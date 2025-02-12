Второй сезон «Телохранителей» с Олегом Гаасом стартует 24 февраля

«Сериал "Телохранители" о дружбе простых парней, попавших в чуждый им мир пафосной столицы. Несоответствие их представлений о мире с привычной жизнью адвоката и его окружения и будет рождать комический конфликт. Хотя и сами парни потихоньку начнут увязать в этой роскошной жизни. Но перед лицом реальных проблем ко всем героям будет возвращаться понимание истинных человеческих ценностей, а не придуманных наносных», — рассказал Дмитрий Лысенков.
В первом сезоне главные герои – боксеры из Челябинска – вылетели из сборной и по воле случая начали работать на скандального столичного адвоката. Теперь Туча, Юрок и Ящер освоились в Москве, но не перестают попадать в ситуации разного градуса безумия. Адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него прибавится врагов, а у троицы телохранителей – опасной работы. Тяжелый график не мешает Юрку продолжать строить отношения с Вероникой. Но их чувствам придется пройти серьезную проверку на прочность, потому что Адвокат против этого союза и готов на всё, чтобы их разлучить. Но и в своей личной жизни Адвокату, который пытается перевоспитать жену, предстоит разобраться. Тотальный контроль над его отцом тоже выходит из-под контроля. Ящер готовится к скорому пополнению в семье, поэтому его экономность и прижимистость выходит на космический уровень. И лишь у «философа» Тучи все стабильно — обед, сон, вождение комфортабельного автомобиля.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам креативных продюсеров сериала Алексея Иванова и Максима Шкаликова, «герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что "фраппучино" и "бейгл" – это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придется измениться, чтобы стать немного лучше».
«Телохранители» — это комедия с большим количеством экшна. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Александр Левин тренировался с легендарным тренером, действующим профессиональным боксером Николаем Потаповым, учеником именитого советского боксера Марка Мельцера. А Егор Овчинников ходил на тренировки к Олегу Борисенко, который не первый раз учит актеров технике бокса.
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