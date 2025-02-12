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Никита Кологривый стал шпицем во втором сезоне «Котострофы»

12 февраля
2025 год

Новости кино >>
12 февраля 2025
На СТС 24 февраля в 19:30 выйдет 12-серийное продолжение комедии «Котострофа» с рыжим котом в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, во втором сезоне к своим персонажам вернулись Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман, Светлана Камынина, Надежда Сысоева и Дмитрий Лысенков.

«Котострофа-2»

Свой голос пушистому персонажу вновь подарил Павел Деревянко, а компанию ему составил Никита Кологривый, который озвучил шпица. По сценарию дети подбирают собаку на улице, что не по душе коту, поэтому дома начинается борьба, кто кого выживет. «Главную роль — рыжего кота — во втором сезоне также играет несколько животных. Теперь зрители услышат не только мысли пушистого героя, но и увидят, как он говорит. Мы решили анимировать мимику персонажа, который будет чудить в духе Гарфилда. Это, конечно, добавит юмора и оживит историю», — рассказал режиссер Иван Копылов.

Также в одной из серий в роли самого себя появится звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин, который по сюжету снимается в рекламе кошачьего корма «БреКОТка». «Лучшее предложение от работодателей. Кошачий корм — идеально! — шутил Дмитрий. — В реальной жизни, если выбирать рекламу, совместил бы приятное с полезным, как Джордж Клуни и кофейный бренд, и стал бы амбассадором товаров, связанных с любимым хоккеем. Почему бы и нет?». На съемках актер признавался, что сам пока не решается завести кота: «Совсем недавно был кролик, которого подарили дочке. Только вот оказалось, что практически у всех аллергия. Два года мучительно шли к расставанию с кроликом, в конце концов нашли новых хозяев. После чего начались хитрые разговоры, что можно взять кошечку или собачку. Но у них такая короткая жизнь. Это, конечно, самое неприятное в кошачье-собачьей истории».

Никита Кологривый стал шпицем во втором сезоне «Котострофы»
фото: пресс-служба телеканала СТС

В продолжении комедии Мягковым (Трухин, Листова, Гухман, Роман Мелдерс) предстоит сражаться за свою жилплощадь с нечистым на руку риелтором Игорем (Лысенков). А поможет им в этом новая суперсила. Ведь теперь с любимцем семейства — рыжим котом — может говорить не только Миша (Трухин), но и все Мягковы. «Наконец-то встретился со старым рыжим другом, которого не видел целый год. Он повзрослел, возмужал, — улыбался Михаил Трухин на съемках. — Наша история снова больше не про Мягковых, а про это божественное создание. С котами надо разговаривать, они нас понимают, как люди, только не отвечают. Хотя иногда и говорят, как в нашем случае».

По словам киносупруги Михаила, после съемок первого сезона она решилась на кошку. «Так много времени проводила с пушистиками, что завела себе одного. Теперь это моя радость, — делится Светлана Листова. — Конечно, я ждала второй сезон, так как очень интересно, что будет с семьей Мягковых, ведь все они начали слышать кота. Мне кажется, получилось ещё интереснее: больше приключений, трюков и ситуаций, когда есть кому и чему сопереживать, и посмеяться тоже».
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ГарфилдКотострофаКотострофа-2

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Никита Кологривый стал шпицем во втором сезоне «Котострофы» фотографии
Никита Кологривый стал шпицем во втором сезоне «Котострофы» фотографии
Никита Кологривый стал шпицем во втором сезоне «Котострофы» фотографии
Никита Кологривый стал шпицем во втором сезоне «Котострофы» фотографии
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