Стала известна дата телепремьеры остросюжетной драмы «Русская жена» с Кариной Андоленко и Юрием Чурсиным

Действие сериала происходит в 2015 году в одной из стран Ближнего Востока. Русская девушка Алина (Карина Андоленко) замужем за местным жителем Камилем (Иван Босильчич). Вместе они воспитывают сына Рустума (Кирилл Белобородов) и дочь Таню (Мария Абрамова). Алина также много времени проводит в магазине, дела в котором она ведет вместе с подругами – такими же русскими женами, перебравшимися на Восток за своими мужьями. В городе неспокойно: постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают. Разыскивая их, она обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Во имя любви к своей семье Алине придется пойти на отчаянные шаги, нарушая все принятые правила. Рискуя своей жизнью, героиня отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти близких из смертельной ловушки.
«Это редкая история, которая охватывает максимальное количество совершенно разных тем: человека и общества, мужской дружбы, любви, семейных отношений, взаимоотношений с детьми, религиозных вопросов. Мой герой – военный корреспондент, который служит не по заданию, а по призванию. Он владеет профессией, открытой души человек, отчасти – авантюрист. Он способен броситься в самое пекло не только ради своего профессионального призвания, но и ради кого-то другого. Откликается на помощь главной героини и всячески способствует всем ее идеям. В ходе подготовки к роли было отсмотрено большое количество материалов военкоров, профессионалов на передовой. И это полученное при просмотре впечатление мне было важно осознать и выдать во время съемок», — отмечает Юрий Чурсин.
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