Юра Борисов и Иван Янковский устроят «Битву моторов»

11 февраля
2025 год

Новости кино >>
11 февраля 2025
В Санкт-Петербурге начались съемки масштабного исторического фильма «Битва моторов» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и компании «Кинослово» при поддержке Фонда кино. Главные роли исполняют Юра Борисов и Иван Янковский, уточняет пресс-служба ЦПШ.

Юра Борисов и Иван Янковский устроят «Битву моторов»
фото: Централ Партнершип

Картина основана на реальной истории. В центре сюжета — судьба Андрея Нагеля (Иван Янковский), энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения. В начале XX века, несмотря на скептицизм окружающих и жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, он берется за амбициозный проект — разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов), а главным испытанием — легендарное ралли Монте-Карло и выживание в мире, где господствуют европейские автомобильные гиганты.

В фильме также сыграли Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков и другие. Режиссером выступил Илья Маланин.

«Автомобили в нашей картине выступают полноправными героями, но все же это фильм не про автомобили, это кино про людские судьбы, которые во многом зависели от результатов этой гонки. И, по сути, это фильм про судьбу страны, стоявшей в тот момент перед выбором, в какую сторону идти: создавать собственные автомобили или выбрать путь эксплуатации уже существующих автомобилей Запада», — отмечает продюсер картины Вадим Верещагин.

Юра Борисов и Иван Янковский устроят «Битву моторов»
фото: Централ Партнершип

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Черногории. Для съемок были спроектированы и изготовлены с нуля десять автомобилей той эпохи. Кроме того, на съемках в России будет задействовано порядка 25-ти исторических автомобилей и столько же — на съемках в Европе. На большие экраны картина «Битва моторов» выйдет осенью 2026 года.
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фильмы
Битва моторов

фотографии >>
Юра Борисов и Иван Янковский устроят «Битву моторов» фотографии
Юра Борисов и Иван Янковский устроят «Битву моторов» фотографии
Юра Борисов и Иван Янковский устроят «Битву моторов» фотографии
Юра Борисов и Иван Янковский устроят «Битву моторов» фотографии
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