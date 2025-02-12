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Александр Яценко и Марьяна Спивак познакомились с «Легендами наших предков»

12 февраля
2025 год

Новости кино >>
12 февраля 2025
Иван Соснин завершил съемки приключенческого фэнтези «Легенды наших предков». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании ID Production, отвечающей за производство картины совместно с Red Pepper Film.

Александр Яценко и Марьяна Спивак познакомились с «Легендами наших предков»
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production

«Последние годы снимается большое количество фильмов на основе известных сказок, но мы решили пойти другим путем и рассказать о менее популярных мифических существах. Россия – многокультурная страна, где проживает множество народностей со своими сказами и обычаями. Не так много людей знают про Нюлэсмурта, Шишигу или Нер-Ойку. Хочется, чтобы наш фильм нес не только развлекательную миссию, но и полезную, в какой-то степени просветительскую. Возможно, он поможет выжить вымирающим мифическим существам», — говорит режиссер Иван Соснин.

По сюжету репортер из Екатеринбурга (Александр Яценко) по заданию редакции оказался в затерянном среди тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков.

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Антон Кузнецов воплотил образ Владыки леса. С древних времен про этого лесного духа слагали былички – своего рода рассказы о встрече с неизвестной пугающей силой. В каждой быличке этот дух предстает то мудрым и грозным, то наивным и добродушным. Создатели фильма узнали о Нюлэсмурте из книг историка и этнографа IXX века Ивана Николаевича Смирнова. Хранительницей рек и озер предстанет Наталья Павленкова. Первые истории о ней команда фильма также нашла в книгах Смирнова. Шишига считается не самым добродушным персонажем, который скорее вредит людям, но в сценарии фильма решили показать, какой путь она прошла, чтобы адаптироваться к современному миру. Юрий Колокольников сыграл Хозяина Уральских гор. Мудрый и добрый великан известен в сказаниях народов Сибири, как Хозяин Уральских гор. Считается, что Нер-Ойка благосклонен к людям. Легенды о Хозяине Уральских гор создателям фильма помогали собирать научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.

В картине также заняты Александра Бабаскина и Марьяна Спивак. За визуальную составляющую отвечают оператор Иван Соломатин и художник-постановщик Алексей Максимов. Компания «Атмосфера Кино» выпустит фильм на киноэкраны весной этого года.
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Легенды наших предков

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Александр Яценко и Марьяна Спивак познакомились с «Легендами наших предков» фотографии
Александр Яценко и Марьяна Спивак познакомились с «Легендами наших предков» фотографии
Александр Яценко и Марьяна Спивак познакомились с «Легендами наших предков» фотографии
Александр Яценко и Марьяна Спивак познакомились с «Легендами наших предков» фотографии
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